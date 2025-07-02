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МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США

МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США - 02.07.2025 Украина.ру

МИД Украины обсудил задержки поставок вооружений с дипломатом США

МИД Украины пригласил временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для обсуждения военной помощи Вашингтона. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба украинского министерства.

2025-07-02T15:22

2025-07-02T15:22

2025-07-02T15:22

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Замминистра иностранных дел Украины Марьяна Беца выразила благодарность США за поддержку в условиях СВО и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов. Она обратила особое внимание на укрепление украинской ПВО, сказано в официальном сообщении министерства.Беца подчеркнула опасность задержек военных поставок из США. По мнению официального Киева, это будет способствовать эскалации вооружённого конфликта.Официальному представителю США было заявлено, что в нынешних условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на Россию.Также было обсуждено сотрудничество Украины и США в оборонной сфере.Накануне, 1 июня Пентагон заявил о приостановке военных поставок на Украину из-за истощения своих арсеналов.Также 2 июля Минобороны Украины запросило срочный телефонный разговор с Пентагоном "для уточнения деталей приостановки поставок некоторых вооружений". Подробности в публикации Минобороны Украины срочно желает обсудить с Пентагоном приостановку поставок вооружений Следите за новостями на сайте Украина.ру

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