Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
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Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июня
Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июня - 29.06.2025 Украина.ру
Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июня
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, Воздушные силы ВСУ потеряли при отражении удара F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-06-29T13:39
2025-06-29T13:39
хроники
эксклюзив
россия
украина
херсонская область
владимир сальдо
вячеслав гладков
александр сырский
вооруженные силы украины
впк
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Об ударе ВС РФ по военным объектам на Украине сообщило Минобороны России."Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — указывалось в дневной сводке российского министерства обороны.Позднее Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что при отражении удара погиб лётчик Максим Устименко."К сожалению, сегодня мы понесли ещё одну болезненную утрату. Ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей", — отмечалось в сообщении ВС ВСУ.Там же указывалось, что во время отражения последней атаки самолёт получил повреждения и начал терять высоту. В ВС ВСУ указали, что Устименко отвёл машину от населённого пункта, однако катапультироваться не смог. При этом в сообщении Воздушных сил не указывалось, от чего именно получил повреждения самолёт.Примечательно, что Устименко был однокурсником погибшего 26 августа 2024 года Алексея Меся. Месь также пилотировал F-16 и погиб при крушении этого самолёта. При этом в украинском военном командовании рассматривали версию ошибки Меся при пилотировании и версию того, что его самолёт был сбит украинскими силами ПВО. В сентябре 2024 года главком ВСУ Александр Сырский пообещал предоставить обществу результаты расследования по факту гибели Меся "в ближайшее время". Однако этого не сделали до сих пор.Обстрелы и налётыУтром 29 июня Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: по 1 БПЛА – над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых отражённых налётах."С 08:50 до 11:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 7 – над территорией Брянской области и 1 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки ВСУ нанесли 5 ударов по территории этого региона России.Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 9 различных снарядов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Также поступили сведения о ранении гражданского лица 27 июня в н.п. Великая Новоселка.Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 40 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 11; Каховка — 9; Алёшки — 7; Любимовка — 6; Малокаховка — 5; Песчаное — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка.Позднее стало известно о том, что в Новой Маячке женщина получила ранения в результате обстрела ВСУ"Пострадавшая 1964 года рождения госпитализирована в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.Кроме того, в результате обстрела был повреждён автомобиль.Также днём 29 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал суточную сводку о пострадавших от украинских ударов."За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя. В Алёшках ранена женщина 1974 года рождения. Её госпитализировали в Алешковскую ЦРБ. Из-за обстрела Новой Маячки пострадала женщина 1964 года рождения. Раненую доставили в больницу Скадовска", — отметил Сальдо.Он рассказал и о повреждениях от ударов."В Брилёвке враг атаковал промзону. Повреждены несколько зданий. Без жертв и пострадавших. Террористический удар по Каланчаку и Гладковке привёл к повреждению двух гражданских автомобилей. В Голопристанском округе вспыхнул лесной пожар площадью 5 га. Сейчас он ликвидирован. Также враг обстрелял Малые Копани и Тополевку", — заявил Сальдо.Утром 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.В Белгородском районе посёлки Комсомольский, Октябрьский и Разумное атакованы 3 беспилотниками, которые сбиты системой ПВО. Село Красный Хутор подверглось артобстрелу с применением 4 боеприпасов. В посёлке Разумное от падения обломков повреждён забор домовладения."Над Борисовским районом сбит один FPV-дрон. Последствий нет. В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, селу Карабаново и хутору Рябики совершены атаки 6 беспилотников, 3 из которых подавлены. В хуторе Рябики повреждены автомобиль и 2 хозпостройки", — указывалось в сводке.В Волоконовском районе посёлки Волоконовка и Пятницкое, сёла Новое и Погромец, хутора Владимировка и Зелёный Клин атакованы 10 беспилотниками. В посёлке Волоконовка повреждено техническое оборудование коммерческого объекта, в селе Новое — газопровод и гараж, в селе Погромец — инфраструктурный объект связи.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Дунайка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В селе Дунайка повреждены линия электропередачи, 3 транспортных средства и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 60 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — писал Гладков.В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атаке беспилотника — повреждены частный дом, 2 легковых и грузовой автомобили.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка и Червона Дибровка выпущен один боеприпас и нанесены удары 19 беспилотников, из которых 13 сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены 3 автомобиля и забор домовладения, в селе Новая Таволжанка — 6 частных домов, надворная постройка и 3 машины.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
https://ukraina.ru/20250629/ukraina-kak-taran-glavnoe-na-utro-29-iyunya-1064417568.html
https://ukraina.ru/20250628/svoi-parni-itogi-28-iyunya-1064405906.html
https://ukraina.ru/20250628/potomki-natsistov-vo-vlasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyunya-1064400685.html
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Егор Леев
Егор Леев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, россия, украина, херсонская область, владимир сальдо, вячеслав гладков, александр сырский, вооруженные силы украины, впк
Хроники, Эксклюзив, Россия, Украина, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВПК

Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июня

13:39 29.06.2025
 
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВС РФ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, Воздушные силы ВСУ потеряли при отражении удара F-16. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Об ударе ВС РФ по военным объектам на Украине сообщило Минобороны России.
"Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены", — указывалось в дневной сводке российского министерства обороны.
Позднее Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что при отражении удара погиб лётчик Максим Устименко.
"К сожалению, сегодня мы понесли ещё одну болезненную утрату. Ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей", — отмечалось в сообщении ВС ВСУ.
Там же указывалось, что во время отражения последней атаки самолёт получил повреждения и начал терять высоту. В ВС ВСУ указали, что Устименко отвёл машину от населённого пункта, однако катапультироваться не смог. При этом в сообщении Воздушных сил не указывалось, от чего именно получил повреждения самолёт.
Примечательно, что Устименко был однокурсником погибшего 26 августа 2024 года Алексея Меся. Месь также пилотировал F-16 и погиб при крушении этого самолёта. При этом в украинском военном командовании рассматривали версию ошибки Меся при пилотировании и версию того, что его самолёт был сбит украинскими силами ПВО. В сентябре 2024 года главком ВСУ Александр Сырский пообещал предоставить обществу результаты расследования по факту гибели Меся "в ближайшее время". Однако этого не сделали до сих пор.
- РИА Новости, 1920, 29.06.2025
10:16
Украина как таран. Главное на утро 29 июняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал политику Запада в отношении РФ
Обстрелы и налёты
Утром 29 июня Минобороны России рассказало об отражённых налётах украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 3 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: по 1 БПЛА – над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Позднее стало известно о новых отражённых налётах.
"С 08:50 до 11:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 7 – над территорией Брянской области и 1 – над территорией Курской области", — заявила пресс-служба министерства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки ВСУ нанесли 5 ударов по территории этого региона России.
Все атаки были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 9 различных снарядов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Также поступили сведения о ранении гражданского лица 27 июня в н.п. Великая Новоселка.
Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
Президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии молодёжных центров в регионах
Вчера, 17:40
Свои парни. Итоги 28 июняПрезидент России Владимир Путин назвал участников спецоперации своими парнями
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 40 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 11; Каховка — 9; Алёшки — 7; Любимовка — 6; Малокаховка — 5; Песчаное — 2", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Райское, Рыбальче, Солонцы, Софиевка.
Позднее стало известно о том, что в Новой Маячке женщина получила ранения в результате обстрела ВСУ
"Пострадавшая 1964 года рождения госпитализирована в Скадовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями", — рассказали "Таврии" в экстренных службах.
Кроме того, в результате обстрела был повреждён автомобиль.
Также днём 29 июня губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал суточную сводку о пострадавших от украинских ударов.
"За минувшие сутки из-за агрессии киевского режима пострадали два мирных жителя. В Алёшках ранена женщина 1974 года рождения. Её госпитализировали в Алешковскую ЦРБ. Из-за обстрела Новой Маячки пострадала женщина 1964 года рождения. Раненую доставили в больницу Скадовска", — отметил Сальдо.
Он рассказал и о повреждениях от ударов.
"В Брилёвке враг атаковал промзону. Повреждены несколько зданий. Без жертв и пострадавших. Террористический удар по Каланчаку и Гладковке привёл к повреждению двух гражданских автомобилей. В Голопристанском округе вспыхнул лесной пожар площадью 5 га. Сейчас он ликвидирован. Также враг обстрелял Малые Копани и Тополевку", — заявил Сальдо.
штаб-квартира MI6 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Вчера, 13:19
Потомки нацистов во власти, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 июняОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала биографию главы MI6 Блейз Метревели и обратила внимания на пугающее совпадение. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 29 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
В Белгородском районе посёлки Комсомольский, Октябрьский и Разумное атакованы 3 беспилотниками, которые сбиты системой ПВО. Село Красный Хутор подверглось артобстрелу с применением 4 боеприпасов. В посёлке Разумное от падения обломков повреждён забор домовладения.
"Над Борисовским районом сбит один FPV-дрон. Последствий нет. В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, посёлку Уразово, селу Карабаново и хутору Рябики совершены атаки 6 беспилотников, 3 из которых подавлены. В хуторе Рябики повреждены автомобиль и 2 хозпостройки", — указывалось в сводке.
В Волоконовском районе посёлки Волоконовка и Пятницкое, сёла Новое и Погромец, хутора Владимировка и Зелёный Клин атакованы 10 беспилотниками. В посёлке Волоконовка повреждено техническое оборудование коммерческого объекта, в селе Новое — газопровод и гараж, в селе Погромец — инфраструктурный объект связи.
В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Дроновка, Дунайка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 26 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В селе Дунайка повреждены линия электропередачи, 3 транспортных средства и коммерческий объект, в селе Новостроевка-Первая — легковой автомобиль.
"В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Поповка, Староселье и хутору Высокий выпущено 60 боеприпасов в ходе 9 обстрелов и совершены атаки 12 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — писал Гладков.
В Ракитянском районе село Бобрава подверглось атаке беспилотника — повреждены частный дом, 2 легковых и грузовой автомобили.
В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Максимовка, Новая Таволжанка и Червона Дибровка выпущен один боеприпас и нанесены удары 19 беспилотников, из которых 13 сбиты и подавлены. В городе Шебекино повреждены 3 автомобиля и забор домовладения, в селе Новая Таволжанка — 6 частных домов, надворная постройка и 3 машины.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ".
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ХроникиЭксклюзивРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВячеслав ГладковАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВПК
 
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