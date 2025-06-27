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Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора

Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора - 27.06.2025 Украина.ру

Пыжился Зеленский зря и унижения его были напрасны. Украинские эксперты недооценили жертвы диктатора

Украинские эксперты обсуждают неутешительные итоги встречи Трампа и Зеленского в Гааге и размышляют над тем, как итоги саммита открывают дорогу для очередного раунда переговоров между Россией и США

2025-06-27T04:10

2025-06-27T04:10

2025-06-27T04:10

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Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Гааге последний выслушал монолог президента США и понял, что усиления давления на Россию со стороны США ждать не стоит. Такое мнение политолог Константин Бондаренко высказал в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.По мнению эксперта, украинская и американская стороны так подали информацию, как будто это два разных мероприятия, поскольку на это у них "абсолютно разные взгляды".Зеленский сказал, что "мы договорились о прекращении огня", а Трамп вообще заявил "что о прекращении огня мы не говорили", отметил Бондаренко."То есть очень странная ситуация. Скорее всего, Для Зеленского это абсолютно проходящая тема, которая абсолютно не сыграет никакой роли для него. Скорее всего, они встретились, судя даже по хронометражу встречи, и Зеленский выслушал монолог", — подчеркнул политолог.Эксперт обратил внимание на то, что во время беседы Зеленский "попытался вставить несколько фраз" и сказал о том, что вот есть интересы Украины, но "снова нарвался на монолог Трампа". Очевидно, что служба протокола и советники Зеленского сказали: "Главное не перебивай старика, пусть выговорится", — иронично прокомментировал Бондаренко."И Зеленский понял, что на самом деле сейчас симпатии Трампа далеко не на стороне тех, кто хочет продолжать войну. Зеленский понял, что домашние заготовки, которые он привез, они не подействовали", — констатировал политолог.По мнению Бондаренко, глава киевского режима осознал, что Трамп хочет сейчас быть "таким универсальным миротворцем", особенно на волне этого "иранского шоу", и он хочет выглядеть миротворцем и далее и умиротворить все возможные конфликты. "И поэтому Зеленский понял, что, скорее всего, Соединенные Штаты не будут поддерживать его воинственное настроение", — резюмировал Бондаренко.Украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян отмечает, что саммит НАТО в Гааге ясно показал: время, когда Зеленский был звездой всех международных мероприятий, где его "встречали и провожали аплодисментами", подходит к концу.Очень показательным, по ее мнению, является уже тот факт, что украинскую делегацию не пригласили ни на одно из значимых мероприятий саммита, кроме торжественного обеда."По сути ключевой причиной поездки Зелебобуса на саммит стала возможность встретиться с Трампом, и тот сделал всё, чтобы выжать из этой возможности максимум. Чтобы не раздражать Большого Белого Господина, Зелебобус даже нарядился в костюм вместо обычного псевдо-милитари", — иронично прокомментировала Монтян новый "имидж" Зеленского в Гааге.При этом ранее Зеленский неоднократно заявлял, что наденет костюм лишь после того, как закончится война: "Когда я в костюме — это значит, что страна в безопасности. Пока этого нет, я в форме. Когда мои солдаты на фронте в камуфляже, я не могу позволить себе выйти в пиджаке", — напомнила адвокат слова Зеленского.По ее мнению, все эти заявления были не более чем "гнилыми понтами", и если бы Зеленский решил, что Трампа "задобрит костюм японской школьницы", он и в него "нарядился бы без проблем".Впрочем, отмечает эксперт, особого впечатления черный костюм на Трампа он не произвёл: после встречи, которая длилась около 40 минут, президент США заявил, что "в общем-то не обсуждал ничего важного"."Говоря проще, пыжился Зелебобус совершенно зря, и все унижения были напрасны!" — подытожила Монтян.Встреча Трампа и Зеленского прошла без особого энтузиазма, ничего позитивного для главы киевского режима там не было, отмечает популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По слухам, на встрече Зеленский много льстил Трампу, что после ближневосточного кризиса Америка "снова стала великой", что Россию "необходимо загнать в угол как Иран", что Украина готова продолжить битву ради западных интересов, "нужны только деньги, оружие и ресурсы", отмечают авторы.Как обычно, ничего конкретного Трамп не сказал, кроме того, что нужно заканчивать войну и двигаться к реальному миру. Американский лидер намекнул Зеленскому, что ему придется отказаться от территорий, если он хочет сохранить страну, говорится в публикации канала."Трамп готов к выходу из украинского кризиса, который скинет на Европу и обвинит, что, это война начатая Байденом, Зеленским и глобалистами. Фактически саммит НАТО для Зеленского стал очередным холодным душем", — подводит неутешительный итог "Легитимный".Президент США Дональд Трамп фактически выполнил выдвинутые Россией условия для переговоров, об этом свидетельствуют итоги саммита НАТО в Гааге, такое мнение в эфире видеоблога Натальи Влащенко озвучил украинский политолог Руслан Бортник."Он получил более мягкую телячью позицию Европы и Украины в отношении инициатив Трампа. И он получил возможность говорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным. И знаете, что скажет Трамп Путину? Он скажет: "Смотри, Владимир. Членство Украины в НАТО мы исключили как цель. Декларации больше этого нет. Смотри, тебя убрали из основных угроз, непосредственно. Я свою часть сделки выполнил. Какая твоя главная была претензия к нам? Членство Украины в НАТО. Я начал выполнять, как минимум", — заявил Бортник.Эксперт предположил, что Москва ответит на это следующим образом: "Нет, мы хотим, чтобы формально зафиксировали то, что Украина никогда не будет принята в НАТО". Но все же это шаг: "Теперь шаг за тобой. Давай прекращай огонь. Останавливаем боевые действия по линии фронта. Потому что я одно предварительное твое условие выполнил или начал его как минимум выполнять", — отметил политолог."Этот саммит НАТО, эта декларация НАТО, она открывает дорогу к переговорам, еще одному раунду переговоров между США и Россией", — резюмировал Бортник.Что еще обсуждают украинские эксперты — в материале Наталья Мареевой "Глупое чучело" в Гааге. Украинские эксперты обсуждают отставку Зеленского и смену власти на Украине на сайте Украина.ру.* Признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20250625/o-chm-dogovorilis-v-nato-itogi-sammita-1064296218.html

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Наталья Мареева

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