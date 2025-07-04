https://ukraina.ru/20250704/naemnik-bipatrid-prigovoren-v-rossii-k-14-godam-1064702220.html
Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам
Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам - 04.07.2025 Украина.ру
Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам
Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы. Об этом 4 июля сообщила Генпрокуратура России
2025-07-04T19:11
2025-07-04T19:11
2025-07-04T19:11
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Бипатрида заочно признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).Суд установил, что в апреле 2022 года Мотола прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в подразделение Интернационального легиона в качестве наемника. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку. Также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого по февраль 2025 года Мотола участвовал в боевых действиях против российской армии."За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере более 2,7 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Ранее другой наемник из Интернационального легиона упоминался в публикации Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии Больше новостей представлено в обзоре "Очень важный" разговор Зеленского и Трампа, обыск у Резникова. Итоги 4 июля
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новости, россия, донецкая народная республика, швейцария, генпрокуратура, днр, новости днр, приговор, иностранные наемники, сво, новости сво сейчас, суд, всу, иностранный легион, израиль
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Швейцария, генпрокуратура, ДНР, новости ДНР, приговор, иностранные наемники, СВО, новости СВО сейчас, Суд, ВСУ, иностранный легион, Израиль
Наемник-бипатрид приговорен в России к 14 годам
Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Швейцарии и Израиля Ави Дорона Мотолы. Об этом 4 июля сообщила Генпрокуратура России
Бипатрида заочно признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Суд установил, что в апреле 2022 года Мотола прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в подразделение Интернационального легиона в качестве наемника. На территории тренировочных баз он прошел военную подготовку. Также он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого по февраль 2025 года Мотола участвовал в боевых действиях против российской армии.
"За указанные действия наемник получил вознаграждение в размере более 2,7 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
С учетом позиции гособвинителя суд заочно приговорил Мотолу к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее другой наемник из Интернационального легиона упоминался в публикации Верховный суд ДНР вынес приговор наёмнику из Бразилии