ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем
07:34 30.06.2025 (обновлено: 07:36 30.06.2025)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ
Десять в Курской области и пять над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.
Ночью сообщалось о работе ПВО в городе Льгов Курской области. Во всем регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. Беспилотная опасность также объявлялась на территории Краснодара, сообщили в МЧС.
Накануне врио губернатора Александр Хинштейн информировал, что ВСУ ударили по двум населенным пунктам в Курской области. Пострадали два человека: в деревне Сухая Рыльского района был ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. В деревне Кекино Глушковского района ранен 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног.
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