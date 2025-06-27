Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру - 27.06.2025 Украина.ру
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Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру - 27.06.2025 Украина.ру
Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
2025-06-27T18:29
2025-06-27T18:29
эксклюзив
спецоперация
днепропетровская область
донбасс
украина
вооруженные силы украины
россия
сумская область
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Группировка "Восток" на Южно-Донецком направлении освободила четыре населенных пункта за шесть дней. Наиболее значимый из них - Шевченко, где находятся крупные запасы лития."Восток" сейчас демонстрирует хорошие тактические успехи, сопоставимые с успехами группировки "Центр". Да и весь юго-западный Донбасс сейчас становится наиболее перспективным направлением. Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплен, потому что нас собирались встречать явно не там. ВСУ не ожидали, что мы возьмем Курахово и Богатырь.Сейчас наша основная оперативная задача – прорваться сквозь оборону врага в селе Красная Звезда (Зирка), форсировать реку Мокрые Ялы (она там не очень широкая) и выйти к поселку Толстой, чтобы выйти в тыл украинской группировке в Поддубном. Дальше мы пойдем на Искру (прямо на границе с Днепропетровской областью).Судя по картам фортификационных сооружений ВСУ, основные укрепрайоны в Днепропетровской области противник успел создать вокруг крупных населенных пунктов вроде Покровского. Поэтому ликвидация Поддубного ударами со стороны Толстого с севера и со стороны Шевченко с юга поставит врага в такую же ситуацию, которая была в Алексеевке, когда мы, выйдя в Днепропетровской областью и перерезав логистики с Новопавловкой вынудили их оставить Зеленый Кут и Новоукраинку.Да, рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" не так сильно укреплен, но его все-таки готовили к круговой обороне и там воюют достаточно опытные украинские подразделения. И у нас нет численного преимущества – только паритет. Мы выбиваем врага с занятных рубежей исключительно за счет тактического мастерства.Повторюсь, сейчас ВСУ откатываются, ведя арьергардные бои. Занимают более слабые укрепления в тылу. Оборона у них продавливается, но не сыплется.Более того, даже когда мы выйдем через Искру в Днепропетровскую область, нам придется подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до нее еще надо дойти (Муравку мы еще не освободили). Потому что двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьезное логистическое мероприятие и наступательное действие. Да и с самим Покровским тоже придется повозиться.Давайте также не забывать, что Украина активно маневрирует войсками, снимая их с менее горячих направлений. Например, из Херсонской области, где мы точно не будем форсировать Днепр. Перебрасывать силы на участок прорыва в Днепропетровскую область киевский режим однозначно будет.Тем не менее, для Украины наступает очень опасный момент.Помимо юго-запада Донбасса есть еще и Сумская область, где для них тоже все сложно. Чем-то придется жертвовать. Чем конкретно они пожертвуют – вопрос. Потому что все направления (кроме Херсона) имеют для киевского режима стратегическое значение.Купянск – это предтеча к Славянско-Краматорской операции. Снимать людей из-под Сум – тоже безумие, поскольку мы тогда можем подойти к самому городу. Волчанск – тоже вряд ли. Остается только Херсонское и Запорожское направление.Надеюсь, наша разведка фиксирует все эти перемещения врага, а мы и дальше будем продвигаться там, где он ослаб.
https://ukraina.ru/20250626/1064289122.html
https://ukraina.ru/20250626/1064331405.html
днепропетровская область
донбасс
украина
россия
сумская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, днепропетровская область, донбасс, украина, вооруженные силы украины, россия, сумская область
Эксклюзив, Спецоперация, Днепропетровская область, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Сумская область

Военкор Тимофей Ермаков: ВС РФ после взятия Шевченко окружат ВСУ в Поддубном и завяжут бои за Искру

18:29 27.06.2025
 
© Украина.руТимофей Ермаков (СВО)
Тимофей Ермаков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© Украина.ру
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков в комментарии изданию Украина.ру
Группировка "Восток" на Южно-Донецком направлении освободила четыре населенных пункта за шесть дней. Наиболее значимый из них - Шевченко, где находятся крупные запасы лития.
Тимофей Ермаков
Вчера, 07:00
Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО Нацист "Мадьяр" — это человек весьма опытный. Он прекрасно понимает все болевые точки войск беспилотных систем: грамотные операторы и материально-техническое обеспечение. Нам надо делать то же самое. Только в гораздо больших и крупных масштабах, считает военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков
"Восток" сейчас демонстрирует хорошие тактические успехи, сопоставимые с успехами группировки "Центр". Да и весь юго-западный Донбасс сейчас становится наиболее перспективным направлением. Конкретно рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" недостаточно укреплен, потому что нас собирались встречать явно не там. ВСУ не ожидали, что мы возьмем Курахово и Богатырь.
Сейчас наша основная оперативная задача – прорваться сквозь оборону врага в селе Красная Звезда (Зирка), форсировать реку Мокрые Ялы (она там не очень широкая) и выйти к поселку Толстой, чтобы выйти в тыл украинской группировке в Поддубном. Дальше мы пойдем на Искру (прямо на границе с Днепропетровской областью).
Судя по картам фортификационных сооружений ВСУ, основные укрепрайоны в Днепропетровской области противник успел создать вокруг крупных населенных пунктов вроде Покровского. Поэтому ликвидация Поддубного ударами со стороны Толстого с севера и со стороны Шевченко с юга поставит врага в такую же ситуацию, которая была в Алексеевке, когда мы, выйдя в Днепропетровской областью и перерезав логистики с Новопавловкой вынудили их оставить Зеленый Кут и Новоукраинку.
Да, рубеж "Поддубное-Мирное-Комар" не так сильно укреплен, но его все-таки готовили к круговой обороне и там воюют достаточно опытные украинские подразделения. И у нас нет численного преимущества – только паритет. Мы выбиваем врага с занятных рубежей исключительно за счет тактического мастерства.
Повторюсь, сейчас ВСУ откатываются, ведя арьергардные бои. Занимают более слабые укрепления в тылу. Оборона у них продавливается, но не сыплется.
Более того, даже когда мы выйдем через Искру в Днепропетровскую область, нам придется подтягивать фланги в районе Новопавловки, а до нее еще надо дойти (Муравку мы еще не освободили). Потому что двигаться дальше можно только широким фронтом, а это серьезное логистическое мероприятие и наступательное действие. Да и с самим Покровским тоже придется повозиться.
Давайте также не забывать, что Украина активно маневрирует войсками, снимая их с менее горячих направлений. Например, из Херсонской области, где мы точно не будем форсировать Днепр. Перебрасывать силы на участок прорыва в Днепропетровскую область киевский режим однозначно будет.
Тем не менее, для Украины наступает очень опасный момент.
Помимо юго-запада Донбасса есть еще и Сумская область, где для них тоже все сложно. Чем-то придется жертвовать. Чем конкретно они пожертвуют – вопрос. Потому что все направления (кроме Херсона) имеют для киевского режима стратегическое значение.
Купянск – это предтеча к Славянско-Краматорской операции. Снимать людей из-под Сум – тоже безумие, поскольку мы тогда можем подойти к самому городу. Волчанск – тоже вряд ли. Остается только Херсонское и Запорожское направление.
Надеюсь, наша разведка фиксирует все эти перемещения врага, а мы и дальше будем продвигаться там, где он ослаб.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Вчера, 16:48
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросили под Сумы "Химеру" и "птиц Мадьяра", но ВС РФ накрывают их ФАБами Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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