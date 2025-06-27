Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
Группировка "Восток" на Южно-Донецком направлении освободила четыре населенных пункта за шесть дней. Наиболее значимый из них - Шевченко, где находятся крупные запасы лития.
Вчера, 07:00Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Восток" сейчас демонстрирует хорошие тактические успехи, сопоставимые с успехами группировки "Центр". Да и весь юго-западный Донбасс сейчас становится наиболее перспективным направлением. Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплен, потому что нас собирались встречать явно не там. ВСУ не ожидали, что мы возьмем Курахово и Богатырь.
Сейчас наша основная оперативная задача – прорваться сквозь оборону врага в селе Красная Звезда (Зирка), форсировать реку Мокрые Ялы (она там не очень широкая) и выйти к поселку Толстой, чтобы выйти в тыл украинской группировке в Поддубном. Дальше мы пойдем на Искру (прямо на границе с Днепропетровской областью).
Судя по картам фортификационных сооружений ВСУ, основные укрепрайоны в Днепропетровской области противник успел создать вокруг крупных населенных пунктов вроде Покровского. Поэтому ликвидация Поддубного ударами со стороны Толстого с севера и со стороны Шевченко с юга поставит врага в такую же ситуацию, которая была в Алексеевке, когда мы, выйдя в Днепропетровской областью и перерезав логистики с Новопавловкой вынудили их оставить Зеленый Кут и Новоукраинку.
Да, рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" не так сильно укреплен, но его все-таки готовили к круговой обороне и там воюют достаточно опытные украинские подразделения. И у нас нет численного преимущества – только паритет. Мы выбиваем врага с занятных рубежей исключительно за счет тактического мастерства.
Повторюсь, сейчас ВСУ откатываются, ведя арьергардные бои. Занимают более слабые укрепления в тылу. Оборона у них продавливается, но не сыплется.
Более того, даже когда мы выйдем через Искру в Днепропетровскую область, нам придется подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до нее еще надо дойти (Муравку мы еще не освободили). Потому что двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьезное логистическое мероприятие и наступательное действие. Да и с самим Покровским тоже придется повозиться.
Давайте также не забывать, что Украина активно маневрирует войсками, снимая их с менее горячих направлений. Например, из Херсонской области, где мы точно не будем форсировать Днепр. Перебрасывать силы на участок прорыва в Днепропетровскую область киевский режим однозначно будет.
Тем не менее, для Украины наступает очень опасный момент.
Помимо юго-запада Донбасса есть еще и Сумская область, где для них тоже все сложно. Чем-то придется жертвовать. Чем конкретно они пожертвуют – вопрос. Потому что все направления (кроме Херсона) имеют для киевского режима стратегическое значение.
Купянск – это предтеча к Славянско-Краматорской операции. Снимать людей из-под Сум – тоже безумие, поскольку мы тогда можем подойти к самому городу. Волчанск – тоже вряд ли. Остается только Херсонское и Запорожское направление.
Надеюсь, наша разведка фиксирует все эти перемещения врага, а мы и дальше будем продвигаться там, где он ослаб.
Вчера, 16:48Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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