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США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков - 29.06.2025 Украина.ру
США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
Поставки вооружений из США на Украину продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
2025-06-29T14:34
2025-06-29T14:34
2025-06-29T14:34
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Оценивая поставки военной помощи США для нынешнего руководства Украины, помощник российского президента отметил, что таковые продолжаются, но не в прежних объёмах."Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков.В комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского президента также отметил, что политика Белого дома изменилась послее ухода с президентского поста Джо Байдена, которого сменил Дональд Трамп.Ушаков отметил, что Москва контактирует с Вашингтоном. При этом вопрос подготовки встречи президентов России и США "на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел", сказал помощник российского лидера.Ранее на эту тему: Дружба на паузе? США предложили России отложить диалог по восстановлению отношенийАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, юрий ушаков, военная помощь, военная помощь украине, оружие, торговля оружием
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Юрий Ушаков, военная помощь, военная помощь Украине, оружие, торговля оружием
США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
Поставки вооружений из США на Украину продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Оценивая поставки военной помощи США для нынешнего руководства Украины, помощник российского президента отметил, что таковые продолжаются, но не в прежних объёмах.
"Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков.
В комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского президента также отметил, что политика Белого дома изменилась послее ухода с президентского поста Джо Байдена, которого сменил Дональд Трамп.
Ушаков отметил, что Москва контактирует с Вашингтоном. При этом вопрос подготовки встречи президентов России и США "на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел", сказал помощник российского лидера.