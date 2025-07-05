https://ukraina.ru/20250705/boets-s-pozyvnym-stalin-raskryl-detali-raboty-v-krynkakh-v-khersonskoy-oblasti-1064691667.html
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.
2025-07-05T20:00
2025-07-05T20:00
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/04/1064691485_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35e2886628772cce9e1da695d7f01ef1.jpg
Боец с позывным "Сталин" рассказал детали работы в Крынках в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" рассказал детали работы в Крынках в Херсонской области
2025-07-05T20:00
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PT1M04S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.
2025-07-05T20:00
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PT1M04S
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.