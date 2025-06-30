ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем - 30.06.2025 Украина.ру
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ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем
ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем - 30.06.2025 Украина.ру
ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ
2025-06-30T07:34
2025-06-30T07:36
новости
курская область
азовское море
россия
мчс
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Десять в Курской области и пять над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.Ночью сообщалось о работе ПВО в городе Льгов Курской области. Во всем регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. Беспилотная опасность также объявлялась на территории Краснодара, сообщили в МЧС.Накануне врио губернатора Александр Хинштейн информировал, что ВСУ ударили по двум населенным пунктам в Курской области. Пострадали два человека: в деревне Сухая Рыльского района был ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. В деревне Кекино Глушковского района ранен 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, азовское море, россия, мчс
Новости, Курская область, Азовское море, Россия, МЧС

ПВО ночью сбила украинские дроны в Курской области и над Азовским морем

07:34 30.06.2025 (обновлено: 07:36 30.06.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ
Десять в Курской области и пять над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.
Ночью сообщалось о работе ПВО в городе Льгов Курской области. Во всем регионе объявляли угрозу атаки БПЛА. Беспилотная опасность также объявлялась на территории Краснодара, сообщили в МЧС.
Накануне врио губернатора Александр Хинштейн информировал, что ВСУ ударили по двум населенным пунктам в Курской области. Пострадали два человека: в деревне Сухая Рыльского района был ранен 48-летний мужчина: у него осколочные ранения головы, груди, рук и ног. Есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. В деревне Кекино Глушковского района ранен 47-летний мужчина. У него слепые осколочные ранения ног.
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