Шоумен из Украины и "папочка" Трамп. Великий исход США из Европы и другие скандалы недели
Скандалы недели. Коллаж
Крики "Папочка!" - лучше всего характеризуют драматизм происходящего.
Европейские лидеры цепляются за ногу Трампа.
И встреча G7 в Канаде, и тем более саммит НАТО в Гааге показали степень подчинения и отчаянного лизоблюдства европейских политиков перед Трампом.
Подчинение даже не обсуждается. Обсуждается только один вопрос:
Было ли подхалимство чрезмерным? Или всё-таки нет?
США постепенно уходят из Европы.
Всё объясняется довольно просто, в любимой стилистике Трампа: "сделка". Затраты перестали окупаться, и "стратегического партнерства" больше нет.
"Как нет? А мы? А наша чудесная сытая жизнь "лидеров свободного мира?" - возопили европеоиды.
И теперь европейцам некуда деваться: приходиться если не платить, то хотя бы обещать Трампу платить налог - оброк в 5 процентов для финансирования ненасытного американского ВПК.
Им нужны деньги США, и необходима всё ещё огромная военная машина Америки. Отсюда и происходят все их униженные речи.
Саммит НАТО и папочка Трамп: никаких сюрпризов!
Про саммит НАТО ещё до его начала всё написала английская "Гардиан". Заголовок гласил:
"Саммит НАТО, как ожидается, станет триумфальным для Трампа и провальным для Украины"
Заметим, кстати, что Зеленского стараются не упоминать. Кто он? Президент? Или бывший президент? Лучше не вдаваться в подробности. Напишем просто: "провальным для Украины".
Пророчество "Гардиан" сбылось полностью.
Но действительность оказалась ещё круче. Это был действительно триумф Трампа, по крайней мере в "пиар части". И это был очень серьезный пинок для Зеленского и Украины.
Никто не ожидал, конечно, лизоблюдства такого уровня от Генсека НАТО Рютте.
Фраза про "папочку Трампа" потрясла европейцев. Вся пресса Европы - в карикатурах.
"Папочка" в деле
Надо напомнить, что именно и в каком контексте сказал Рютте.
Речь шла о войне между Ираном и Израилем, и Трамп использовал свою любимую метафору: про детей, которые дерутся на школьном дворе. Надо дать им подраться, потом легче будет их остановить.
"И тогда папочка должен иногда использовать крепкое слово, чтобы они остановились, " - подобострастно засмеялся Рютте.
Трамп доволен
Трамп доволен
Сравнение очень понравилось Трампу. Уже аккаунт Белого дома ставит песню про "папочку" под ролики с Трампом. Трамп сам заявил, что он такой подход вполне одобряет.
Ещё бы! "Ваш любимый президент" признан как босс всей Европой. Американцы могут гордиться "папочкой".
Майки и карикатуры
Уже выпускаются в США майки по 35 долларов, с портретом Трампа и подписью "daddy". В мгновение ока их сварганили пиарщики и запустили в продажу.
Совершенно без стеснения в письмах с предложением купить майку пишется:
"Когда президентом был Байден, весь мир смеялся над нами. Но благодаря вашему любимому президенту нас снова уважают. Умению этого человека делать деньги буквально из всего позавидует любой."
Разумеется, этот образ подхватили и стали эксплуатировать специалисты по информационной войне: внешней и внутренней. Дело, конечно же, не только в личном тщеславии Трампа. За Трампом стоит бизнес и правящие круги США, на него работает мощная команда профессионалов.
Они "собирают" образ, убирают, отсеивают ненужное, нужное - масштабируют.
Так же, как было масштабировано до супер грандиозных масштабов "чудесное спасение" Трампа во время покушения.
Так же, как раздувается образ "миротворца Трампа", который "приказал завершить 12-дневную войну".
Образ "папочки" будет эксплуатироваться нещадно. Вот, кто вас спасает. Вот, кто всё разрулит.
Готовьте пять процентов на "оборону", европейские дураки. А оружие будете покупать в США, как совершенно откровенно уже заявил Трамп.
"Господин президент, всё благодаря вам!"
Пускай не пять процентов, а три с половиной. Пускай не сейчас, а намного позже. Пускай есть еретики (Испания, Япония и ещё несколько стран), которые не хотят платить даже 2 процента "на оборону", то есть ВПК США.
Трамп своё обязательно получит, хотя бы частично.
Во-первых, он уже получил: это результаты информационной войны.
А во-вторых, основная масса "европеоидов" обязательно заплатит.
Как подобострастно сообщил об этом тот же Рютте.
Вот как описывает эту сцену "Блумберг":
"Рютте встал и посмотрел прямо на президента США: "Сегодня я рад объявить, что НАТО уже добавило 1 триллион к расходам на оборону на следующее десятилетие. Господин президент, дорогой Дональд, это благодаря вам, что вы подтолкнули нас."
Это технология Трампа, отработанная не годами, а десятилетиями: "напрыгнуть" и зафиксировать. Ну, или отпрыгнуть и не зафиксировать. Но с трусливыми европейцами всё пока что фиксируется как по маслу.
Зеленский и Рютте на саммите НАТО
Зеленский и Рютте на саммите НАТО
Технология, которая теперь политика
Технология "риэлтора из Квинса (богатый район Нью-Йорка, где вырос Трамп) теперь возведена в категорию "политика". И даже "доктрина".
"Доктрину" сформулировал Джей Ди Вэнс. Она такова:
Четко сформулировать цель.
Затем вести активную дипломатию.
Если дипломатия не помогла, нанести короткий массивный военный удар.
После этого резко прекратить военные действия, чтобы не ввязываться в длительный военный конфликт.
Затем вести активную дипломатию.
Если дипломатия не помогла, нанести короткий массивный военный удар.
После этого резко прекратить военные действия, чтобы не ввязываться в длительный военный конфликт.
Это было объяснение целей Трампа во время ударов по Ирану.
Зачем бомбил Иран претендент на Нобелевскую премию мира?
А это у него такая доктрина.
Вот за это Трамп и получил от Рютте имя "папочка".
Рютте в окружении
Рютте в окружении
Рютте как собачка
Газеты Европы выходят с карикатурами, где Рютте изображён в виде ручной болонки.
Но почему только Рютте? Пусть посмотрят на самих себя! Вся Европа выстроилась и аплодирует Трампу.
Гораздо больше соответствует действительности другая карикатура, где изображена задница Трампа, вся в следах поцелуев. Наверное, там 32 отпечатка. По числу членов НАТО.
А должно быть 33! Вместе с Зеленским.
Зеленский в костюме
Зеленский в костюме
Зеленский "очень мил"
Причина такого лизоблюдства вполне ясна. Европа ничего не может без США.
Вот и Зеленскому пришлось пригнуться и изобразить нечто подобострастное.
До чего же тяжёлая жизнь у людей!
Ну а что Зеленский?
Он там был, встретился с Трампом в каком-то помещении с низкими потолками, за приставным столиком. "Он был очень мил, даже не знаю, можно ли было быть более милым", - сказал Трамп.
Зеленский и Трамп, переговоры на саммите НАТО
Зеленский и Трамп, переговоры на саммите НАТО
Поведение Зеленского в Овальном кабинете, конечно, не забыто. Но его допустили "помахать хвостиком". И "Зе" сделал всё, что мог. Хвостиком вилял. В глаза смотрел. Оружие обещал у Трампа покупать. На какие деньги? Кто-то должен дать взаймы: то ли США, то ли Европа.
Поведение для Зеленского нетипичное, но шоумен способен на всё.
Костюм надел! Очень странного вида мешковатая одежда, и его уже окрестили "барыга из подпольного казино". Это очень странная одежда даже для барыги. Зачем он одевается в какие-то нелепые тряпки?
Однако и это не помогло.
Немецкая "Вельт" назвала его "второстепенным актёром" и отметила, что новых финансовых обязательств перед Украиной на саммите никто не взял.
"Блумберг" отметил "печальный вид" Зеленского.
А "Нью-йорк Таймс" привела саркастическую реплику бывшего советника НАТО Майкла Уильямса: "Украина? Что такое Украина?" Действительно, в итоговых документах Украина упомянута мельком.
Как не бывало прежних оваций, объятий, совместных фото: Зеленский посредине группы евролидеров.
То была другая игра: Зеленского выталкивали на авансцену как лидера "свободного мира", который будет бороться с Трампом. Во главе "коалиции желающих".
Но где же теперь эта коалиция?
© X / Emmanuel MacronКир Стармер и Эммануэль Макрон
© X / Emmanuel Macron
Кир Стармер и Эммануэль Макрон
Коалиция желающих
Никто уже не говорит про "экспедиционный корпус", который отправят на Украину "мощнейшие" европейские лидеры: Макрон и Стармер.
Разговоры теперь, после саммита, совершенно другие. И особенно после встречи G7, которую Трамп покинул в раздражении, обругав всех присутствующих за то, что там теперь нет России.
Все сделали выводы.
Канцлер ФРГ Мерц вдруг заметил:
"Конфликт на Украине не решить военным путём."
Президент Франции Макрон:
"Европа должна задуматься о восстановлении стратегического доверия с РФ."
Многополярность, понимаешь!
Философствует президент Финляндии Стубб:
"Время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный более многополярный и более беспорядочный."
Но также он заметил, что вступление Украины в НАТО маловероятно, пока Америкой управляет Трамп. Но в более отдаленном будущем это возможно.
Ясно, что все эти "лидеры западного мира" ждут, когда наконец Трамп, МАГА и республиканцы уйдут, а придут привычные "демы", "глобалисты" и неоконы. И можно будет опять безнаказанно "пилить" громадные деньги - в частности, на "помощи" Украине.
Но вряд ли они этого дождутся. Просто в силу обьективных причин.
А пока всем приходится ходить на задних лапках перед "великим и ужасным" Трампом.
О том, как Зеленский подкармливает бывших благодетелей с Запада - в статье Михаила Павлива "Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты""
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