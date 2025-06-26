"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника - 26.06.2025 Украина.ру
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"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника
"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника - 26.06.2025 Украина.ру
"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника
Свой гешефт за вывоз незадекларированной иностранной валюты имел борец с таким видом преступлений на украинской таможне. Об этом 26 июня сообщила Нацполиция Украины.
2025-06-26T19:17
2025-06-26T19:17
новости
украина
нацполиция
сбу
офис генпрокурора
коррупция
валюта
контрабанда
взятка
криминал
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"Главный государственный инспектор управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил одной из региональных таможен наладил схему незаконного обогащения. За беспрепятственный вывоз денежных средств за границу фигурант получал "откаты" в размере 2% от суммы", - сказано в официальном сообщении украинской Нацполиции.В изобличении коррумпированного таможенника принимали участие СБУ и офис генпрокурора.По версии следствия, таможенник формально проводил осмотр транспортных средств и "не замечал" вывозимую иностранную валюту. В ходе досудебного расследования задокументировано три факта получения им взяток на общую сумму $8 тыс.При получении очередной взятки таможенника задержали. Ему грозят наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.Накануне в новостях: Порошенко* вместо командировки улетел отдыхать в Турцию, где подарил своим сыновьям миллион долларов
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новости, украина, нацполиция, сбу, офис генпрокурора, коррупция, валюта, контрабанда, взятка, криминал, таможня, таможенный контроль
Новости, Украина, Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора, коррупция, валюта, контрабанда, взятка, криминал, таможня, таможенный контроль

"Получал "откаты" в размере 2% от суммы": Нацполиция Украины изобличила таможенника

19:17 26.06.2025
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Свой гешефт за вывоз незадекларированной иностранной валюты имел борец с таким видом преступлений на украинской таможне. Об этом 26 июня сообщила Нацполиция Украины.
"Главный государственный инспектор управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил одной из региональных таможен наладил схему незаконного обогащения. За беспрепятственный вывоз денежных средств за границу фигурант получал "откаты" в размере 2% от суммы", - сказано в официальном сообщении украинской Нацполиции.
В изобличении коррумпированного таможенника принимали участие СБУ и офис генпрокурора.
По версии следствия, таможенник формально проводил осмотр транспортных средств и "не замечал" вывозимую иностранную валюту. В ходе досудебного расследования задокументировано три факта получения им взяток на общую сумму $8 тыс.
При получении очередной взятки таможенника задержали. Ему грозят наказанием в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
Накануне в новостях: Порошенко* вместо командировки улетел отдыхать в Турцию, где подарил своим сыновьям миллион долларов
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