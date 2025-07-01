https://ukraina.ru/20250701/energeticheskie-voyny-rf-uvelichivaet-eksport-sanktsionnogo-spg-a-yaponiya-i-kitay-konfliktuyut-iz-za-1064498081.html

Энергетические войны: РФ увеличивает экспорт "санкционного" СПГ, а Япония и Китай конфликтуют из-за газа

Энергетические войны: РФ увеличивает экспорт "санкционного" СПГ, а Япония и Китай конфликтуют из-за газа - 01.07.2025 Украина.ру

Энергетические войны: РФ увеличивает экспорт "санкционного" СПГ, а Япония и Китай конфликтуют из-за газа

Проект "Арктик СПГ-2" в конце июня вышел на рекордный уровень добычи – 14 миллионов кубометров газа в сутки. Это может свидетельствовать о возобновлении отгрузки СПГ, несмотря на санкции США.

2025-07-01T04:05

2025-07-01T04:05

2025-07-01T04:05

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Россия пытается увеличить подорванный санкциями экспорт СПГРоссия предпринимает новую попытку увеличить экспорт сжиженного природного газа (СПГ) после того, как в прошлом году санкции США заблокировали эти усилия, сообщило 29 июня американское агентство Bloomberg.Согласно данным о слежении за судами и спутниковым снимкам, впервые с октября 2024 года к экспортному терминалу "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк" пришвартовался танкер для перевозки СПГ. Этот терминал должен был стать краеугольным камнем российских планов по увеличению экспорта СПГ в три раза к 2030 году, но простаивает уже несколько месяцев из-за трудностей с поиском покупателей, готовых нарушить западные санкции.Ныне по меньшей мере 13 судов, в том числе способных плавать в ледовых условиях, были мобилизованы для потенциального обслуживания "Арктик СПГ-2", причём некоторые из них несколько раз меняли управляющие компании, чтобы запутать след реальных владельцев. В их число входят четыре судна, способные плавать в ледовых условиях вокруг "Арктик СПГ-2"."Россия действительно имеет в своем распоряжении больше судов по сравнению с летом/осенью 2024 года. Если она сможет найти покупателей, этого небольшого флота должно хватить для перевозки грузов", – заявил в комментарии Bloomberg Мальте Хумперт, основатель Arctic Institute, аналитического центра в Вашингтоне.В период с августа по октябрь 2024 года с "Арктик СПГ-2" было отправлено восемь партий груза, но они так и не пришли в иностранные порты. Вместо этого газ был выгружен в два российских хранилища в Баренцевом море и на Дальнем Востоке. Крупномасштабная добыча на проекте была остановлена в октябре прошлого года после того, как вокруг объекта образовался лед, что затруднило транспортировку традиционными судами.При этом первый в России собственный танкер для перевозки СПГ ледового класса может быть введен в эксплуатацию во второй половине этого года, если пройдёт оставшиеся морские испытания, сообщил гендиректор судоходной компании "Совкомфлот", также находящейся под санкциями США.Аналитики считают, что теперь рынок будет внимательно следить за тем, сможет ли "Арктик СПГ-2" найти желающих покупателей. Увеличение экспорта было бы благом для потребителей, поскольку это оказало бы давление на мировые цены на газ.Администрация Байдена в прошлом году тщательно вводила санкции против танкеров и компании, связанные с экспортом топлива с "Арктик СПГ-2". Угроза ответных мер со стороны США сдерживала покупателей в прошлом году. Неясно, будет ли администрация Трампа столь же строгой и введет ли правительство ограничения на порты, принимающие топливо, отмечает Bloomberg.По словам трейдеров, знакомых с ситуацией, представители "Арктик СПГ-2" не прекращали попыток продать топливо, посетив в течение последнего года потенциальных покупателей в Индии и Китае. Однако пока неясно, удалось ли им заключить какие-либо сделки."Самым большим препятствием остается поиск покупателя и транспортных мощностей. Затем они будут кружить в поисках покупателей в Азии, и "Новатэк" предложит скидку", – говорит Ян-Эрик Фанрих, старший аналитик Rystad Energy.Танкер "Ирис", который в настоящее время стоит в доке "Арктик СПГ-2", является судном класса Arc4 с усиленным корпусом, что позволяет ему проходить по более короткому арктическому маршруту в Азию, когда позволяют условия в летний период. Вероятно, судно совершит такой рейс, поскольку в Азии есть покупатели, которые могут быть готовы обойти западные ограничения."Китай, по-видимому, является наиболее вероятным кандидатом, но с учетом постоянного снижения спроса в Китае в течение последних восьми месяцев, это будет нелегкая задача", – считает Мальте Хумперт.Погрузка судов на "Арктик СПГ-2" может также потребоваться для разгрузки переполненных газовых резервуаров. Спутниковые снимки, сделанные 25 июня, показывают, что две производственные линии на объекте работают в режиме факельного сжигания газа, что может означать, что они работают или охлаждают оборудование.Без стабильного экспорта хранилища завода быстро заполнятся, а нехватка места была одной из причин, по которой "Арктик СПГ-2" прекратил крупномасштабное производство в октябре. Тем временем трейдеры будут ждать, не ужесточат ли власти США или Европы ограничения на этот проект после возобновления экспорта СПГ.При этом 28-29 июня "Арктик СПГ-2" вышел на рекордный уровень добычи – 14 млн кубометров газа в сутки, сообщают источники агентства. Это может свидетельствовать о возобновлении отгрузки СПГ, несмотря на санкции, считают в Bloomberg.Китай в июне резко нарастил импорт нефти из ИранаИмпорт иранской нефти в Китай резко вырос в июне 2025 года, поскольку поставки ускорились перед недавним конфликтом на Ближнем Востоке, а спрос со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) увеличился. Об этом 27 июня сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на данные аналитиков.По данным компании Vortexa, крупнейший в мире импортер нефти и крупнейший покупатель иранской нефти с 1 по 20 июня импортировал более 1,8 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем. Рост импорта отчасти обусловлен ускоренной выгрузкой больших объемов иранской нефти на воду после того, как экспортные поставки из Ирана достигли многолетнего максимума в 1,83 млн баррелей в сутки в мае. Обычно доставка иранской нефти в китайские порты занимает не менее месяца.Аналитики Kpler и Vortexa отмечают, что высокие объемы поставок в мае и начале июня означают, что импорт Китаем иранской нефти останется на высоком уровне. По словам старшего аналитика Kpler Сой Мую, независимые китайские НПЗ, основные покупатели иранской нефти, также продемонстрировали высокий спрос на сырую нефть со скидкой по мере истощения их запасов.Возможное смягчение политики президента США Дональда Трампа в отношении иранских нефтяных санкций может еще больше стимулировать китайские закупки. 25 июня Трамп заявил, что Вашингтон не отказался от своей кампании максимального давления на Иран, включая ограничения на продажу иранской нефти, но намекнул на потенциальное смягчение санкций, чтобы помочь стране восстановиться.По словам двух трейдеров, знакомых с ситуацией, 23-27 июня иранская лёгкая нефть торговалась примерно на 2 доллара дешевле Brent с поставками в конце июля – начале августа, по сравнению со скидками в размере 3,30-3,50 доллара ранее для июльских поставок. Снижение цен было обусловлено опасениями, что поставки нефти через Ормузский пролив – важнейший водный путь между Ираном и Оманом – могут быть нарушены. Однако опасения ослабли после того, как 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня.Повышение скидок на иранскую нефть происходило на фоне снижения цен на фьючерсы. Так, за прошлую неделю нефть марки Brent подешевела на 11,50%, WTI – на 13,54%. 30 июня нефть незначительно подорожала: стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,52%, до 67,15 долларов за баррель, на электронных торгах NYMEX фьючерсы на WTI на август подорожали на 0,38%, до 65,77 долларов за баррель.Япония и Китай конфликтуют из-за газовых залежей в Восточно-Китайском мореЯпония 24 июня направила правительству Китая официальный протест в ответ на строительство китайских морских добывающих платформ в Восточно-Китайском море. Протест был направлен после обнаружения очередной платформы на газовом месторождении в Восточно-Китайском море."Прискорбно, что Китай продвигается вперёд с односторонним развитием в водах. Создаваемая Китаем структура является уже двадцатой. Китай должен возобновить переговоры по реализации "Соглашения от июня 2008 года", когда КНР и Япония договорились о совместной разработке газовых месторождений в Восточно-Китайском море", – сказано в заявлении МИД Японии.Представитель МИД КНР Го Цзякунь ответил резко: "Нефтегазовая деятельность Китая в Восточно-Китайском море осуществляется в неоспоримых водах под юрисдикцией Китая и полностью в рамках его суверенных прав и юрисдикции.КНР не принимает утверждения Японии".Япония хочет, чтобы географическая срединная линия в Восточно-Китайском море была признана морской границей, но Китай претендует на зону, простирающуюся дальше на восток, ближе к японскому острову Окинава. Исключительные экономические зоны Японии и Китая в Восточно-Китайском море пересекаются, и в этом месте располагаются запасы природного газа.В Южно-Китайском море Пекин считает своими острова Сиша (Парасельские острова), которые оспаривают друг у друга Китай, Вьетнам и Тайвань, и острова Наньша (Спратли), за которые спорят Китай, Филиппины, Бруней, Малайзия, Тайвань и Вьетнам. Китай строит здесь искусственные острова на рифах, с аэродромами и прочими сооружениями. Ссориться с ним никто не хочет: "Роснефть" тихо ушла из проектов на вьетнамском шельфе Южно-Китайского моря, Repsol остановила проект Red Emperor на Блоке 07/03 в юго-восточной части шельфа Вьетнама.В 2013-2015 годах Китай возвел 12 буровых вышек к западу от срединной линии в Восточно-Китайском море, а затем добавил ещё 6 вышек. Здесь на шельфе расположено газовое месторождение Чуньсяо – крупнейшее из девяти известных в Восточно-Китайском море. Его запасы оцениваются в 70 млрд кубометров газа.Здесь же расположен и архипелаг Сенкаку (острова Дяоюйдао), которыйвместе с островом Окинава после Второй мировой войны оказался под юрисдикцией США, но в начале 1970-х США вернули все острова Японии. В 1992 году Китай объявил архипелаг исконно китайской территорией.В 1999 году в районе спорных островов обнаружены около 200 млрд кубометров природного газа. Китай положил глаз на газоносный шельф, и потихоньку стал строить добывающие платформы. В 1990, 2006, 2010 годах Китай деликатно предлагал Японии закрыть глаза на территориальный спор и организовать совместную разработку газовых месторождений в спорном районе. Но каждый раз Япония отказывала, не признавая самого существования территориального спора между странами, считая архипелаг Сенкаку своей исконной территорией.

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Олег Хавич

китай, япония, сша, дональд трамп, bloomberg, мид, совкомфлот, brent, эксклюзив