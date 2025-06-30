Танковый кризис ВСУ: Геннадий Алехин объяснил, почему Украина осталась без бронетехники - 30.06.2025 Украина.ру
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Танковый кризис ВСУ: Геннадий Алехин объяснил, почему Украина осталась без бронетехники
Танковый кризис ВСУ: Геннадий Алехин объяснил, почему Украина осталась без бронетехники - 30.06.2025 Украина.ру
Танковый кризис ВСУ: Геннадий Алехин объяснил, почему Украина осталась без бронетехники
Украинская армия столкнулась с острой нехваткой танков из-за исчерпания запасов стран НАТО и отказа третьих государств передавать бронетехнику. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-30T05:00
2025-06-30T05:00
новости
украина
пакистан
танки
бронетехника
военная техника
геннадий алехин
польша
кипр
всу
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2023 год стал рекордным по поставкам танков для ВСУ, однако сейчас ситуация кардинально изменилась. Последние попытки закупить танки Т-80 у Пакистана, Кипра и Южной Кореи провалились. "Интересно, что эти машины когда-то производились на харьковском заводе для Пакистана, но теперь даже бывшие партнеры отказывают Киеву", — добавил Алехин.Основными танками, поступающими сейчас в ВСУ, стали устаревшие Leopard 1A5. "Эта техника имеет слабую броню и ограниченные возможности на поле боя, что делает ее легкой мишенью для наших средств поражения", — подчеркнул специалист.Европейский ВПК не способен быстро нарастить производство современных танков. "Дефицит пытаются компенсировать передачей БМП и ремонтом старых Т-64 в Польше, но в долгосрочной перспективе это не решит проблему украинских танковых войск", — заключил автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250629/dlya-kapitulyatsii-kieva-nuzhno-vypolnit-pervuyu-tsel-svo-baranets-nazval-glavnoe-uslovie-pobedy-1064406240.html
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новости, украина, пакистан, танки, бронетехника, военная техника, геннадий алехин, польша, кипр, всу, украинская армия, новости украины, нато, война, конфликт, война на украине, сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Пакистан, танки, бронетехника, военная техника, Геннадий Алехин, Польша, Кипр, ВСУ, украинская армия, Новости Украины, НАТО, война, конфликт, война на Украине, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

Танковый кризис ВСУ: Геннадий Алехин объяснил, почему Украина осталась без бронетехники

05:00 30.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Украинская армия столкнулась с острой нехваткой танков из-за исчерпания запасов стран НАТО и отказа третьих государств передавать бронетехнику. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2023 год стал рекордным по поставкам танков для ВСУ, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
"Страны НАТО больше не могут передавать Украине современные танки в прежних объемах — сказалось исчерпание запасов и угроза ослабления собственных армий", — отметил эксперт.
Последние попытки закупить танки Т-80 у Пакистана, Кипра и Южной Кореи провалились. "Интересно, что эти машины когда-то производились на харьковском заводе для Пакистана, но теперь даже бывшие партнеры отказывают Киеву", — добавил Алехин.
Основными танками, поступающими сейчас в ВСУ, стали устаревшие Leopard 1A5. "Эта техника имеет слабую броню и ограниченные возможности на поле боя, что делает ее легкой мишенью для наших средств поражения", — подчеркнул специалист.
Европейский ВПК не способен быстро нарастить производство современных танков. "Дефицит пытаются компенсировать передачей БМП и ремонтом старых Т-64 в Польше, но в долгосрочной перспективе это не решит проблему украинских танковых войск", — заключил автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру" на сайте Украина.ру.
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