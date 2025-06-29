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США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков

США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков - 29.06.2025 Украина.ру

США продолжают поставки вооружений Украине – Ушаков

Поставки вооружений из США на Украину продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

2025-06-29T14:34

2025-06-29T14:34

2025-06-29T14:34

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Оценивая поставки военной помощи США для нынешнего руководства Украины, помощник российского президента отметил, что таковые продолжаются, но не в прежних объёмах."Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю", - сказал Ушаков.В комментарии тележурналисту Павлу Зарубину помощник российского президента также отметил, что политика Белого дома изменилась послее ухода с президентского поста Джо Байдена, которого сменил Дональд Трамп.Ушаков отметил, что Москва контактирует с Вашингтоном. При этом вопрос подготовки встречи президентов России и США "на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел", сказал помощник российского лидера.Ранее на эту тему: Дружба на паузе? США предложили России отложить диалог по восстановлению отношенийАвтор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела ситуацию в публикации Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, джо байден, юрий ушаков, военная помощь, военная помощь украине, оружие, торговля оружием