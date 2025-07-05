Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области - 05.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко."Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Сталин" рассказал детали работы в Крынках в Херсонской области
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сво, вс рф, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, В десятку, Видео
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.
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Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области

20:00 05.07.2025
 
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"Участок был два километра, и недели за три мы разобрали там всё", - военнослужащий с позывным "Сталин" рассказал о том, как они работали в Крынках.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
"Белка" из подразделения "Ночные ведьмы" рассказала о том, как попала на СВО
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20:00Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области 1:04
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