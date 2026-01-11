https://ukraina.ru/20260111/pribaltika-ne-voshla-v-perechen-stran-dlya-dvoynogo-grazhdanstva-s-ukrainoy-1074147047.html

Прибалтика не вошла в перечень стран для двойного гражданства с Украиной

Прибалтийские страны не вошли в перечень государств, с которыми украинским гражданам якобы разрешено иметь двойное гражданство. Об этом 11 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

В список "одобренных" попали Канада, Германия, Польша, США и Чехия. Как пишут украинские СМИ, выбор партнеров объясняется их "политической поддержкой Украины и уровнем санкционного давления на Россию". При этом важно напомнить, что на Украине двойное гражданство по-прежнему запрещено. Конституция Украины закрепляет принцип единого гражданства, а все разговоры о "разрешённых странах" относятся к инициативам и политическим декларациям, не оформленным в полноценную норму закона.Бывший глава украинского МИД Вадим Пристайко высказался о процедуре утверждения международных договоров. Подробнее в материале Бывший глава МИД Украины прокомментировал риски ратификации международных соглашенийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре В США проходят массовые акции протеста против иммиграционной службы ICE. Главное к этому часуВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

