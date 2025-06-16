https://ukraina.ru/20250616/oleg-protap-protopopov-kak-boets-yakut-perekhitril-soldata-vsu-a-potom-zastrelil-ego-1063930858.html

Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его

Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его - 16.06.2025 Украина.ру

Олег "Протап" Протопопов: Как боец-якут перехитрил солдата ВСУ, а потом застрелил его

Интервью издания Украина.ру с бойцом-якутом Олегом "Протапом" Протопоповым из "бурятской" мотострелковой бригады, который воюет в Новороссии с осени 2024 года. Недавно он был ранен в ногу и в спину во время выполнения боевого задания. С ним мы и познакомились в полевом лазарете, где и проходят лечение его сослуживцы

2025-06-16T18:24

2025-06-16T18:24

2025-06-16T18:24

интервью

новороссия

александр чаленко

вооруженные силы украины

украина.ру

спецоперация

сво

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Протап тихий и спокойный человек. Молодой, ему за тридцать. Говорит негромко, медленно. Продумывает каждое слово. Я даже для того, чтобы записать его , просил его говорить погромче. Резких и агрессивных движений не делает. Правда, рассказывая о своем личном общении с всушником, иногда посмеивается. О таком, если он будет одет в гражданку, и не скажешь, что он воюет. На нем камуфляжные футболка и шорты, на голове камуфляжная панама, поля которой по-ковбойски закручены вверх. Начинаем наш разговор о его знаменитом земляке.- Протап, ты, не сомневаюсь, видел видео знаменитого боя твоего соплеменника-якута Андрея Григорьева с военнослужащим ВСУ, из которого он вышел победителем, и за который получил недавно из рук Владимира Путина Золотую Звезду Героя России. Скажи, как и благодаря чему ему удалось победить?- Якуты же с севера, поэтому они все в основном охотники. Очень выносливы и терпеливы.- Ты сейчас лежишь в госпитале. Как так случилось, что ты был ранен в ногу и в спину?- Всё из-за дрона-камикадзе. Все произошло в то время, когда нас, бойцов скопилось очень много – более пятидесяти человек - в одной из лесополок (так среди бойцов и командиров принято называть лесополосы – прим.). Мы шли в накат. Разведка врага это заметила, и сразу после этого к нам прилетели украинские дроны. Начали нас кошмарить.- Потери были?- При мне убило нашего командира, взводника. Молодого лейтенанта. И еще двух бойцов, но не из нашей части. Все начали прятаться кто где: под деревьями, под кустами. Но все равно ВСУ начали нас кошмарить.Я спрятался под куст, рядом с которым было дерево. Лег. Именно дерево меня и спасло. Меня ранило в ногу и в спину. Ранения осколочные. Поначалу раны сильно кровоточили. У меня напарник был. Он мне и помог – оказал первую помощь. Жгут-то я сам наложил, а вот перевязку сам себе сделать не смог.- Сам выбрался из пекла или напарник помог?- Сам откатился. Нам повезло, что погода изменилась: пошел дождь, а с ним и град. FPV из-за этого уже не летали. Откатился не только я, но и остальные раненные. Шел примерно 7 км. Шел долго, начиная с обеда до девяти вечера. Примерно 6 часов. Вот благодаря дождю с градом и вышел. Когда они закончились, я уже был далеко от линии боевого соприкосновения.- С украинцами в переделках бывали? Или, например, попадал под сбросы тяжелого украинского дрона "Баба-Яга"?- Да, у меня такое было во время предыдущего боевого задания. Пошел наш накат, я сидел в засаде перед дорогой с твердым покрытием. Мимо меня хохлы проезжали на тяжелой технике и оставили невдалеке от меня троих. Это было в апреле. Уже темно было.Сижу под деревом, накрылся, как мог, ветками, лицо не показываю (показывает, как это было: просто опустил голову вниз – прим.), потому что у них тепловизор был. Меня бы увидели.По рации я тихонько передал своим, что рядом со мной трое хохлов. Они приняли сообщение и координаты. Минут через тридцать наши стали в то место бить из миномета. Немного. Стреляли только три или четыре раза. А после этого их начали шандарашить наши фпивишки. Из троих двое были сразу убиты. А третий, пользуясь ночью, убежал.На следующий день иду… а у меня уже батарейка села в рации, связи не было… слышу, кто-то идет. Смотрю, а это третий откатывается, идет за мной. Посмотрел на меня вот такими шарами (улыбается, при этом округляя пальцы возле глаз -прим.). Между нами было 2-3 метра. Спрашивает меня: "Ты кто?". Я в ответ: "Свои". Он: "А…". В руках держит автомат. Смотрю, а у него осколочное ранение в ногу. Сел рядом и турникетом себе перетянул ее.Спрашиваю: "Ты куда?". Он: "Я откатываюсь…". Я: "Хорошо". Он: "Вода есть?". Я: "Нет. А как ты без воды ходишь?". Он: "А все там осталось". Показывает рукой в то место, где сидел вчера.А я во время разговора подтягиваю к себе автомат и бесшумно, чтобы он не слышал, снимаю его с предохранителя. Он только хотел покурить, а я уже изготовился в него стрелять, но в это время прилетели украинские дроны. Я стою, смотрю, куда они пролетают. Один сразу остановился над нами, а второй после этого обратно вернулся. И минут где-то на десять зависли над нами.Я стою под деревом, не смотрю вверх. Он же просто лежит на земле. Мне нервно так говорит: "Не смотри на них, не смотри! Сейчас нас кошмарят будут. Сейчас спалят нас и будут кошмарить. Убьют сразу".Дроны повисели над нами и улетели. Покурить он, конечно, не успел. Я ему: "Да чего ты так орешь?". А он продолжает мне кричать: "Никогда не смотри вверх, я тебе сказал. Сразу убьют. Моих двоих так убили ночью". Я: "А… Ну тогда я за водой… Где ты говоришь, оставил ее?". Он: "Это далеко! Тебя сразу спалят". Я: "Возьму автомат, пойду за водой и вернусь". Он снова: "Не ходи туда! Не ходи!". Он такой шуганый был.Потом, помню, он спросил у меня: "Ты что, русский язык выучил? (смеется). Я: "Да, русский выучил". Потом я автомат вскинул и быстро пристрелил его…Он там так и остался…- Олег, а тебе за этот бой какую-то награду дали?- Подарок дали.-Подарок? Какой?- Стакан дали, блокнот, ручку и балаклаву.- После такого ранения будешь дальше воевать?- Да, я контрактник. Меня никто не спросит: буду или не буду. Поэтому буду воевать дальше.Смотрите также интервью с московским волонтером, которое у него взял Александр Чаленко Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин

https://ukraina.ru/20250606/soldatskie-nastennye-galerei-ot-karla-marksa-do-anny-semenovich-i-kim-kardashyan--1063682473.html

https://ukraina.ru/20250615/kak-izgnat-ukrainskikh-gorynychey-iz-regionov-kotorye-vernulis-v-rossiyu--chalenko-1063904684.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

интервью, новороссия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво