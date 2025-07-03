https://ukraina.ru/20250703/aleksey-anpilogov-poterya-gulyaypolya-privedet-k-kollapsu-vsego-zaporozhskogo-fronta-vsu-1064589873.html

Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ

Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру

Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ

ВС РФ закрепились на стратегически важных высотах после освобождения населенных пунктов Комар и Шевченко, открыв новые возможности для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-07-03T05:15

2025-07-03T05:15

2025-07-03T05:15

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По его мнению, эти реки не станут серьезным препятствием: "Их легко можно пересечь на обычных понтонах".Анпилогов обозначил два возможных направления развития наступления ВС РФ: "Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя". По его словам, потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ."Обеспечить переброску войск на противоположный берег, обладая контролем над высотами, вполне можно", — подчеркнул военный аналитик. Он также добавил, что ситуация развивается по принципу "от плохого к худшему" для украинской стороны."Мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250702/i-ves-mir-molchit-zakharova-napomnila-novomu-glave-instituta-natspamyati-ukrainy-o-sudbe-gitlera-1064570285.html

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