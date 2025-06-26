https://ukraina.ru/20250626/v-ukrainskoy-stolitse-telefonnykh-moshennikov-uchat-rossiyskikh-detey-zarabatyvat-na-predatelstve-1064318499.html

В украинской столице телефонных мошенников учат российских детей зарабатывать на предательстве Родины

В украинской столице телефонных мошенников учат российских детей зарабатывать на предательстве Родины - 26.06.2025 Украина.ру

В украинской столице телефонных мошенников учат российских детей зарабатывать на предательстве Родины

Широко известно, что львиная доля мошеннических телефонных звонков в адрес россиян исходит с Украины. Размах деятельности аферистов настолько широк, что специалисты выделяют среди украинских городов даже своеобразную столицу такого мошенничества

2025-06-26T13:17

2025-06-26T13:17

2025-06-26T13:25

эксклюзив

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Днепропетровские делят бизнесТакой столицей является Днепр, бывший еще относительно недавно Днепропетровском. Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, в этом городе насчитывается к настоящему моменту 400-450 таких кол-центров.По его словам, популярность Днепра у мошенников связана с языковыми особенностями местных жителей, которые имеют не столь выделяющийся акцент, что важно при работе с россиянами."Если взять, например, западные области Украины, то даже если они разговаривают на русском языке, акцент сразу читаемый. И это на самом деле является главным триггером для успешной работы хакера либо телефонного мошенника в подобного рода колл-центрах", - цитирует его 26 июня РИА Новости.В Сбербанке ранее подробно рассказывали, как работают украинские телефонные мошенники и какое место в их преступном бизнесе занимает город Днепр. Отмечалось, что только в Днепропетровской области в этой сфере занято порядка 30% населения в возрасте 14-35 лет.Активно это мошенничество "крышуют" местные организованные преступные группировки, которые быстро смекнули, что "разводить" на деньги доверчивых граждан посредством телефонных звонков гораздо выгоднее и менее накладно, чем та же наркоторговля. Из каждого миллиарда, который местные кол-центры крадут у россиян, 650 млн оседает в карманах мафиозных боссов Днепропетровской области.В расследовании Сбербанка говорилось, что наиболее заметную роль в таком мошенничестве играют две днепропетровские группировки: ОПГ Кошляка и "Девятка".Первая из них получила свое название по фамилии своего основателя Михаила Кошляка - дипломированного физрука, главы Федерации дзюдо Украины, депутата облсовета, бизнесмена и мецената. Это если официально. Если неофициально - одного из корифеев преступного мира Днепропетровска-Днепра. Описание его криминальных похождений - тема для отдельной статьи, здесь же наибольший интерес представляет именно его работа с кол-центрами."Фишкой" группировки Кошляка является жесткий и даже жестокий стиль ведения дел. Рядовых обзвонщиков в кол-центрах, контролируемых этой ОПГ, могут избить за любую провинность прямо на глазах у коллег: за опоздание, сорвавшегося клиента и т.д. Кроме того, физическое наказание может последовать за переход в конкурирующий мошеннический центр.Главным таким конкурентом бандитов Кошляка является ОПГ "Девятка" под предводительством криминального авторитета Зураба Лекишвили (Зурика)."Это отнюдь не нёрды и не гики – это реальные обмороки, которые, до создания своей криминальной франшизы, "выносили хаты", а после феноменального успеха на ниве интернет-мошенничеств выезжали на "стрелки" с конкурентами со стрельбой из автоматического оружия", - писал про эту группировку телеграм-канал "Силовики".В основном "Девятка" состоит из родившихся в начале 1990-х гг. выходцев из днепропетровских "спальников" - жилмассивов Левобережный и Калиновский (бывший Клочко) в Индустриальном районе. До 2018 года они в основном промышляли квартирными кражами и прочими преступлениями, после чего плотно занялись кол-центрами.Как и "кошляковцы", "Девятка" не чурается силовых акций, охотно вступая в вооруженные разборки. Особых проблем после этого у ОПГ, как правило, нет: в правоохранительных органах у бандитов, что называется, все схвачено.С кол-центрами подопечные Зурика работают с большей выдумкой и изяществом, чем "быки" Кошляка. Для обучения новых сотрудников, например, организованы специальные курсы с участием психологов, которые учат будущих мошенников техникам общения, убеждения и нейролингвистического программирования. При ОПГ также есть свой штат аналитиков, которые в постоянном режиме изучают системы защиты российских банков, ища в них уязвимости.Помимо этого, преступники всегда готовы раскошелиться на покупку баз данных. В расследовании Сбербанка говорилось, что на одну базу из 10 фамилий состоятельных банковских клиентов было потрачено 10 тыс. долларов. Если даже одного человека из этого списка удастся развести на деньги, то эти затраты с лихвой окупятся.Юные россияне работают на украинских мошенниковЕще один немаловажный аспект работы украинских телефонных мошенников, который пока остается несколько в тени - это вовлечение в эти преступные схемы несовершеннолетних россиян.Российская журналистка Анастасия Кашеварова ранее опубликовала у себя в телеграм-канале расследование под названием "Спрут", проведенное совместно с каналом SNOS Call Center, который занимается сбором сведений о телефонных мошенниках.По ее словам, одним из самых активных украинских кол-центров является Strongcall с головным офисом в Киеве и филиалами в разных городах страны."Структура обычного офиса: есть НR-менеджеры, есть корпоративные мероприятия, есть график работы: с 9 до 18 часов с перерывом на обед. Поддерживается строгая дисциплина - имеется график дежурств по уборке помещений, на регулярной основе проводятся занятия по физической подготовке. Если сотрудник заболел – все равно должен прийти в офис, измерить температуру. Работников ищут через социальные сети (в том числе запрещенные в России), запускают рекламные кампании с обещанием больших заработков. Действующие сотрудники обязаны поднимать охват таких публикаций, ставить лайки и писать комментарии", - говорилось в публикации.Зарплата таких сотрудников зависит от конкретных результатов и может достигать 20 тыс. в пересчете на рубли за смену.Кашеварова пишет, что на украинских телефонных мошенников внутри РФ работают порядка 60 тыс. несовершеннолетних.Более того, часть из этих сообщников украинских мошенников гордится тем, что они делают. В сети можно найти фото и видео, как подростки и молодые люди делают фото и видео с символикой Strongcall в знаковых местах Москвы.Вербовка начинается через мессенджеры, где создаются чаты и группы для тех, кто хочет заработать. Привлекают туда детей и подростков с 10 лет, однако российским правоохранителям известен случай, когда в такую работу была вовлечена девочка 8 лет."Школьники сдают свой номер WhatsApp* в аренду украинским кибермошенникам и кибертеррористам. Есть общий чат, куда сбрасываются номера телефонов, несовершеннолетнему приходит код, он его пересылает, его вбивает оператор кол-центра. После такой манипуляции номер оформлен на российского гражданина, а пользуется им в целях кибермошенничества украинский call-центр, который сразу меняет аккаунт, настраивают его под какое-то ведомство или службу - Роскомнадзор, Росфинмониторинг, МВД, ФСБ", - говорится в расследовании.Когда аккаунт сдан "в аренду", им уже нельзя пользоваться. За два часа пользования владелец получает около 8 долларов.Далее несовершеннолетних продолжают втягивать в эти схемы, подбивая их вербовать своих друзей и знакомых, после чего такой человек становится дроппером - то есть поставщиком номеров или банковских счетов в больших масштабах. Дальнейший карьерный рост предполагает позицию вбивера - то есть того, кто вбивает или пересылает эти номера, такого человека добавляют в специальный чат в Телеграм, где сидят все операторы кол-центра. Также подработать можно и курьером, то есть забирать у жертв деньги и передавать их другому курьеру или зачислять через банкоматы на указанные счета.В расследовании также приводятся доказательства курирования Strongcall со стороны украинских спецслужб. Это удалось установить по принадлежащим этому кол-центру доменным именам, которые в конечном итоге привели к сотрудникам СБУ, Главного управления разведки или МВД Украины.Российское государство реагирует на масштабную проблему с дропперами. На днях Госдума приняла закон, по которому ужесточается ответственность за такие действия, вплоть до штрафа в 1 млн рублей или тюремного заключения на срок до 6 лет.*Принадлежит компании Meta, запрещенной в РФЕще о работе украинских мошеннических кол-центров - в материале издания Украина.ру Мошенники с Украины поджигают Россию.

https://ukraina.ru/20241229/1060064891.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, днепр, россия, опг, мошенники, телефон