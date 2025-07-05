https://ukraina.ru/20250705/komandir-ubiytsa-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-5-iyulya-1064725191.html

Командир-убийца, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июля

Командир-убийца, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июля - 05.07.2025 Украина.ру

Командир-убийца, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 5 июля

Перевозивший украинских военнопленных самолёт Ил-76 был сбит по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-05T13:27

2025-07-05T13:27

2025-07-05T13:27

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О том, что самолёт Ил-76 с украинскими пленными сбили по приказу командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ."На совещании доложено и о расследовании крушения в Белгородской области самолета ИЛ-76М ВКС России в 2024 году, на борту которого находились члены экипажа и 65 украинских военнослужащих. Самолёт был сбит при помощи зенитной ракеты комплекса ПВО Patriot", — уточнили в Следственном комитете.Как сообщил СК РФ, во взаимодействии с Генштабом ВС России установлено, что такие комплексы состоят на вооружении 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ. Также в СК РФ подчеркнули, что военнослужащие, нанесшие удар по самолету, выполняли незаконный приказ Дзямана и вышестоящего командования.Было вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в теракте. Также, сообщило РИА Новости, следователи ищут соучастников, включая высших военных должностных лиц Минобороны Украины.Военно-транспортный самолёт над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных был сбит ВСУ 24 января 2024 года. Все находящиеся на борту пленные, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.Останки тел военнопленных Москва передала украинской стороне в начале декабря 2024-го.В марте заместитель главы МВД Украины Леонид Тимченко фактически подтвердил, что в сбитом Ил-76 находились пленные.Обстрелы и налётыУтром 5 июля Минобороны России рассказало об ударах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 4 июля до 07:00 по московскому 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 34 БПЛА – над территорией Воронежской области, 11 БПЛА – над территорией Брянской области, по девять БПЛА – над территориями Белгородской и Саратовской областей, 8 БПЛА – над территорией Новгородской области, 6 БПЛА – над территорией Курской области, по 3 БПЛА – над территориями Ленинградской и Орловской областей, по 2 БПЛА - над территориями Ростовской, Смоленской, Рязанской и Республики Чувашия, по 1 БПЛА – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."С 06:00 до 08:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 БПЛА – над территорией Брянской области, 2 БПЛА – над территорией Рязанской области и по 1 БПЛА – над территориями Орловской и Новгородской областей", — сообщало Минобороны РФ.Еще спустя некоторое время появились данные о новых атаках."С 08:00 до 09:40 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 6 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 2 БПЛА – над территорией Московского региона, 1 БПЛА – над территорией Рязанской области, 1 БПЛА – над территорией Нижегородской области, 1 БПЛА – над территорией Смоленской области и 1 БПЛА – над территорией Курской области", — заявило министерство.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 10 ударов по этому региону России.На горловском направлении ВСУ совершили 8 атак, на донецком — 2 атаки, выпустив в общей сложности 15 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели 4 и ранении 7 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, легковые автомобили и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины, вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 4; Таврийск — 3; Цукуры —3 ; Алёшки — 4; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Старая Збурьевка, Кардашинка, Каховка и Великая Лепетиха.Утром 5 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 3 беспилотника — повреждён забор домовладения", — писал Гладков.Над Белгородом сбит беспилотник — повреждено административное здание предприятия.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Бессоновка, Нечаевка, Никольское, Черемошное, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 9 БПЛА."За прошедшие сутки ранены 9 мирных жителей. В посёлке Октябрьский в результате детонации дрона рядом с многоквартирным домом пострадали двое. Женщина и её 4-летняя дочь поздно вечером госпитализированы в медицинские учреждения города Белгорода. В селе Ясные Зори в результате атаки БПЛА по сельхозпредприятию 7 человек получили ранения. Все пострадавшие продолжают лечение в больнице", — сообщил губернатор.В посёлке Октябрьский повреждены 2 МКД, в селе Ясные Зори — один из корпусов предприятия, в селе Черемошное — 2 частных дома и 2 надворные постройки, в селе Бессоновка — одна единица сельхозтехники, в селе Нечаевка — автомобиль и забор домовладения, в хуторе Церковный — грузовой автомобиль и техническое помещение, на участке автодороги Никольское — Нечаевка — автомобиль.В Борисовском районе село Беленькое атаковано тремя беспилотниками — повреждено здание предприятия.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Герасимовка, Долгое и Карабаново нанесены удары 14 БПЛА, 5 из которых подавлены и сбиты."В городе Валуйки при падении обломков сбитого беспилотника пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение амбулаторно", — писал Гладков.В районе села Герасимовка в результате атаки дрона повреждён легковой автомобиль.Над Вейделевским районом системой ПВО сбит БПЛА. Без последствий.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Верхние Лубянки, Голофеевка и Коновалово подверглись атакам 15 БПЛА, 11 из которых сбиты системой ПВО. В селе Коновалово повреждён инфраструктурный объект связи, в селе Верхние Лубянки — линия электропередачи. Аварийными службами электроснабжение восстановлено.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Антоновка, Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дроновка, Дунайка, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Сподарюшино подверглись 9 обстрелам, в ходе которых выпущено 37 боеприпасов, и атакам 13 БПЛА, один из которых сбит. В селе Гора-Подол повреждены ГАЗель и социальный объект, в селе Антоновка — автомобиль. Ночью от ударов дронов в селе Новостроевка-Первая повреждены 2 частных дома. В одном из них произошло возгорание, которое ликвидировали сотрудники МЧС.Над Губкинским городским округом системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолётного типа. Последствий нет.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбиты 8 БПЛА. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Репяховка подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 67 боеприпасов, и атакам 26 БПЛА. Информация о последствиях уточняется", — отмечалось в сводке.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Без последствий.Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА. Обошлось без последствий.Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Белянка, Бершаково, Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь и Новая Таволжанка совершены атаки 39 БПЛА, из которых 33 подавлены и сбиты."В городе Шебекино беспилотник атаковал гражданское предприятие. По уточнённой информации, ранены три человека. Двое пострадавших при пожаре — сотрудники МЧС. Ещё один мужчина, сотрудник водоканала, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Все находятся на лечении в больницах. Медики оценивают состояние одного из них как тяжёлое, у двоих — средняя степень тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — рассказал губернатор.Пожар на территории предприятия полностью ликвидирован. Также в городе от детонации дрона повреждён частный дом. На участке дороги Шамино — Архангельское поврежден легковой автомобиль, в селе Архангельское — линия электропередачи.О происходящем на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Скоординированное наступление ВС РФ и самоубийства ВСУшников".

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хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, россия, украина, белгородская область, вооруженные силы украины, следственный комитет, ск рф