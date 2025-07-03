Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский - 03.07.2025 Украина.ру
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Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский
Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский - 03.07.2025 Украина.ру
Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру поделился своими размышлениями об эффективности дронов в современной войне и... Украина.ру, 03.07.2025
2025-07-03T10:48
2025-07-03T10:48
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Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру поделился своими размышлениями об эффективности дронов в современной войне и о некоторых нюансах их применения, прокомментировал обстановку на Южнодонецком направлении в зоне СВО, а также рассмотрел вопрос эволюции военного дела в условиях аэрократии (господства воздушных средств поражения):00:27 – Обстановка на Южнодонецком направлении;03:00 – Кто кого и в чём опережает;08:01 – Вопрос эффективности дронов;13:39 – Сокращение военных расходов, возможности Украины и действия ВСУ;20:56 – Эволюция другого вооружения;25:54 – Аэрократия, войска беспилотных систем и личный опыт противодействия дронам;30:30 – Погодные действия и война беспилотников;35:08 – Подготовка Запада к войне.ТГ-канал Андрея Беднарского: https://t.me/heartlandfire
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Новости, Видео, Украина

Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский

10:48 03.07.2025
 
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Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру поделился своими размышлениями об эффективности дронов в современной войне и о некоторых нюансах их применения, прокомментировал обстановку на Южнодонецком направлении в зоне СВО, а также рассмотрел вопрос эволюции военного дела в условиях аэрократии (господства воздушных средств поражения):
00:27 – Обстановка на Южнодонецком направлении;
03:00 – Кто кого и в чём опережает;
08:01 – Вопрос эффективности дронов;
13:39 – Сокращение военных расходов, возможности Украины и действия ВСУ;
20:56 – Эволюция другого вооружения;
25:54 – Аэрократия, войска беспилотных систем и личный опыт противодействия дронам;
30:30 – Погодные действия и война беспилотников;
35:08 – Подготовка Запада к войне.
ТГ-канал Андрея Беднарского: https://t.me/heartlandfire
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