Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной
Прибалтийские страны не вошли в перечень государств, с которыми украинским гражданам якобы разрешено иметь двойное гражданство. Об этом 11 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
В список "одобренных" попали Канада, Германия, Польша, США и Чехия. Как пишут украинские СМИ, выбор партнеров объясняется их "политической поддержкой Украины и уровнем санкционного давления на Россию".
При этом важно напомнить, что на Украине двойное гражданство по-прежнему запрещено. Конституция Украины закрепляет принцип единого гражданства, а все разговоры о "разрешённых странах" относятся к инициативам и политическим декларациям, не оформленным в полноценную норму закона.
