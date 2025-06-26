https://ukraina.ru/20250626/prilepin-poyasnil-pravila-vozvrascheniya-inoagentov-v-rossiyu-1064332161.html
Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию
Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию - 26.06.2025 Украина.ру
Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию
Иноагенты могут вернуться в Россию при соблюдении специальной юридической процедуры. Об этом в комментарии для aif.ru заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин
2025-06-26T16:55
2025-06-26T16:55
2025-06-26T16:55
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"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", - сказал Прилепин.Он опроверг заявления отдельных иноагентов, пожаловавшихся в своих интервью на угрозу задержаний и арестов полицией России."Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — пояснил Прилепин.Он также отметил, что если люди выбирают не свою страну, а западные государства, которые участвуют в мировых конфликтах, то этому сложно найти рациональное объяснение.Ранее в новостях: Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, захар прилепин, иноагент, полиция, закон, правоохранители, мигранты, миграция, релоканты
Новости, Россия, Захар Прилепин, иноагент, полиция, Закон, правоохранители, мигранты, миграция, релоканты
Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию
Иноагенты могут вернуться в Россию при соблюдении специальной юридической процедуры. Об этом в комментарии для aif.ru заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин
"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", - сказал Прилепин.
Он опроверг заявления отдельных иноагентов, пожаловавшихся в своих интервью на угрозу задержаний и арестов полицией России.
"Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — пояснил Прилепин.
Он также отметил, что если люди выбирают не свою страну, а западные государства, которые участвуют в мировых конфликтах, то этому сложно найти рациональное объяснение.