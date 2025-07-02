МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США - 02.07.2025 Украина.ру
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МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США
МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США - 02.07.2025 Украина.ру
МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США
МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения военной помощи Вашингтона. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба украинского министерства.
2025-07-02T15:22
2025-07-02T15:22
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Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за поддержку в условиях СВО и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов. Она обратила особое внимание на укрепление украинской ПВО, сказано в официальном сообщении министерства.Беца подчеркнула опасность задержек военных поставок из США. По мнению официального Киева, это будет способствовать эскалации вооружённого конфликта.Официальному представителю США было заявлено, что в нынешних условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на Россию.Также было обсуждено сотрудничество Украины и США в оборонной сфере.Накануне, 1 июня Пентагон заявил о приостановке военных поставок на Украину из-за истощения своих арсеналов.Также 2 июля Минобороны Украины запросило срочный телефонный разговор с Пентагоном "для уточнения деталей приостановки поставок некоторых вооружений". Подробности в публикации Минобороны Украины срочно желает обсудить с Пентагоном приостановку поставок вооружений Следите за новостями на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, вашингтон, пентагон, военная помощь, сво, мид украины, госдеп сша, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, впк
Новости, Украина, США, Вашингтон, Пентагон, военная помощь, СВО, МИД Украины, Госдеп США, дипломатия, дипломатические отношения, международные отношения, ВПК

МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США

15:22 02.07.2025
 
© Фото : mfa.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фото : mfa.gov.ua
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МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения военной помощи Вашингтона. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба украинского министерства.
Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за поддержку в условиях СВО и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов. Она обратила особое внимание на укрепление украинской ПВО, сказано в официальном сообщении министерства.
Беца подчеркнула опасность задержек военных поставок из США. По мнению официального Киева, это будет способствовать эскалации вооружённого конфликта.
Официальному представителю США было заявлено, что в нынешних условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на Россию.
Также было обсуждено сотрудничество Украины и США в оборонной сфере.
Накануне, 1 июня Пентагон заявил о приостановке военных поставок на Украину из-за истощения своих арсеналов.
Также 2 июля Минобороны Украины запросило срочный телефонный разговор с Пентагоном "для уточнения деталей приостановки поставок некоторых вооружений". Подробности в публикации Минобороны Украины срочно желает обсудить с Пентагоном приостановку поставок вооружений
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