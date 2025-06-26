https://ukraina.ru/20250626/boets-s-pozyvnym-sokol-rasskazal-o-tom-kak-vedut-sebya-v-boyu-voennosluzhaschie-vsu-1064316104.html

Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ

Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ - 26.06.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сокол" рассказал о том, как ведут себя в бою военнослужащие ВСУ

"Если отобрать у них то, чем нас "кошмарят", в стрелковом бою они плохо себя покажут, боятся", - рассказал нашему изданию боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток).

2025-06-26T20:11

2025-06-26T20:11

2025-06-26T20:11

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Представители каких стран воюют за Россию в составе интернациональной бригады "Пятнашка", сообщил корреспонденту Украина.ру Руслан "Арс" Кильба.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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