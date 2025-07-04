https://ukraina.ru/20250704/naemnik-bipatrid-prigovoren-v-rossii-k-14-godam-1064702220.html

Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам

Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам - 04.07.2025 Украина.ру

Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы. Об этом 4 июля сообщила Генпрокуратура России

2025-07-04T19:11

2025-07-04T19:11

2025-07-04T19:11

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Бипатрида заочно признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).Суд установил, что в апреле 2022 года Мотола прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в подразделение Интернационального легиона в качестве наемника. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку. Также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого по февраль 2025 года Мотола участвовал в боевых действиях против российской армии."За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере более 2,7 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее другой наемник из Интернационального легиона упоминался в публикации Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии Больше новостей представлено в обзоре "Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля

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