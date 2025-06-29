США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков - 29.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250629/ssha-prodolzhayut-postavki-vooruzheniy-ukraine--ushakov-1064427686.html
США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков - 29.06.2025 Украина.ру
США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
Поставки вооружений из США на Украину продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
2025-06-29T14:34
2025-06-29T14:34
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
джо байден
юрий ушаков
военная помощь
военная помощь украине
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061486307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_812445e4c57022af1f93ebaadcd7cca1.jpg
Оценивая поставки военной помощи США для нынешнего руководства Украины, помощник российского президента отметил, что таковые продолжаются, но не в прежних объёмах."Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков.В комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского президента также отметил, что политика Белого дома изменилась послее ухода с президентского поста Джо Байдена, которого сменил Дональд Трамп.Ушаков отметил, что Москва контактирует с Вашингтоном. При этом вопрос подготовки встречи президентов России и США "на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел", сказал помощник российского лидера.Ранее на эту тему: Дружба на паузе? США предложили России отложить диалог по восстановлению отношенийАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061486307_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_f555e77b977a3bfc30051c39414ec8c9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, юрий ушаков, военная помощь, военная помощь украине, оружие, торговля оружием
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Юрий Ушаков, военная помощь, военная помощь Украине, оружие, торговля оружием

США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков

14:34 29.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Поставки вооружений из США на Украину продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Оценивая поставки военной помощи США для нынешнего руководства Украины, помощник российского президента отметил, что таковые продолжаются, но не в прежних объёмах.
"Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков.
В комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского президента также отметил, что политика Белого дома изменилась послее ухода с президентского поста Джо Байдена, которого сменил Дональд Трамп.
Ушаков отметил, что Москва контактирует с Вашингтоном. При этом вопрос подготовки встречи президентов России и США "на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел", сказал помощник российского лидера.
Ранее на эту тему: Дружба на паузе? США предложили России отложить диалог по восстановлению отношений
Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденЮрий Ушаковвоенная помощьвоенная помощь Украинеоружиеторговля оружием
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Армия России впервые нанесла артиллерийский удар по предместью города Сумы
15:02Армия России нанесла два ракетных удара по целям в Сумской области
15:01В районе Дрогобыча до сих пор фиксируются два мощных пожара
14:59Итоги ночных ракетно-дроновых ударов по тыловым объектам на Украине подводит канал "НГП Разведка"
14:56Штурмовые отряды ВС РФ взяли под контроль половину населенного пункта Малиновка в Запорожской области
14:53Последствия прилётов по нефтеперерабатывающему заводу в Дрогобыче: видео
14:49Как воюется родным братьям и от чего боец может заплакать: неизвестные факты о жизни морской пехоты
14:39Грег Вайнер: Переговоры по Украине могут пройти в Турции с участием Эрдогана, Трампа, Путина и Зеленского
14:34США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков
14:04Власти города Дрогобыч во Львовской области призвали жителей не выходить на улицу и закрыть окна
14:01Зеленский ввел в действие решение СНБО о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
13:57Сообщают о продвижении ВС РФ в сторону населенных пунктов Малиевка и Воскресенка
13:54Армия России нанесла ракетный удар по целям в Конотопе в Сумской области
13:43Поэтесса Яна Яжмина рассказала, как поездки в Донбасс вдохновили её на военную лирику 2:28
13:39Обстановку на южно-донецком направлении докладывает "Воин DV"
13:39Удар по объектам ВПК и потеря F-16, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 29 июня
13:37Украинские агитационные листовки в виде пятитысячных купюр обнаружены в Суджанском районе
13:35Над территорией Брянской области ПВО обнаружены и уничтожены реактивные БПЛА
13:33Глава СВР России сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с главой ЦРУ
13:28Более полутысячи ракет и дронов: Зеленский оценил масштаб российской ночной атаки
Лента новостейМолния