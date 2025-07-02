"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины - 02.07.2025 Украина.ру
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"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины
"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины - 02.07.2025 Украина.ру
"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины
Заявления Украины о якобы подброшенных во время обмена телах российских военных являются частью пропагандисткой кампании, направленной на оправдание собственных неудач. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-07-02T03:15
2025-07-02T03:15
новости
украина
россия
киев
ростислав ищенко
тела
обмен
обмен пленными
погибшие
власти украины
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Ищенко провел параллель с другими абсурдными заявлениями украинских властей: "Так почему же они не могут нести бред про своих убитых бойцов, если считают, что это политически выгодно?"."Так у них работают мозги. Точнее, мозгов у них нет. У них есть только нервные центры, которые заставляют их говорить и периодически подергиваться", - резко прокомментировал политолог методы украинской пропаганды.Эксперт пришел к выводу, что подобные заявления делаются исключительно из политической целесообразности, без какой-либо фактической основы.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему - в статье Алексея Туманова "Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/peresidevshiy-uzurpator-otsekaet-neudobnyy-elektorat-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-zakon-o-vyborakh-1064456637.html
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новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, тела, обмен, обмен пленными, погибшие, власти украины, киевский режим, сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, Россия, Киев, Ростислав Ищенко, тела, обмен, обмен пленными, погибшие, власти Украины, киевский режим, СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины

03:15 02.07.2025
 
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
Россия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
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Заявления Украины о якобы подброшенных во время обмена телах российских военных являются частью пропагандисткой кампании, направленной на оправдание собственных неудач. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Зачем нам нужно было преувеличивать украинские потери, если мы и так передали Киеву 6000 тел? 20 человек явно не поменяли бы это соотношение", - задался риторическим вопросом эксперт.
Ищенко провел параллель с другими абсурдными заявлениями украинских властей: "Так почему же они не могут нести бред про своих убитых бойцов, если считают, что это политически выгодно?".
"Так у них работают мозги. Точнее, мозгов у них нет. У них есть только нервные центры, которые заставляют их говорить и периодически подергиваться", - резко прокомментировал политолог методы украинской пропаганды.
Эксперт пришел к выводу, что подобные заявления делаются исключительно из политической целесообразности, без какой-либо фактической основы.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему - в статье Алексея Туманова "Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
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