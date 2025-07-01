https://ukraina.ru/20250701/razgrom-pod-sumami-vsu-teryayut-pozitsii-parizh-obsuzhdaet-voynu-glavnoe-na-utro-1-iyulya--1064501018.html

Разгром под Сумами: ВСУ теряют позиции, Париж обсуждает войну. Главное на утро 1 июля

Разгром под Сумами: ВСУ теряют позиции, Париж обсуждает войну. Главное на утро 1 июля - 01.07.2025 Украина.ру

Разгром под Сумами: ВСУ теряют позиции, Париж обсуждает войну. Главное на утро 1 июля

Украинские военные нанесли удар по центру Донецка. ВС РФ освободили село Днепропетровской области, продвинулись на нескольких направлениях и уничтожили роту ВСУ под Сумами. Киев продолжает бросать солдат в безуспешные контратаки. ООН начал критиковать Украину за нарушение прав пленных

2025-07-01T09:00

2025-07-01T09:00

2025-07-01T09:00

эксклюзив

россия

украина

сумская область

владимир рогов

александр коц

владимир зеленский

вооруженные силы украины

вс рф

франция

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Накануне, 30 июня, в небе над центральными районами Донецка прогремели сильные взрывы, работала система противовоздушной обороны. Отмечалось, что украинские войска атаковали город дальнобойными ракетами Storm Shadow.После удара в центре города загорелись торговые ряды на рынке "Сокол". Кроме того, повреждения получили здания центрального универмага и банка. В результате атаки ВСУ погиб один человек, еще двое, в том числе подросток, пострадали. Уже сегодня, 1 июля, были опубликованы кадры с места происшествия. Видна работа сотрудников МЧС.Фронтовая сводкаБойцы 114-й бригады ВС РФ подняли флаг в селе Дачное Днепропетровской области. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале соединения. На ролике запечатлены боевые действия по освобождению населенного пункта: подход штурмовиков, зачистка укреплений, а также удары по технике и живой силе ВСУ. В конце с геопривязкой показаны российские бойцы, стоящие на северно-западной окраине с флагами РФ и 114-й бригады.В канале указано, что бойцы бригады освободили село и продвинулась на глубину более четырех километров от границы Донецкой Народной Республики (ДНР) вглубь Днепропетровской области.Кроме того, сегодня, 1 июля, об освобождении Дачного сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он также затронул и другие направления. Так, агентству РИА Новости Рогов сообщил, что бойцы ВС РФ перешли реку Янчекрак в Запорожской области и водрузили российский триколор в центральной части села Каменское. "Наши ребята продвинулись в Каменском и, помимо контроля южной части села, активно наступают с востока на север", — рассказал Рогов. По его словам, бойцы РФ водрузили российский триколор в центральной части села на северном берегу реки Янчекрак. Сейчас ВСУ отступают на север, добавил Рогов.Между тем в Сумской области рота солдат ВСУ практически в полном составе была уничтожена в населенном пункте Юнаковка Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.Речь идет об одном из подразделений 13-го батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Рота была уничтожена "в 20-х числах июня", уточнил источник.Отмечается, что украинское командование продолжает бросать "на убой" штурмовые группы, пытаясь отбить утраченные позиции в Сумской области. Так, только за последние сутки ВСУ предприняли десять попыток контратак в направлении Андреевки, Новониколаевки и Яблоновки, рядом с селом Садки и в Юнаковке. Все они были отбиты.Телеграм-канал "Северный ветер", связанный с российской группировкой войск "Север", в свою очередь написал, что всего в десяти контратаках ВСУ задействовали более 70 человек. По данным военкоров, около 30 из них были уничтожены, более 20 были ранены и "остались лежать на линии боевого соприкосновения".Военкор Александр Коц в статье для KP.RU прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal о том, что Киев не успел построить оборонительные сооружения под Сумами. По мнению WSJ, их надо было создавать, пока ВСУ контролировали часть территории в Курской области.Коц подтвердил, что из фортификаций в Сумской области есть лишь опорные пункты на кромках леса и пулеметные гнезда на подступах к населенным пунктам. По его словам, они сделаны грамотно, но при нынешних возможностях беспилотников серьезного сопротивления оказывать долго не смогли.Военкор Евгениий Лисицын в то же время опубликовал в своем телеграм-канале сводку о ходе боевых действий. По его данным, на Покровском фронте ВС РФ активно продавливают лесополосы западнее Орехово и Котляровки. В Муравке инициатива у российской армии. В Удачном, Котлино и Зверево идут бои. Севернее Новоэкономического штурмовики форсировали Казённый Торец, идут бои в Разино и на подступах к Фёдоровке, отмечается в публикации.Что творится на УкраинеТем временем российские СМИ написали о том, что военнослужащих 101-го полка связи ВВС Украины переводят в штурмовые отряды на Сумском направлении. Бывшие связисты пополняют ряды 225-го и 425-го отдельных штурмовых полков.Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Владимир Зеленский использует мирное население Сум в качестве "живого щита". По его словам, ранее глава киевского режима сам утверждал, что если в городе на севере Украины будет много мирных жителей, то вероятность ракетного удара по населенному пункту будет меньше.Ранее командир одной из групп спецназа "Ахмат" с позывным Аид заявлял, что власти Украины не эвакуируют мирных жителей из приграничных районов Сумской области, так как используют их в качестве "живого щита".Между тем в Киеве разгорелся новый скандал, связанный с экс-боевиком 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*, который ходит по городу и просит милостыню. Речь идет об известном неонацисте по фамилии Тимофеев. После демобилизации по ранению государство его бросило, и теперь он вынужден просить милостыню в подземном переходе украинской столицы.Ранее стало известно, что командование ВСУ стало использовать бойцов "Айдара"* как пушечное мясо. Оно набирает в этот батальон насильно мобилизованных украинцев и бросает их в бой в Белопольском районе Сумской области.Агентство РИА Новости в свою очередь написало о том, что на Украине в магазинах военной экипировки продается одежда с фашистской символикой. Телеграм-канал издания опубликовал скриншоты рекламных снимков, выложенных на странице одного из магазинов в соцсетях. На фото можно разглядеть одежду с гербом нацистской Германии с одним лишь отличием — вместо свастики в дубовом венке изображен герб Украины. В другом магазине линейку одежды с нацисткой символикой назвали "Голубь мира".Ранее французское издание Le Monde в ходе мониторинга социальных сетей обнаружило более 350 военнослужащих ВСУ, которые используют нацистскую символику. По его данным, часть из них проходили подготовку во Франции и других западных странах.Что происходит на международной аренеВо Франции тем временем начали активно обсуждать призыв главы генштаба ВС Тьерри Буркхара сделать все, чтобы изменить ход конфликта на Украине, из которого следует, что генерал считает свою страну воюющей стороной."Мы воюем с Россией?", — поинтересовался один из читателей французского издания Le Figaro, добавив, что данное заявление является абсолютно возмутительным. Оно показывает, до какой степени президент Эмманюэль Макрон втянул французов в историю, которая их не касается, отметил пользователь.Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в свою очередь заявил, что во Франции началась пропагандистская кампания по подготовке к боевым действиям против России.Между тем управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) раскритиковало широко распространенную на Украине практику публикации видеороликов с военнопленными. Эти действия противоречат международному гуманитарному праву и подвергают попавших в плен граждан опасности, подчеркивается в докладе международной организации.Согласно международному гуманитарному праву, запрещено обнародование изображений попавших в плен лиц, записей допросов и любых других личных данных. Раскрытие персональных данных может иметь негативные последствия как для самих пленных, так и для их семей, отметили в ООН.В этом же докладе УВКПЧ были приведены данные о пытках и казнях на Украине. В частности, за три с лишним года, солдаты ВСУ казнили не менее 26 бойцов ВС РФ, получивших ранения на поле боля и попавших в плен.Тем временем официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон понимает обеспокоенность России из-за увеличения военных расходов стран НАТО. В то же время США, по словам чиновника, настаивают, что НАТО лишь возвращается к "первоначальной задаче сдерживания"."Что мы знаем, и что, очевидно, беспокоит Россию, это тот факт, что НАТО вернется к своей первичной задаче по сдерживанию", — утверждает Брюс.* Признан террористическим, запрещен в РФ.

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https://ukraina.ru/20250630/na-ukraine-zadumalis-o-likvidatsii-nedavno-sozdannogo-ministerstva-natsionalnogo-edinstva-1064472241.html

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Кристина Черкасова

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