"Съесть Россию не получилось": Богатырев о том, почему "жертвами" станут Европа и монархии Залива

США находятся в стратегическом тупике, их экономика постепенно разрушается. Попытка "съесть" Россию не удалась, теперь главными кандидатами становятся Европа и монархии Залива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Союза негосударственных служб безопасности России, военно-политический эксперт Сергей Богатырев

2026-03-24T04:30

В беседе на тему войны на Ближнем Востоке, Богатырев указал на скрытые цели США. По его словам, американская экономика разрушается из-за госдолга и зависимости от производственных цепочек."США находятся в стратегическом тупике. Их экономика постепенно разрушается. Про эти проблемы все знаем. Государственный долг. Производственные цепочки, в которых очень много участия Китая. Как выходить из этого кризиса? Надо кого-то съесть", — заявил Богатырев.Он пояснил, что попытка "съесть" Россию не удалась. Теперь из-за блокировки Ормузского пролива главными кандидатами на это становятся Европа и монархии Залива, поскольку они являются крупнейшими держателями американского внешнего долга."А перекрытие Ормузского пролива приводит к тому, что умышленно или в результате просчетов администрации Трампа главными кандидатами на это поедание становятся Европа и монархии Залива. Почему? Потому что это самые крупные держатели американского внешнего долга", — пояснил эксперт.Он добавил, что США фактически избавляются от своих кредиторов. "Помните, что сказал один известный олигарх? "Только дураки платят налоги и отдают долги". Поэтому США под таким интересным соусом фактически избавляются от своих кредиторов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.О том, как топливный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке ударит по Украине — в материале "Алексей Зубец: После удара по заводу в Катаре принуждать Украину к миру будут не только США, но и Европа" на сайте Украина.ру.

