Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
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Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ
Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ - 03.07.2025 Украина.ру
Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ
ВС РФ закрепились на стратегически важных высотах после освобождения населенных пунктов Комар и Шевченко, открыв новые возможности для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-07-03T05:15
2025-07-03T05:15
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По его мнению, эти реки не станут серьезным препятствием: "Их легко можно пересечь на обычных понтонах".Анпилогов обозначил два возможных направления развития наступления ВС РФ: "Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя". По его словам, потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ."Обеспечить переброску войск на противоположный берег, обладая контролем над высотами, вполне можно", — подчеркнул военный аналитик. Он также добавил, что ситуация развивается по принципу "от плохого к худшему" для украинской стороны."Мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, комар, днепропетровск, алексей анпилогов, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, гуляйполе, запорожье, донбасс, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, крах всу, война, война на украине
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Алексей Анпилогов: Потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ

05:15 03.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ закрепились на стратегически важных высотах после освобождения населенных пунктов Комар и Шевченко, открыв новые возможности для наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

"Освобождение Комара и Шевченко означает, что мы закрепились на господствующих высотах и спускаемся в пойму рек Волчья и Вороная", — объяснил эксперт.

По его мнению, эти реки не станут серьезным препятствием: "Их легко можно пересечь на обычных понтонах".
Анпилогов обозначил два возможных направления развития наступления ВС РФ: "Можно ударить на север в направлении Покровского, а можно перерезать оставшуюся дорогу снабжения Гуляйполя". По его словам, потеря Гуляйполя приведет к коллапсу всего Запорожского фронта ВСУ.
"Обеспечить переброску войск на противоположный берег, обладая контролем над высотами, вполне можно", — подчеркнул военный аналитик. Он также добавил, что ситуация развивается по принципу "от плохого к худшему" для украинской стороны.
"Мы прямо сейчас становимся свидетелями событий, которые будут идти для киевского режима в формате "от плохого к худшему", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
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