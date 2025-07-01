https://ukraina.ru/20250701/peresidevshiy-uzurpator-otsekaet-neudobnyy-elektorat-ukrainskie-eksperty-obsuzhdayut-zakon-o-vyborakh-1064456637.html

"Пересидевший узурпатор" отсекает неудобный электорат. Украинские эксперты обсуждают закон о выборах

"Пересидевший узурпатор" отсекает неудобный электорат. Украинские эксперты обсуждают закон о выборах - 01.07.2025 Украина.ру

"Пересидевший узурпатор" отсекает неудобный электорат. Украинские эксперты обсуждают закон о выборах

Украинские эксперты размышляют над тем, почему в новом законе о выборах акцент будет сделан на голосовании за границей и рассуждают о том, почему жителям Украины становится все тяжелее сбежать от мобилизации

2025-07-01T05:00

2025-07-01T05:00

2025-07-01T05:00

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Верховная Рада Украины готовится поменять закон о выборах. 29 июня, в эфире телемарафона спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в новом законе акцент будет сделан на голосовании украинцев за границей и военных угрозах в день выборов, включая обстрелы.Он сообщил, что разрабатываются базовые сценарии, чтобы все граждане Украины, включая военнослужащих на передовой и тех, кто находится за пределами страны, могли реализовать свое избирательное право.Стефанчук заявил, что следующие выборы на Украине пройдут по новому закону, и ключевая фраза в его заявлении: "Это должно происходить именно в Украине" разумеется, прозвучала не случайно, уверен находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат ВР Александр Дубинский.Очевидно, команда Зеленского уже разрабатывает схему, по которой миллионы украинцев, вынужденно находящихся на территории ЕС, не смогут проголосовать, отмечает политик в своем телеграм-канале."Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская "демократия" отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя властью — это шайка мародёров и убийц", — подчеркивает Дубинский.Депутат Рады уверен, что у команды Зеленского ничего не получится, потому что такой манёвр "в лоб" противоречит европейским принципам, где участие граждан в выборах —неотъемлемое право, а не "преференция для лояльных"."А то, как они судорожно суетятся сейчас — говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся. До конца этого режима осталось совсем немного", — резюмирует украинский политик.Основные постулаты будущего специального закона о выборах, насколько это известно из интервью главы ЦИК Диденко, прорабатывались в Центральной избирательной комиссии, отмечает экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*."Конечно, наработки, видимо, были переданы в Верховную Раду, в парламент, и там, возможно, нарабатывается сейчас основа закона о выборах. Означает ли это, что они хотят завтра провести выборы? Абсолютно нет", — заявляет украинский политик.По его мнению, диктаторский режим Зеленского пойдёт на выборы только тогда, когда будет понимать, что выиграет эти выборы, или тогда, когда украинский народ "возьмёт его за фаберже". Вот если "так сожмут, и будут понимать, что раздавят, тогда они согласятся идти на выборы", иронично прокомментировал Мосийчук.Также возможен третий вариант — украинские власти заставят пойти на выборы "западные партнёры". Но пока ни "западные партнёры", ни украинский народ не стимулируют в достаточной степени власти Украины к проведению избирательной кампании и выборов — как президента, так и нового состава парламента, отмечает экс-депутат."Прикрываются они войной. Говорят: "Только война закончится, военное положение снимем — сразу нарабатываем закон". Ну, во-первых, они делают всё, чтобы война не заканчивалась. Во-вторых, они военное положение отменять не будут — ещё и после окончания активных боевых действий там можно будет с этим играть определённое время. И их совершенно не волнует, что президент пересидел, что Верховная Рада пересидела", —подчеркнул Мосийчук.По словам эксперта, если в случае Верховной Рады можно говорить хоть о какой-то легитимности, предусмотренной Конституцией, то в случае Зеленского, он фактически превратился в узурпатора и диктатора. Он узурпировал полномочия, потому что непроведение президентских выборов противоречит Конституции Украины, заявил политик."Стефанчук начал рассказывать, что они там думают: как проголосуют украинцы, которые находятся под воздушной тревогой, украинцы на фронте, украинцы за границей...Я не исключаю — и это очень важно, обращаю внимание прежде всего активных украинцев за границей — что [режим Зеленского] делает ставку на фальсификацию выборов, на получение необходимого результата за границей", — констатирует Мосийчук.При этом сбежать из Украины становится всё сложнее, отмечает украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. По информации из источников, имеющих отношение "к организации не совсем законного выхода и выезда мужчин из Украины", сейчас перейти границу стало существенно сложнее, чем ещё год назад, ведь на её укрепление власти "не жалеют ни сил, ни средств"."Во-первых, существенно усилили контроль на приграничных территориях и подъездах к ним, в том числе начали проверять даже ночные поезда (раньше их обычно не трогали, проверки документов проводили только в электричках и автобусах). Также усилены патрули на вокзалах и вообще улицах городов в приграничных районах", — рассказали собеседники Монтян.В результате, отмечает адвокат, многие популярные "туристические маршруты" для уклонистов, в частности, в Молдову и Приднестровье, оказались практически недоступны. По словам эксперта, основной поток таких "туристов" идёт через Карпаты в Румынию, причём переход по маршруту может занять несколько дней и требует от переходящих неплохой физической подготовки и выносливости.В настоящее время "простой" вариант перехода "своими ногами" по заранее составленному маршруту и под руководством опытного "инструктора" обойдётся в 6-8 тысяч долларов. "Впрочем, даже и за эти деньги успешный переход никто не гарантирует, и многие пытаются пересекать границу на свой страх и риск без посторонней помощи: например, достаточно дерзкий побег недавно совершил мужик, который просто прорвался через границу на мотоцикле: стал себе спокойно в очередь, а затем, подгадав удачный момент, рванул через границу и был таков!" — подытожила Монтян.Оперативный выезд за границу — это единственный способ избежать мобилизации для граждан Украины, отмечает известный украинский телеграм-канал "Резидент"."Не важно куда, важна оперативность, так как уже в ближайшие месяцы (по инсайдам, с 1 сентября) власти могут объявить о снижении призывного возраста, и усилят земобилизацию, на чем настаивают западные партнеры Банковой. И выбор миграции — это не "предательство", а реалистичная реакция на систему, которая сегодня не даёт молодежи выбора, превращая ее в рекрутскую массу", — констатируют авторы канала.По мнению "Резидента", ОП кулуарно уже поддержал мобилизацию 18-летних — согласно требованиям НАТО. В планах украинского Генштаба — призвать 600 тысяч граждан в возрасте от 18 до 24 лет, что можно рассматривать, как "целенаправленную утилизацию собственного народа": шансы выжить на передовой, где потери доходят до 60–70% за одну операцию, практически нулевые. "У молодых людей нет шансов на отсрочки, на медицинские доказательства непригодности — автоматическая годность становится пропуском к фронту, откуда из тысяч вернутся единицы", — резюмируют авторы телеграм-канала.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФО чем еще говорят украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/erzats-diktator-na-vybor-krug-kandidatov-v-glavy-ukrainy-po-prezhnemu-rusofobski-uzok-1064372928.html

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Наталья Мареева

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