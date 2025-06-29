https://ukraina.ru/20250629/shoumen-iz-ukrainy-i-papochka-tramp-velikiy-iskhod-ssha-iz-evropy-i-drugie-skandaly-nedeli-1064408254.html

Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели

Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели - 29.06.2025 Украина.ру

Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели

Крики "Папочка!" - лучше всего характеризуют драматизм происходящего.

2025-06-29T07:15

2025-06-29T07:15

2025-06-29T07:15

эксклюзив

сша

украина

европа

дональд трамп

владимир зеленский

рютте

нато

впк

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Европейские лидеры цепляются за ногу Трампа.И встреча G7 в Канаде, и тем более саммит НАТО в Гааге показали степень подчинения и отчаянного лизоблюдства европейских политиков перед Трампом.Подчинение даже не обсуждается. Обсуждается только один вопрос:Было ли подхалимство чрезмерным? Или всё-таки нет?США постепенно уходят из Европы.Всё объясняется довольно просто, в любимой стилистике Трампа: "сделка". Затраты перестали окупаться, и "стратегического партнерства" больше нет."Как нет? А мы? А наша чудесная сытая жизнь "лидеров свободного мира?" - возопили европеоиды.И теперь европейцам некуда деваться: приходиться если не платить, то хотя бы обещать Трампу платить налог - оброк в 5 процентов для финансирования ненасытного американского ВПК.Им нужны деньги США, и необходима всё ещё огромная военная машина Америки. Отсюда и происходят все их униженные речи.Саммит НАТО и папочка Трамп: никаких сюрпризов!Про саммит НАТО ещё до его начала всё написала английская "Гардиан". Заголовок гласил:"Саммит НАТО, как ожидается, станет триумфальным для Трампа и провальным для Украины"Заметим, кстати, что Зеленского стараются не упоминать. Кто он? Президент? Или бывший президент? Лучше не вдаваться в подробности. Напишем просто: "провальным для Украины".Пророчество "Гардиан" сбылось полностью.Но действительность оказалась ещё круче. Это был действительно триумф Трампа, по крайней мере в "пиар части". И это был очень серьезный пинок для Зеленского и Украины.Никто не ожидал, конечно, лизоблюдства такого уровня от Генсека НАТО Рютте.Фраза про "папочку Трампа" потрясла европейцев. Вся пресса Европы - в карикатурах."Папочка" в делеНадо напомнить, что именно и в каком контексте сказал Рютте.Речь шла о войне между Ираном и Израилем, и Трамп использовал свою любимую метафору: про детей, которые дерутся на школьном дворе. Надо дать им подраться, потом легче будет их остановить."И тогда папочка должен иногда использовать крепкое слово, чтобы они остановились, " - подобострастно засмеялся Рютте.Сравнение очень понравилось Трампу. Уже аккаунт Белого дома ставит песню про "папочку" под ролики с Трампом. Трамп сам заявил, что он такой подход вполне одобряет.Ещё бы! "Ваш любимый президент" признан как босс всей Европой. Американцы могут гордиться "папочкой".Майки и карикатурыУже выпускаются в США майки по 35 долларов, с портретом Трампа и подписью "daddy". В мгновение ока их сварганили пиарщики и запустили в продажу.Совершенно без стеснения в письмах с предложением купить майку пишется:"Когда президентом был Байден, весь мир смеялся над нами. Но благодаря вашему любимому президенту нас снова уважают. Умению этого человека делать деньги буквально из всего позавидует любой."Разумеется, этот образ подхватили и стали эксплуатировать специалисты по информационной войне: внешней и внутренней. Дело, конечно же, не только в личном тщеславии Трампа. За Трампом стоит бизнес и правящие круги США, на него работает мощная команда профессионалов.Они "собирают" образ, убирают, отсеивают ненужное, нужное - масштабируют.Так же, как было масштабировано до супер грандиозных масштабов "чудесное спасение" Трампа во время покушения.Так же, как раздувается образ "миротворца Трампа", который "приказал завершить 12-дневную войну".Образ "папочки" будет эксплуатироваться нещадно. Вот, кто вас спасает. Вот, кто всё разрулит.Готовьте пять процентов на "оборону", европейские дураки. А оружие будете покупать в США, как совершенно откровенно уже заявил Трамп."Господин президент, всё благодаря вам!"Пускай не пять процентов, а три с половиной. Пускай не сейчас, а намного позже. Пускай есть еретики (Испания, Япония и ещё несколько стран), которые не хотят платить даже 2 процента "на оборону", то есть ВПК США.Трамп своё обязательно получит, хотя бы частично.Во-первых, он уже получил: это результаты информационной войны.А во-вторых, основная масса "европеоидов" обязательно заплатит.Как подобострастно сообщил об этом тот же Рютте.Вот как описывает эту сцену "Блумберг":"Рютте встал и посмотрел прямо на президента США: "Сегодня я рад объявить, что НАТО уже добавило 1 триллион к расходам на оборону на следующее десятилетие. Господин президент, дорогой Дональд, это благодаря вам, что вы подтолкнули нас."Это технология Трампа, отработанная не годами, а десятилетиями: "напрыгнуть" и зафиксировать. Ну, или отпрыгнуть и не зафиксировать. Но с трусливыми европейцами всё пока что фиксируется как по маслу.Технология, которая теперь политикаТехнология "риэлтора из Квинса (богатый район Нью-Йорка, где вырос Трамп) теперь возведена в категорию "политика". И даже "доктрина"."Доктрину" сформулировал Джей Ди Вэнс. Она такова:Четко сформулировать цель.Затем вести активную дипломатию.Если дипломатия не помогла, нанести короткий массивный военный удар.После этого резко прекратить военные действия, чтобы не ввязываться в длительный военный конфликт.Это было объяснение целей Трампа во время ударов по Ирану.Зачем бомбил Иран претендент на Нобелевскую премию мира?А это у него такая доктрина.Вот за это Трамп и получил от Рютте имя "папочка".Рютте как собачкаГазеты Европы выходят с карикатурами, где Рютте изображён в виде ручной болонки.Но почему только Рютте? Пусть посмотрят на самих себя! Вся Европа выстроилась и аплодирует Трампу.Гораздо больше соответствует действительности другая карикатура, где изображена задница Трампа, вся в следах поцелуев. Наверное, там 32 отпечатка. По числу членов НАТО.А должно быть 33! Вместе с Зеленским.Зеленский "очень мил"Причина такого лизоблюдства вполне ясна. Европа ничего не может без США.Вот и Зеленскому пришлось пригнуться и изобразить нечто подобострастное.До чего же тяжёлая жизнь у людей!Ну а что Зеленский?Он там был, встретился с Трампом в каком-то помещении с низкими потолками, за приставным столиком. "Он был очень мил, даже не знаю, можно ли было быть более милым", - сказал Трамп.Поведение Зеленского в Овальном кабинете, конечно, не забыто. Но его допустили "помахать хвостиком". И "Зе" сделал всё, что мог. Хвостиком вилял. В глаза смотрел. Оружие обещал у Трампа покупать. На какие деньги? Кто-то должен дать взаймы: то ли США, то ли Европа.Поведение для Зеленского нетипичное, но шоумен способен на всё.Костюм надел! Очень странного вида мешковатая одежда, и его уже окрестили "барыга из подпольного казино". Это очень странная одежда даже для барыги. Зачем он одевается в какие-то нелепые тряпки?Однако и это не помогло.Немецкая "Вельт" назвала его "второстепенным актёром" и отметила, что новых финансовых обязательств перед Украиной на саммите никто не взял."Блумберг" отметил "печальный вид" Зеленского.А "Нью-йорк Таймс" привела саркастическую реплику бывшего советника НАТО Майкла Уильямса: "Украина? Что такое Украина?" Действительно, в итоговых документах Украина упомянута мельком.Как не бывало прежних оваций, объятий, совместных фото: Зеленский посредине группы евролидеров.То была другая игра: Зеленского выталкивали на авансцену как лидера "свободного мира", который будет бороться с Трампом. Во главе "коалиции желающих".Но где же теперь эта коалиция?Коалиция желающихНикто уже не говорит про "экспедиционный корпус", который отправят на Украину "мощнейшие" европейские лидеры: Макрон и Стармер.Разговоры теперь, после саммита, совершенно другие. И особенно после встречи G7, которую Трамп покинул в раздражении, обругав всех присутствующих за то, что там теперь нет России.Все сделали выводы.Канцлер ФРГ Мерц вдруг заметил:"Конфликт на Украине не решить военным путём."Президент Франции Макрон:"Европа должна задуматься о восстановлении стратегического доверия с РФ."Многополярность, понимаешь!Философствует президент Финляндии Стубб:"Время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный более многополярный и более беспорядочный."Но также он заметил, что вступление Украины в НАТО маловероятно, пока Америкой управляет Трамп. Но в более отдаленном будущем это возможно.Ясно, что все эти "лидеры западного мира" ждут, когда наконец Трамп, МАГА и республиканцы уйдут, а придут привычные "демы", "глобалисты" и неоконы. И можно будет опять безнаказанно "пилить" громадные деньги - в частности, на "помощи" Украине.Но вряд ли они этого дождутся. Просто в силу обьективных причин.А пока всем приходится ходить на задних лапках перед "великим и ужасным" Трампом.О том, как Зеленский подкармливает бывших благодетелей с Запада - в статье Михаила Павлива "Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты""

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Елена Мурзина

эксклюзив, сша, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, рютте, нато, впк