https://ukraina.ru/20250701/dvoe-sutok-vykhodil-iz-okruzheniya-s-probitoy-nogoy-shturmovik-mel-o-tom-chto-samoe-merzkoe-v-vsu-1064522801.html
Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ
Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ - 01.07.2025 Украина.ру
Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бойцом штурмового подразделения с позывным "Мел", который рассказал о непростой работе штурмовика, о... Украина.ру, 01.07.2025
2025-07-01T14:53
2025-07-01T14:53
2025-07-01T14:53
видео
вооруженные силы украины
вс рф
штурм
штурмовик
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бойцом штурмового подразделения с позывным "Мел", который рассказал о непростой работе штурмовика, о своём ранении, о боевом опыте и о том, как он чуть не попал в украинский плен.
https://ukraina.ru/20250701/pochemu-kellog-nerviruet-vashington-chego-ispugalsya-kiev-i-chto-proiskhodit-na-fronte-glavnoe-na-1300--1064509580.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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