Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ - 01.07.2025 Украина.ру
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Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ
Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ - 01.07.2025 Украина.ру
Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бойцом штурмового подразделения с позывным "Мел", который рассказал о непростой работе штурмовика, о... Украина.ру, 01.07.2025
2025-07-01T14:53
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вооруженные силы украины
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штурм
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бойцом штурмового подразделения с позывным "Мел", который рассказал о непростой работе штурмовика, о своём ранении, о боевом опыте и о том, как он чуть не попал в украинский плен.
https://ukraina.ru/20250701/pochemu-kellog-nerviruet-vashington-chego-ispugalsya-kiev-i-chto-proiskhodit-na-fronte-glavnoe-na-1300--1064509580.html
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видео, вооруженные силы украины, вс рф, штурм, штурмовик
Видео, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, штурм, штурмовик

Двое суток выходил из окружения с пробитой ногой: штурмовик "Мел" о том, что самое мерзкое в ВСУ

14:53 01.07.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с бойцом штурмового подразделения с позывным "Мел", который рассказал о непростой работе штурмовика, о своём ранении, о боевом опыте и о том, как он чуть не попал в украинский плен.
- РИА Новости, 1920, 01.07.2025
13:00
Почему Келлог нервирует Вашингтон, чего испугался Киев и что происходит на фронте. Главное на 13:00 Россия и Украина обменялись ударами. Киев, как "самый незащищенный город", забил тревогу. В Пхеньяне прошло прощание с погибшими в Курской области северокорейскими военными. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что Россия "тянет время" в вопросе мирного урегулирования. ВС РФ продвигаются на нескольких направлениях фронта
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