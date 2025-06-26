https://ukraina.ru/20250626/ruslan-ars-kilba-pri-shturme-avdeevki-nam-pomog-tovarisch-kim-chen-yn-postaviv-million-snaryadov-1064339711.html

Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов

Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов - 26.06.2025 Украина.ру

Руслан "Арс" Кильба: При штурме Авдеевки нам помог товарищ Ким Чен Ын, поставив миллион снарядов

Интервью с бойцом интернациональной бригады "Пятнашка", который рассказал изданию Украина.ру, что за иностранцы воюют в его подразделении, и какое впечатление произвели на него ФАБы, падавшие на Авдеевку

2025-06-26T19:39

2025-06-26T19:39

2025-06-26T19:39

интервью

авдеевка

абхазия

ким чен ын

пятнашка

александр чаленко

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Если Руслана не видеть, а просто слушать, например, по телефону, то никогда не скажешь, что с тобой говорит кавказец, настолько у него правильная русская речь без малейшего намека на кавказский акцент. Типичный русский интеллигент. Веселый и ироничный. Доброжелательный и коммуникабельный. При этом крепкий, сбитый, высокий мужик.- Руслан, ты стал бойцом интернациональной бригады "Пятнашка", потому что ее возглавляет абхаз Ахра Авидзба (позывной "Абхаз")? Ты тоже абхаз?- Это очень интересный вопрос. Дело в том, что я - абазин. С абхазами мы родственные народы: язык один, культура одна. Когда-то жили вместе, но сейчас нас судьба раскидала: часть живет в России, часть - в Абхазии. Абхазия - моя очень дальняя родина.- А ты где жил до СВО?- Родился в Советском Союзе, за Полярным кругом, в городе Норильске.- Позывной у тебя "Арс". Каково значение этого слова?- Позывной - производное от имени Арслан. Руслан – это Арслан. Арс.- Как ты попал на СВО?- На СВО я попал не случайно. Сначала принял непосредственно участие в нем в качестве мастера строительно-модернизационных работ при возведении "линии Суровикина". Херсонская область. Поехал на ее возведение добровольцем. Было предложение от руководства: кто желает, ребята, можете попробовать поехать, посмотрите наши новые регионы.Я с удовольствием согласился и приехал одним из первых. Увидел все изнутри, посмотрел, как страдают мирные. В следующем году, подготовившись, решил принять непосредственное участие в боевых действиях, применить все свои навыки, все свои умения, накопленные за жизнь. И вариантов не было, сразу было принято решение идти именно в интернациональную бригаду "Пятнашка".- Вы в это время жили в Норильске?- Нет, я в это время уже проживал на юге России, в Карачаево-Черкесской республике, где, кстати, компактно и проживают абазины. У меня отец оттуда. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Абазинский и абхазский ближе друг к другу, чем русский и украинский. Минимальное отличие в тоне. Абхаз и абазин свободно могут говорить друг с другом на обоих языках.Кстати, писатель Андрей Битов описывал абхазский так: "Абхазский есть самый непонятный язык! Это какой-то шорох дракона о скалу". Я, к сожалению, абазинским не владею. Английским владею гораздо лучше, чем им.-А почему именно в "Пятнашку", а не, например, в батальон "Восток" или в "Эспаньолу"?- Очень просто решение далось: бригада "Пятнашка" интернациональная. Я, как ребенок Советского Союза, воспитан на ценностях интернационализма. Поэтому, посмотрев состав "Пятнашки", понял, это мое. Там служат ребята не только из наших стран, бывших советских республик, но и из стран дальнего зарубежья. Причем есть и ребята даже из западных стран: Германия, Америка. Есть даже из Японии и Южной Кореи.- А с Запада это наши бывшие граждане или местные автохтоны?- Это тоже интересный момент. Есть часть наших бывших граждан, которые напрямую связаны с нашей страной, с Россией, отождествляют себя с ней, говорят на русском. Многие разделяют наши ценности, наши идеи, нашу справедливую борьбу.- А из Америки, из Южной Кореи что за ребята, кто они такие? Они что, левые по убеждениям? Коммунисты?- Многие из них левых убеждений, и в этом ничего нет удивительного, потому что левые идеи, как бы их многие не чурались и не боялись, несут в себе ростки настоящего интернационализма, когда люди разной национальности и цвета кожи объединяются ради одной общей идеи. Как говорил генерал Василий Маргелов, создатель ВДВ, совершенно неважно, какой у вас цвет кожи и разрез глаз, для них мы все - русские.- А корейцы и японцы вообще в минимальной степени русским владеют или не владеют?- По-разному. Есть ребята, которые на бытовом уровне более-менее спокойно общаются. Им с трудом даются более сложные языковые вещи. Но многие учат, и учат довольно успешно русский язык. Кто ленится, для тех есть переводчики.- Предположим, он из Японии. Какой ему нужен переводчик? С английского, что ли?- С японцем нашим было очень сложно.- Какой у него позывной?- Позывной у него "Дай".- Дай?- Да, это чисто японское слово. Мы называли его по-дружески между нами "Самурай" и "Якудза". Очень хороший парень. К сожалению, для него и английский не родной, на котором мы общались. Пытался он учить русский, но не дается он ему, и все тут.-Хорошо. Вот ты решил вступить в "Пятнашку". И как это было? Ты приехал к Ахре, и говоришь: "Ахра, хочу у тебя воевать"?- На самом деле я зашел, можно сказать, "с улицы". Специально подробно ничего не узнавал. Не искал знакомых, друзей, родственников. Я попробовал через общепринятую форму - через сайт. Подал заявку, ее проверили, одобрили, мне позвонили и сказали: можете приезжать.- У тебя была воинская специальность?- Нет, абсолютно. Но я же все-таки проживал жизнь не где-то в закрытом бункере, а развивался, занимаясь спортом. Я мастер спорта по двум видам: по вольной борьбе и по жиму штанги лежа. У меня папа заслуженный тренер и мастер спорта СССР по вольной борьбе Владислав Кильба, как и брат. Поэтому у меня выбора не было, чем заниматься. Отца, к сожалению, уже нет. Ему установлена памятное доска в Ростовской области за создание спортивной школы по вольной борьбе. Поэтому я пришел на СВО достаточно подготовленным физически.Сейчас у нас, по сути, война дронов. Часть неба мы контролируем, часть они, и это все с переменным успехом. То, что было три года назад и сейчас, это две совершенно разных войны. Сегодня, когда я рассказываю о том, что мы с товарищем на своей машине приезжали на первую линию, прятали ее и шли работать, а через три дня приходили обратно и уезжали, нам просто никто не поверит.- А под атакой FPV дронов был? Сбивал их? Если да, то сколько?- Сбивал. Сколько? Скажу так: больше, чем один.- Были ли такие ситуации, что ты был на волосок от смерти?- Да. Был очень сильный минометно-артиллерийский обстрел. Долбили, в том числе и "птицами". Мы находились не на той позиции, с которой должны были эвакуироваться. Там не было такой возможности. Поэтому было ощущение тревоги. Было непонятно, когда же в итоге произойдет эвакуация, когда мы сможем уехать на базу. Но продолжалось это довольно недолго, буквально часа четыре. Наши смежники отбили атаку, и мы благополучно эвакуировались.- В каких замесах успел поучаствовать?- Принимал участие в освобождении Авдеевки…- Что тебе запомнилось больше всего?- Самый сильный момент, который очень тяжело дался и эмоционально, и психологически, это, конечно, гибель командира нашей штурмовой роты – Владимира Харабуа, позывной "Микич". Человек был уникальный. Мы его все очень уважали и любили за то, что он всегда, несмотря на свой статус - достаточно высокое звание командира роты - шел вперед в первой или во второй штурмовой группе.Все штурмовики видели его всегда на передовой. Он на этот риск шел осознанно. Погиб при штурме Купола-2, это была такая укрепленная точка ВСУ в Авдеевке. Это южное направление, район Донецкой окружной автомобильной дороги там, где Шервудский лес. Он шел в первой штурмовой группе и погиб от выстрела танка. Вражеская "птица" навела танк. Выстрел был довольно точным. Вместе с Микичем погиб еще один парень, позывной "Серб", с Дальнего Востока. Отличный был парень, смелый. Это было самое сильное впечатление. В первые минуты после гибели встал вопрос: что делать дальше? Но ничего, мы справились.- Я сам был во время штурма Авдеевки в Донецке. Помню, что ночью спать было невозможно, потому что на Авдеевку каждые десять минут падали по четыре тяжелых ФАБа. Двери ходили просто ходуном, настолько была мощной ударная волна. Так это в Донецке. Страшно было невероятно. А вы себя в Авдеевке в это время как чувствовали?- ФАБы производили на нас сильное впечатление. Я как раз находился там со своим старшим товарищем Владимиром Кармовым, позывной "Абаза", он тоже абазин. Один из старейших бойцов "Пятнашки". Очень опытный. Мой наставник во всем. Благодаря ему я всему научился и остался жив-здоров. Поэтому ему огромное за это уважение. Мы с ним находились буквально в двух километрах от падения ФАБа. И я вам хочу сказать, что впечатления довольно тяжелые. Мы еле устояли на ногах.- А не контузило вас?- Товарищ этого не почувствовал. У него уже была контузия, поэтому ему было все ок. Мне же было тяжеловато. Первый раз такое сотрясение и шум. Было сложно.Конечно же, наши ФАБы взломали тогда оборону ВСУ хорошо, потому что защиты от них нет, проникают глубоко, воронки огромные, эффект довольно сильный. Выдержать падение ФАБа, если ты в 100-200 метров, затруднительно.Еще хочу подчеркнуть, нам очень сильно помогла Северная Корея. товарищ Ким Чен Ын. Он направил нам как раз непосредственно перед заключительным штурмом Авдеевки порядка, наверное, миллиона снарядов. Они нам очень сильно помогли. Корейцы оказались настоящими союзниками, братьями по крови, можно сказать.Читайте также интервью Александра Чаленко с бойцом, который перехитрил украинского солдата Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его

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https://ukraina.ru/20250626/komandir-podrazdeleniya-nochnye-vedmy--yuliya-gubanova-pozyvnoy-sreda-rasskazala-o-zhenschinakh-na-fronte-1064317684.html

https://ukraina.ru/20250625/boets-s-pozyvnym-sokol-rasskazal-o-voyne-dronov--1064276793.html

https://ukraina.ru/20250624/1064230080.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, авдеевка, абхазия, ким чен ын, пятнашка, александр чаленко