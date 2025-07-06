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ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке
ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке - 06.07.2025 Украина.ру
ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке
Украинской армией уничтожена поликлиника новой Каховки. Об этом 6 июля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2025-07-06T17:16
2025-07-06T17:16
2025-07-06T17:16
новости
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
украинская армия
военные преступления
всу
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"В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника, - констатировал Сальдо. - Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы".По словам губернатора, никто не погиб."Один охранник получил контузию, ему оказывают помощь", - уточнил Сальдо.Больше новостей дня представлено в обзоре Украина скрыла сбой на АЭС, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 6 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, новая каховка, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, украинская армия, военные преступления, всу, новые регионы, сво, новости сво сейчас, мирные жители, больницы и поликлиники
Новости, Новая Каховка, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, украинская армия, Военные преступления, ВСУ, Новые регионы, СВО, новости СВО сейчас, мирные жители, Больницы и поликлиники
ВСУ уничтожили поликлинику в Новой Каховке
Украинской армией уничтожена поликлиника новой Каховки. Об этом 6 июля сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника, - констатировал Сальдо. - Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы".
По словам губернатора, никто не погиб.
"Один охранник получил контузию, ему оказывают помощь", - уточнил Сальдо.
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