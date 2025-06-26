https://ukraina.ru/20250626/prilepin-poyasnil-pravila-vozvrascheniya-inoagentov-v-rossiyu-1064332161.html

Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию

Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию - 26.06.2025 Украина.ру

Прилепин пояснил правила возвращения иноагентов в Россию

Иноагенты могут вернуться в Россию при соблюдении специальной юридической процедуры. Об этом в комментарии для aif.ru заявил российский писатель и публицист Захар Прилепин

2025-06-26T16:55

2025-06-26T16:55

2025-06-26T16:55

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"Никаких новых правил для возвращения придумывать не нужно. Есть специальная юридическая процедура, которая касается иноагентов. И они вынуждены ее исполнять. Хотя она не столь кошмарна, как некоторые из них пытаются описать", - сказал Прилепин.Он опроверг заявления отдельных иноагентов, пожаловавшихся в своих интервью на угрозу задержаний и арестов полицией России."Это вообще не предусмотрено. Иноагенты не могут зарабатывать деньги на каких-то площадках, не могут давать концерты в определенном формате, но полностью этой возможности они не лишены. Там все расписано, и никакого тюремного заключения не предполагается. Не надо этого пафоса нагонять на себя", — пояснил Прилепин.Он также отметил, что если люди выбирают не свою страну, а западные государства, которые участвуют в мировых конфликтах, то этому сложно найти рациональное объяснение.Ранее в новостях: Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов

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новости, россия, захар прилепин, иноагент, полиция, закон, правоохранители, мигранты, миграция, релоканты