Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ - 26.06.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ
Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ - 26.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ
"Если отобрать у них то, чем нас "кошмарят", в стрелковом бою они плохо себя покажут, боятся", - рассказал нашему изданию боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток).
2025-06-26T20:11
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Представители каких стран воюют за Россию в составе интернациональной бригады "Пятнашка", сообщил корреспонденту Украина.ру Руслан "Арс" Кильба.
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Новости
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editors@ukraina.ru
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Боец с позывным "Сокол"
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сво, вс рф, всу, видео
СВО, ВС РФ, ВСУ
Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ
"Если отобрать у них то, чем нас "кошмарят", в стрелковом бою они плохо себя покажут, боятся", - рассказал нашему изданию боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток).
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Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ

20:11 26.06.2025
 
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"Если отобрать у них то, чем нас "кошмарят", в стрелковом бою они плохо себя покажут, боятся", - рассказал нашему изданию боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток).
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Представители каких стран воюют за Россию в составе интернациональной бригады "Пятнашка", сообщил корреспонденту Украина.ру Руслан "Арс" Кильба.
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