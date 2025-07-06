https://ukraina.ru/20250706/vsu-unichtozhili-polikliniku-v-novoy-kakhovke-1064762878.html

ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке

ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке - 06.07.2025 Украина.ру

ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке

Украинской армией уничтожена поликлиника новой Каховки. Об этом 6 июля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2025-07-06T17:16

2025-07-06T17:16

2025-07-06T17:16

новости

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

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военные преступления

всу

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"В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника, - констатировал Сальдо. - Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы".По словам губернатора, никто не погиб."Один охранник получил контузию, ему оказывают помощь", - уточнил Сальдо.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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