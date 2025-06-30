https://ukraina.ru/20250630/pvo-nochyu-sbila-ukrainskie-drony-v-kurskoy-oblasti-i-nad-azovskim-morem-1064447379.html

ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем

ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем - 30.06.2025 Украина.ру

ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ

2025-06-30T07:34

2025-06-30T07:34

2025-06-30T07:36

новости

курская область

азовское море

россия

мчс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/16/1056411443_0:105:3202:1906_1920x0_80_0_0_0d979489c92b754c685a8a8b6c665a0b.jpg

Десять в Курской области и пять над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.Ночью сообщалось о работе ПВО в городе Льгов Курской области. Во всем регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. Беспилотная опасность также объявлялась на территории Краснодара, сообщили в МЧС.Накануне врио губернатора Александр Хинштейн информировал, что ВСУ ударили по двум населенным пунктам в Курской области. Пострадали два человека: в деревне Сухая Рыльского района был ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. В деревне Кекино Глушковского района ранен 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

курская область

азовское море

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, азовское море, россия, мчс