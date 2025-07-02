"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины
© Пресс-служба Владимира Мединского / Перейти в фотобанкРоссия и Украина начали обмен телами погибших солдат
© Пресс-служба Владимира Мединского
Заявления Украины о якобы подброшенных во время обмена телах российских военных являются частью пропагандисткой кампании, направленной на оправдание собственных неудач. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Зачем нам нужно было преувеличивать украинские потери, если мы и так передали Киеву 6000 тел? 20 человек явно не поменяли бы это соотношение", - задался риторическим вопросом эксперт.
Ищенко провел параллель с другими абсурдными заявлениями украинских властей: "Так почему же они не могут нести бред про своих убитых бойцов, если считают, что это политически выгодно?".
"Так у них работают мозги. Точнее, мозгов у них нет. У них есть только нервные центры, которые заставляют их говорить и периодически подергиваться", - резко прокомментировал политолог методы украинской пропаганды.
Эксперт пришел к выводу, что подобные заявления делаются исключительно из политической целесообразности, без какой-либо фактической основы.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему - в статье Алексея Туманова "Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.
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