https://ukraina.ru/20250626/poluchal-otkaty-v-razmere-2-ot-summy-natspolitsiya-ukrainy-izoblichila-tamozhennika-1064341656.html
"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника
"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника - 26.06.2025 Украина.ру
"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника
Свой гешефт за вывоз незадекларированной иностранной валюты имел борец с таким видом преступлений на украинской таможне. Об этом 26 июня сообщила Нацполиция Украины.
2025-06-26T19:17
2025-06-26T19:17
2025-06-26T19:17
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нацполиция
сбу
офис генпрокурора
коррупция
валюта
контрабанда
взятка
криминал
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"Главный государственный инспектор управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил одной из региональных таможен наладил схему незаконного обогащения. За беспрепятственный вывоз денежных средств за границу фигурант получал "откаты" в размере 2% от суммы", - сказано в официальном сообщении украинской Нацполиции.В изобличении коррумпированного таможенника принимали участие СБУ и офис генпрокурора.По версии следствия, таможенник формально проводил осмотр транспортных средств и "не замечал" вывозимую иностранную валюту. В ходе досудебного расследования задокументировано три факта получения им взяток на общую сумму $8 тыс.При получении очередной взятки таможенника задержали. Ему грозят наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.Накануне в новостях: Порошенко* вместо командировки улетел отдыхать в Турцию, где подарил своим сыновьям миллион долларов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, нацполиция, сбу, офис генпрокурора, коррупция, валюта, контрабанда, взятка, криминал, таможня, таможенный контроль
Новости, Украина, Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора, коррупция, валюта, контрабанда, взятка, криминал, таможня, таможенный контроль
"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника
Свой гешефт за вывоз незадекларированной иностранной валюты имел борец с таким видом преступлений на украинской таможне. Об этом 26 июня сообщила Нацполиция Украины.
"Главный государственный инспектор управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил одной из региональных таможен наладил схему незаконного обогащения. За беспрепятственный вывоз денежных средств за границу фигурант получал "откаты" в размере 2% от суммы", - сказано в официальном сообщении украинской Нацполиции.
В изобличении коррумпированного таможенника принимали участие СБУ и офис генпрокурора.
По версии следствия, таможенник формально проводил осмотр транспортных средств и "не замечал" вывозимую иностранную валюту. В ходе досудебного расследования задокументировано три факта получения им взяток на общую сумму $8 тыс.
При получении очередной взятки таможенника задержали. Ему грозят наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.