https://ukraina.ru/20250702/gotovy-li-vy-voevat-s-rossiey-ischenko-o-tom-kak-formirovalas-antirossiyskaya-ideologiya-ukrainy-1064542051.html

"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины

"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины - 02.07.2025 Украина.ру

"Готовы ли вы воевать с Россией?": Ищенко о том, как формировалась антироссийская идеология Украины

Заявления Украины о якобы подброшенных во время обмена телах российских военных являются частью пропагандисткой кампании, направленной на оправдание собственных неудач. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-07-02T03:15

2025-07-02T03:15

2025-07-02T03:15

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Ищенко провел параллель с другими абсурдными заявлениями украинских властей: "Так почему же они не могут нести бред про своих убитых бойцов, если считают, что это политически выгодно?"."Так у них работают мозги. Точнее, мозгов у них нет. У них есть только нервные центры, которые заставляют их говорить и периодически подергиваться", - резко прокомментировал политолог методы украинской пропаганды.Эксперт пришел к выводу, что подобные заявления делаются исключительно из политической целесообразности, без какой-либо фактической основы.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Украина еще с 1991 года понимала, что Россия заберет у нее то, что ей не принадлежит" на сайте Украина.ру.Также на эту тему - в статье Алексея Туманова "Шесть тысяч тел и ноль выплат. Как Киев скрывает гибель военных, чтобы оплатить новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/peresidevshiy-uzurpator-otsekaet-neudobnyy-elektorat-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-zakon-o-vyborakh-1064456637.html

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