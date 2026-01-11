Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной - 11.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260111/pribaltika-ne-voshla-v-perechen-stran-dlya-dvoynogo-grazhdanstva-s-ukrainoy-1074147047.html
Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной
Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной - 11.01.2026 Украина.ру
Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной
Прибалтийские страны не вошли в перечень государств, с которыми украинским гражданам якобы разрешено иметь двойное гражданство. Об этом 11 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-01-11T18:05
2026-01-11T18:05
украина.ру
украина.ру
новости
украина
прибалтика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052306830_0:65:800:515_1920x0_80_0_0_488d4e205aed1ca1c64d2ffc7b31989e.jpg
В список "одобренных" попали Канада, Германия, Польша, США и Чехия. Как пишут украинские СМИ, выбор партнеров объясняется их "политической поддержкой Украины и уровнем санкционного давления на Россию". При этом важно напомнить, что на Украине двойное гражданство по-прежнему запрещено. Конституция Украины закрепляет принцип единого гражданства, а все разговоры о "разрешённых странах" относятся к инициативам и политическим декларациям, не оформленным в полноценную норму закона.Бывший глава украинского МИД Вадим Пристайко высказался о процедуре утверждения международных договоров. Подробнее в материале Бывший глава МИД Украины прокомментировал риски ратификации международных соглашенийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
прибалтика
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052306830_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_057ce57eb4cd83548f8db156a930c33f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, украина.ру, новости, украина, прибалтика, сша
Украина.ру, Украина.ру, Новости, Украина, Прибалтика, США

Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной

18:05 11.01.2026
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Прибалтийские страны не вошли в перечень государств, с которыми украинским гражданам якобы разрешено иметь двойное гражданство. Об этом 11 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
В список "одобренных" попали Канада, Германия, Польша, США и Чехия. Как пишут украинские СМИ, выбор партнеров объясняется их "политической поддержкой Украины и уровнем санкционного давления на Россию".
При этом важно напомнить, что на Украине двойное гражданство по-прежнему запрещено. Конституция Украины закрепляет принцип единого гражданства, а все разговоры о "разрешённых странах" относятся к инициативам и политическим декларациям, не оформленным в полноценную норму закона.
Бывший глава украинского МИД Вадим Пристайко высказался о процедуре утверждения международных договоров. Подробнее в материале Бывший глава МИД Украины прокомментировал риски ратификации международных соглашений
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руУкраина.руНовостиУкраинаПрибалтикаСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55В Красноармейском районе сохраняется напряжённая обстановка
19:40В Киеве фиксируется большое количество точечных аварий в электросетях
19:14Новая немецкая система ПВО пока не готова сбивать "Орешник"
18:41Военкор Александр Коц сообщил о тяжелых последствиях ударов по инфраструктуре Белгорода
18:33Президент Ирана призвал граждан протестовать против беспорядков. Главное к этому часу
18:05Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной
17:47Трамп заявил о прекращении поддержки Кубы со стороны Венесуэлы и пообещал безопасность Каракасу
16:29Военкор Котенок: ВС РФ продвигаются и блокируют украинские гарнизоны на Днепропетровском направлении
16:22ВС РФ продвигаются на Северском направлении у реки Северский Донец
16:15Учительница русского языка и литературы погибла в результате вчерашней атаки на Воронеж
15:53Бывший глава МИД Украины прокомментировал риски ратификации международных соглашений
15:36В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часу
15:27Военкор Коц объяснил тактическое значение освобождения Белогорья под Ореховом
15:01Контрабанда сигарет задержала поезд на украинско-польской границе на девять часов
14:53Крупный железнодорожный узел в Ровенской области подвергся атаке беспилотниками
14:49На украинской границе автомобиль совершил наезд на пограничника при попытке выезда
14:46На Запорожском направлении освобождено село Приморское
14:00Новогодняя история от "Варяга". От семейной "сталинки" до военного Донецка
13:20Подоляка оценил возможные векторы развития ситуации на Запорожском направлении
13:11На Добропольском выступе идут бои, продвижение ВС РФ осложняет местность и укрепления
Лента новостейМолния