Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию - 26.06.2025 Украина.ру
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Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию
Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию - 26.06.2025 Украина.ру
Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию
Иноагенты могут вернуться в Россию при соблюдении специальной юридической процедуры. Об этом в комментарии для aif.ru заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин
2025-06-26T16:55
2025-06-26T16:55
новости
россия
захар прилепин
иноагент
полиция
закон
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"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", - сказал Прилепин.Он опроверг заявления отдельных иноагентов, пожаловавшихся в своих интервью на угрозу задержаний и арестов полицией России."Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — пояснил Прилепин.Он также отметил, что если люди выбирают не свою страну, а западные государства, которые участвуют в мировых конфликтах, то этому сложно найти рациональное объяснение.Ранее в новостях: Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов
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новости, россия, захар прилепин, иноагент, полиция, закон, правоохранители, мигранты, миграция, релоканты
Новости, Россия, Захар Прилепин, иноагент, полиция, Закон, правоохранители, мигранты, миграция, релоканты

Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию

16:55 26.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к писателя Захара Прилепина
П/к писателя Захара Прилепина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Иноагенты могут вернуться в Россию при соблюдении специальной юридической процедуры. Об этом в комментарии для aif.ru заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин
"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", - сказал Прилепин.
Он опроверг заявления отдельных иноагентов, пожаловавшихся в своих интервью на угрозу задержаний и арестов полицией России.
"Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — пояснил Прилепин.
Он также отметил, что если люди выбирают не свою страну, а западные государства, которые участвуют в мировых конфликтах, то этому сложно найти рациональное объяснение.
Ранее в новостях: Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов
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