https://ukraina.ru/20250617/parlament-rossii-uzhestochil-administrativnuyu-otvetstvennost-dlya-inoagentov-1063977166.html
Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов
Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов - 17.06.2025 Украина.ру
Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов
Административная ответственность для иноагентов будет ужесточена с принятием нового закона. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.
2025-06-17T19:36
2025-06-17T19:36
2025-06-17T19:36
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вячеслав володин
госдума
закон
международное право
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Принятие закона позволит привлекать к административной ответственности иноагентов, которые скрываются за рубежом, сообщили в Государственной Думе."Депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за нарушение маркировки материалов, произведенных или распространяемых иноагентами", - сказано в официальном комментарии.В частности, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в настоящее время 10–30 тысяч рублей). Должностные лица заплатят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридические – от 300 тысяч до полумиллиона.Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное в том числе статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного агента" КоАП РФ, за пределами РФ, подлежит административной ответственности. Таковая предусмотрена в случаях, если правонарушение направлено против интересов России, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если такое лицо не было привлечено за соответствующие действия к уголовной или административной ответственности в иностранном государстве.По его мнению, в России одно из самых либеральных законодательств в отношении иностранных агентов."И наказание одно из самых низких. Если сравнить уголовную ответственность иностранных агентов за неисполнение требований в Соединенных Штатах Америки, Австралии, она составляет порядка 10 лет. У нас уголовная ответственность в два раза ниже — до пяти лет", — сказал Володин.Автор издания Украина.ру Елена Мурзина рассмотрела проблему в публикации "Дети - манкурты, родственники - крысы и жабы". Как живёт сегодня Мария Максакова, иноагент?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, вячеслав володин, госдума, закон, международное право, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Вячеслав Володин, Госдума, Закон, международное право, национальные интересы, национальная безопасность
Парламент России ужесточил административную ответственность для иноагентов
Административная ответственность для иноагентов будет ужесточена с принятием нового закона. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.
Принятие закона позволит привлекать к административной ответственности иноагентов, которые скрываются за рубежом, сообщили в Государственной Думе.
"Депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения
в Кодекс РФ
об административных правонарушениях, которые предусматривают усиление ответственности за нарушение маркировки материалов, произведенных или распространяемых иноагентами", - сказано в официальном комментарии.
В частности, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей (в настоящее время 10–30 тысяч рублей). Должностные лица заплатят от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридические – от 300 тысяч до полумиллиона.
Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное в том числе статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного агента" КоАП РФ, за пределами РФ, подлежит административной ответственности. Таковая предусмотрена в случаях, если правонарушение направлено против интересов России, а также в случаях, предусмотренных международным договором РФ, если такое лицо не было привлечено за соответствующие действия к уголовной или административной ответственности в иностранном государстве.
"Данным законопроектом мы устанавливаем административную ответственность за неисполнение требований должностных лиц к иностранным агентам. Это очень важно, потому что они игнорируют требования должностных лиц, — сказал в ходе пленарного заседания председатель ГД Вячеслав Володин. — Иностранные агенты финансируются из‑за рубежа. Делают все, чтобы ослабить нашу страну, разрушить государство. Поэтому мы со своей стороны должны противодействовать этому".
По его мнению, в России одно из самых либеральных законодательств в отношении иностранных агентов.
"И наказание одно из самых низких. Если сравнить уголовную ответственность иностранных агентов за неисполнение требований в Соединенных Штатах Америки, Австралии
, она составляет порядка 10 лет. У нас уголовная ответственность в два раза ниже — до пяти лет", — сказал Володин
.