https://ukraina.ru/20250705/boets-s-pozyvnym-stalin-raskryl-detali-raboty-v-krynkakh-v-khersonskoy-oblasti-1064691667.html

Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области

Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области

"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.

2025-07-05T20:00

2025-07-05T20:00

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сво

вс рф

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Сталин" рассказал детали работы в Крынках в Херсонской области Боец с позывным "Сталин" рассказал детали работы в Крынках в Херсонской области 2025-07-05T20:00 true PT1M04S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, в десятку, видео, видео