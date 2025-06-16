Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его - 16.06.2025 Украина.ру
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Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его
Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его - 16.06.2025 Украина.ру
Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его
Интервью издания Украина.ру с бойцом-якутом Олегом "Протапом" Протопоповым из "бурятской" мотострелковой бригады, который воюет в Новороссии с осени 2024 года. Недавно он был ранен в ногу и в спину во время выполнения боевого задания. С ним мы и познакомились в полевом лазарете, где и проходят лечение его сослуживцы
2025-06-16T18:24
2025-06-16T18:24
интервью
новороссия
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
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Протап тихий и спокойный человек. Молодой, ему за тридцать. Говорит негромко, медленно. Продумывает каждое слово. Я даже для того, чтобы записать его , просил его говорить погромче. Резких и агрессивных движений не делает. Правда, рассказывая о своем личном общении с всушником, иногда посмеивается. О таком, если он будет одет в гражданку, и не скажешь, что он воюет. На нем камуфляжные футболка и шорты, на голове камуфляжная панама, поля которой по-ковбойски закручены вверх. Начинаем наш разговор о его знаменитом земляке.- Протап, ты, не сомневаюсь, видел видео знаменитого боя твоего соплеменника-якута Андрея Григорьева с военнослужащим ВСУ, из которого он вышел победителем, и за который получил недавно из рук Владимира Путина Золотую Звезду Героя России. Скажи, как и благодаря чему ему удалось победить?- Якуты же с севера, поэтому они все в основном охотники. Очень выносливы и терпеливы.- Ты сейчас лежишь в госпитале. Как так случилось, что ты был ранен в ногу и в спину?- Всё из-за дрона-камикадзе. Все произошло в то время, когда нас, бойцов скопилось очень много – более пятидесяти человек - в одной из лесополок (так среди бойцов и командиров принято называть лесополосы – прим.). Мы шли в накат. Разведка врага это заметила, и сразу после этого к нам прилетели украинские дроны. Начали нас кошмарить.- Потери были?- При мне убило нашего командира, взводника. Молодого лейтенанта. И еще двух бойцов, но не из нашей части. Все начали прятаться кто где: под деревьями, под кустами. Но все равно ВСУ начали нас кошмарить.Я спрятался под куст, рядом с которым было дерево. Лег. Именно дерево меня и спасло. Меня ранило в ногу и в спину. Ранения осколочные. Поначалу раны сильно кровоточили. У меня напарник был. Он мне и помог – оказал первую помощь. Жгут-то я сам наложил, а вот перевязку сам себе сделать не смог.- Сам выбрался из пекла или напарник помог?- Сам откатился. Нам повезло, что погода изменилась: пошел дождь, а с ним и град. FPV из-за этого уже не летали. Откатился не только я, но и остальные раненные. Шел примерно 7 км. Шел долго, начиная с обеда до девяти вечера. Примерно 6 часов. Вот благодаря дождю с градом и вышел. Когда они закончились, я уже был далеко от линии боевого соприкосновения.- С украинцами в переделках бывали? Или, например, попадал под сбросы тяжелого украинского дрона "Баба-Яга"?- Да, у меня такое было во время предыдущего боевого задания. Пошел наш накат, я сидел в засаде перед дорогой с твердым покрытием. Мимо меня хохлы проезжали на тяжелой технике и оставили невдалеке от меня троих. Это было в апреле. Уже темно было.Сижу под деревом, накрылся, как мог, ветками, лицо не показываю (показывает, как это было: просто опустил голову вниз – прим.), потому что у них тепловизор был. Меня бы увидели.По рации я тихонько передал своим, что рядом со мной трое хохлов. Они приняли сообщение и координаты. Минут через тридцать наши стали в то место бить из миномета. Немного. Стреляли только три или четыре раза. А после этого их начали шандарашить наши фпивишки. Из троих двое были сразу убиты. А третий, пользуясь ночью, убежал.На следующий день иду… а у меня уже батарейка села в рации, связи не было… слышу, кто-то идет. Смотрю, а это третий откатывается, идет за мной. Посмотрел на меня вот такими шарами (улыбается, при этом округляя пальцы возле глаз -прим.). Между нами было 2-3 метра. Спрашивает меня: "Ты кто?". Я в ответ: "Свои". Он: "А…". В руках держит автомат. Смотрю, а у него осколочное ранение в ногу. Сел рядом и турникетом себе перетянул ее.Спрашиваю: "Ты куда?". Он: "Я откатываюсь…". Я: "Хорошо". Он: "Вода есть?". Я: "Нет. А как ты без воды ходишь?". Он: "А все там осталось". Показывает рукой в то место, где сидел вчера.А я во время разговора подтягиваю к себе автомат и бесшумно, чтобы он не слышал, снимаю его с предохранителя. Он только хотел покурить, а я уже изготовился в него стрелять, но в это время прилетели украинские дроны. Я стою, смотрю, куда они пролетают. Один сразу остановился над нами, а второй после этого обратно вернулся. И минут где-то на десять зависли над нами.Я стою под деревом, не смотрю вверх. Он же просто лежит на земле. Мне нервно так говорит: "Не смотри на них, не смотри! Сейчас нас кошмарят будут. Сейчас спалят нас и будут кошмарить. Убьют сразу".Дроны повисели над нами и улетели. Покурить он, конечно, не успел. Я ему: "Да чего ты так орешь?". А он продолжает мне кричать: "Никогда не смотри вверх, я тебе сказал. Сразу убьют. Моих двоих так убили ночью". Я: "А… Ну тогда я за водой… Где ты говоришь, оставил ее?". Он: "Это далеко! Тебя сразу спалят". Я: "Возьму автомат, пойду за водой и вернусь". Он снова: "Не ходи туда! Не ходи!". Он такой шуганый был.Потом, помню, он спросил у меня: "Ты что, русский язык выучил? (смеется). Я: "Да, русский выучил". Потом я автомат вскинул и быстро пристрелил его…Он там так и остался…- Олег, а тебе за этот бой какую-то награду дали?- Подарок дали.-Подарок? Какой?- Стакан дали, блокнот, ручку и балаклаву.- После такого ранения будешь дальше воевать?- Да, я контрактник. Меня никто не спросит: буду или не буду. Поэтому буду воевать дальше.Смотрите также интервью с московским волонтером, которое у него взял Александр Чаленко Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
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Александр Чаленко
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4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, новороссия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Интервью, Новороссия, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО

Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его

18:24 16.06.2025
 
© Александр ЧаленкоОлег "Протап" Протопопов
Олег Протап Протопопов
© Александр Чаленко
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Интервью издания Украина.ру с бойцом-якутом Олегом "Протапом" Протопоповым из "бурятской" мотострелковой бригады, который воюет в Новороссии с осени 2024 года. Недавно он был ранен в ногу и в спину во время выполнения боевого задания. С ним мы и познакомились в полевом лазарете, где и проходят лечение его сослуживцы
Протап тихий и спокойный человек. Молодой, ему за тридцать. Говорит негромко, медленно. Продумывает каждое слово. Я даже для того, чтобы записать его , просил его говорить погромче. Резких и агрессивных движений не делает. Правда, рассказывая о своем личном общении с всушником, иногда посмеивается. О таком, если он будет одет в гражданку, и не скажешь, что он воюет. На нем камуфляжные футболка и шорты, на голове камуфляжная панама, поля которой по-ковбойски закручены вверх. Начинаем наш разговор о его знаменитом земляке.
- Протап, ты, не сомневаюсь, видел видео знаменитого боя твоего соплеменника-якута Андрея Григорьева с военнослужащим ВСУ, из которого он вышел победителем, и за который получил недавно из рук Владимира Путина Золотую Звезду Героя России. Скажи, как и благодаря чему ему удалось победить?
- Якуты же с севера, поэтому они все в основном охотники. Очень выносливы и терпеливы.
- Ты сейчас лежишь в госпитале. Как так случилось, что ты был ранен в ногу и в спину?
- Всё из-за дрона-камикадзе. Все произошло в то время, когда нас, бойцов скопилось очень много – более пятидесяти человек - в одной из лесополок (так среди бойцов и командиров принято называть лесополосы – прим.). Мы шли в накат. Разведка врага это заметила, и сразу после этого к нам прилетели украинские дроны. Начали нас кошмарить.
- Потери были?
- При мне убило нашего командира, взводника. Молодого лейтенанта. И еще двух бойцов, но не из нашей части. Все начали прятаться кто где: под деревьями, под кустами. Но все равно ВСУ начали нас кошмарить.
Я спрятался под куст, рядом с которым было дерево. Лег. Именно дерево меня и спасло. Меня ранило в ногу и в спину. Ранения осколочные. Поначалу раны сильно кровоточили. У меня напарник был. Он мне и помог – оказал первую помощь. Жгут-то я сам наложил, а вот перевязку сам себе сделать не смог.
- Сам выбрался из пекла или напарник помог?
- Сам откатился. Нам повезло, что погода изменилась: пошел дождь, а с ним и град. FPV из-за этого уже не летали. Откатился не только я, но и остальные раненные. Шел примерно 7 км. Шел долго, начиная с обеда до девяти вечера. Примерно 6 часов. Вот благодаря дождю с градом и вышел. Когда они закончились, я уже был далеко от линии боевого соприкосновения.
Анфиса Чехова
6 июня, 06:51
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- С украинцами в переделках бывали? Или, например, попадал под сбросы тяжелого украинского дрона "Баба-Яга"?
- Да, у меня такое было во время предыдущего боевого задания. Пошел наш накат, я сидел в засаде перед дорогой с твердым покрытием. Мимо меня хохлы проезжали на тяжелой технике и оставили невдалеке от меня троих. Это было в апреле. Уже темно было.
Сижу под деревом, накрылся, как мог, ветками, лицо не показываю (показывает, как это было: просто опустил голову вниз – прим.), потому что у них тепловизор был. Меня бы увидели.
По рации я тихонько передал своим, что рядом со мной трое хохлов. Они приняли сообщение и координаты. Минут через тридцать наши стали в то место бить из миномета. Немного. Стреляли только три или четыре раза. А после этого их начали шандарашить наши фпивишки. Из троих двое были сразу убиты. А третий, пользуясь ночью, убежал.
На следующий день иду… а у меня уже батарейка села в рации, связи не было… слышу, кто-то идет. Смотрю, а это третий откатывается, идет за мной. Посмотрел на меня вот такими шарами (улыбается, при этом округляя пальцы возле глаз -прим.). Между нами было 2-3 метра. Спрашивает меня: "Ты кто?". Я в ответ: "Свои". Он: "А…". В руках держит автомат. Смотрю, а у него осколочное ранение в ногу. Сел рядом и турникетом себе перетянул ее.
Спрашиваю: "Ты куда?". Он: "Я откатываюсь…". Я: "Хорошо". Он: "Вода есть?". Я: "Нет. А как ты без воды ходишь?". Он: "А все там осталось". Показывает рукой в то место, где сидел вчера.
А я во время разговора подтягиваю к себе автомат и бесшумно, чтобы он не слышал, снимаю его с предохранителя. Он только хотел покурить, а я уже изготовился в него стрелять, но в это время прилетели украинские дроны. Я стою, смотрю, куда они пролетают. Один сразу остановился над нами, а второй после этого обратно вернулся. И минут где-то на десять зависли над нами.
Я стою под деревом, не смотрю вверх. Он же просто лежит на земле. Мне нервно так говорит: "Не смотри на них, не смотри! Сейчас нас кошмарят будут. Сейчас спалят нас и будут кошмарить. Убьют сразу".
Дроны повисели над нами и улетели. Покурить он, конечно, не успел. Я ему: "Да чего ты так орешь?". А он продолжает мне кричать: "Никогда не смотри вверх, я тебе сказал. Сразу убьют. Моих двоих так убили ночью". Я: "А… Ну тогда я за водой… Где ты говоришь, оставил ее?". Он: "Это далеко! Тебя сразу спалят". Я: "Возьму автомат, пойду за водой и вернусь". Он снова: "Не ходи туда! Не ходи!". Он такой шуганый был.
Потом, помню, он спросил у меня: "Ты что, русский язык выучил? (смеется). Я: "Да, русский выучил". Потом я автомат вскинул и быстро пристрелил его…Он там так и остался…
Как изгнать украинских горынычей из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
15 июня, 18:02
Как изгнать украинских "горынычей" из регионов, которые вернулись в Россию — Чаленко
- Олег, а тебе за этот бой какую-то награду дали?
- Подарок дали.
-Подарок? Какой?
- Стакан дали, блокнот, ручку и балаклаву.
- После такого ранения будешь дальше воевать?
- Да, я контрактник. Меня никто не спросит: буду или не буду. Поэтому буду воевать дальше.
Смотрите также интервью с московским волонтером, которое у него взял Александр Чаленко Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
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