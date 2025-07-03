https://ukraina.ru/20250703/chto-takoe-aerokratiya-u-kogo-psikhologiya-myasnika-i-prevratyatsya-li-sumy-v-slobozhanschinu--bednarskiy-1064598554.html
Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский
Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский - 03.07.2025 Украина.ру
Что такое аэрократия, у кого психология мясника и превратятся ли Сумы в Слобожанщину — Беднарский
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру поделился своими размышлениями об эффективности дронов в современной войне и... Украина.ру, 03.07.2025
2025-07-03T10:48
2025-07-03T10:48
2025-07-03T10:48
новости
видео
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064598431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4de9aacef91ebca35d8c5b7b5316918a.jpg
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру поделился своими размышлениями об эффективности дронов в современной войне и о некоторых нюансах их применения, прокомментировал обстановку на Южнодонецком направлении в зоне СВО, а также рассмотрел вопрос эволюции военного дела в условиях аэрократии (господства воздушных средств поражения):00:27 – Обстановка на Южнодонецком направлении;03:00 – Кто кого и в чём опережает;08:01 – Вопрос эффективности дронов;13:39 – Сокращение военных расходов, возможности Украины и действия ВСУ;20:56 – Эволюция другого вооружения;25:54 – Аэрократия, войска беспилотных систем и личный опыт противодействия дронам;30:30 – Погодные действия и война беспилотников;35:08 – Подготовка Запада к войне.ТГ-канал Андрея Беднарского: https://t.me/heartlandfire
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/03/1064598431_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8c98c600b34e045a81d989f120ffbe9d.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, видео, украина, видео
Историк, эксперт в сфере беспилотной авиации Андрей Беднарский в студии Украина.ру поделился своими размышлениями об эффективности дронов в современной войне и о некоторых нюансах их применения, прокомментировал обстановку на Южнодонецком направлении в зоне СВО, а также рассмотрел вопрос эволюции военного дела в условиях аэрократии (господства воздушных средств поражения):
00:27 – Обстановка на Южнодонецком направлении;
03:00 – Кто кого и в чём опережает;
08:01 – Вопрос эффективности дронов;
13:39 – Сокращение военных расходов, возможности Украины и действия ВСУ;
20:56 – Эволюция другого вооружения;
25:54 – Аэрократия, войска беспилотных систем и личный опыт противодействия дронам;
30:30 – Погодные действия и война беспилотников;
35:08 – Подготовка Запада к войне.
ТГ-канал Андрея Беднарского: https://t.me/heartlandfire