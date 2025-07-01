НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева - 01.07.2025 Украина.ру
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НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева
НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева - 01.07.2025 Украина.ру
НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева
Увеличение военной помощи Украине свидетельствует о готовности Запада продолжать конфликт до полного истощения ее ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-07-01T04:00
2025-07-01T04:00
новости
запад
россия
киев
краснов
владимир зеленский
дональд трамп
нато
война
конфликт
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"Запад постоянно говорит о том, что поставил целью уничтожение России на поле боя руками Украины", - заявил эксперт. Он пояснил, что поражение ВСУ будет означать проигрыш всего коллективного Запада, поэтому альянс продолжит финансирование Киева.Краснов отметил: "Вряд ли у западников найдётся еще одна такая же безответственная страна, которая готова бросить свое население на борьбу с РФ". По его мнению, НАТО будет "биться до последнего украинца", так как это самый дешевый способ противостояния с Россией.Эксперт подчеркнул, что для Запада важно сохранить свое влияние, а Украина стала инструментом в этой борьбе. "Поэтому они будут биться до последнего украинца", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
https://ukraina.ru/20250630/aleksey-zubets-evropa-budet-spasat-ekonomiku-proizvodstvom-dorogogo-oruzhiya-no-ukraina-ego-ne-1064492073.html
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новости, запад, россия, киев, краснов, владимир зеленский, дональд трамп, нато, война, конфликт, главные новости, военная помощь
Новости, Запад, Россия, Киев, Краснов, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, война, конфликт, Главные новости, военная помощь

НАТО хочет воевать с Россией до конца: историк раскрыл, почему Запад увеличил финансирование Киева

04:00 01.07.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
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Увеличение военной помощи Украине свидетельствует о готовности Запада продолжать конфликт до полного истощения ее ресурсов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
"Запад постоянно говорит о том, что поставил целью уничтожение России на поле боя руками Украины", - заявил эксперт. Он пояснил, что поражение ВСУ будет означать проигрыш всего коллективного Запада, поэтому альянс продолжит финансирование Киева.
Краснов отметил: "Вряд ли у западников найдётся еще одна такая же безответственная страна, которая готова бросить свое население на борьбу с РФ". По его мнению, НАТО будет "биться до последнего украинца", так как это самый дешевый способ противостояния с Россией.
Эксперт подчеркнул, что для Запада важно сохранить свое влияние, а Украина стала инструментом в этой борьбе. "Поэтому они будут биться до последнего украинца", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Снял футболку и был паинькой. Дмитрий Краснов о Зеленском и его разговоре с Трампом на саммите НАТО" на сайте Украина.ру.
Также на тему внешней политики США - в интервью "Дмитрий Выдрин: США наказывают Иран не за Израиль, а за угрозу нефтедоллару".
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 20:39
Алексей Зубец: Европа будет спасать экономику производством дорогого оружия, но Украина его не получитЕвропейские программы вооружения рассчитаны не на помощь Украине, а на оживление своей экономики. Свое тяжелое вооружение Европа будет продавать странам Персидского залива, где огромный спрос на системы ПВО после войны Израиля и Ирана. Зачем это поставлять на Украину, которая не заплатит.
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