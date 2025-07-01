https://ukraina.ru/20250701/nato-khochet-voevat-s-rossiey-do-kontsa-istorik-raskryl-pochemu-zapad-uvelichil-finansirovanie-kieva-1064494051.html

НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева

НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева - 01.07.2025 Украина.ру

НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева

Увеличение военной помощи Украине свидетельствует о готовности Запада продолжать конфликт до полного истощения ее ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-07-01T04:00

2025-07-01T04:00

2025-07-01T04:00

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"Запад постоянно говорит о том, что поставил целью уничтожение России на поле боя руками Украины", - заявил эксперт. Он пояснил, что поражение ВСУ будет означать проигрыш всего коллективного Запада, поэтому альянс продолжит финансирование Киева.Краснов отметил: "Вряд ли у западников найдётся еще одна такая же безответственная страна, которая готова бросить свое население на борьбу с РФ". По его мнению, НАТО будет "биться до последнего украинца", так как это самый дешевый способ противостояния с Россией.Эксперт подчеркнул, что для Запада важно сохранить свое влияние, а Украина стала инструментом в этой борьбе. "Поэтому они будут биться до последнего украинца", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".

https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html

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