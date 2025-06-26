https://ukraina.ru/20250626/camyy-krupnyy-rabovladelets-mira-zhenitsya-no-ego-zastavili-koe-chto-izmenit-1064316780.html

Cамый крупный рабовладелец мира женится. Но его заставили кое-что изменить

Cамый крупный рабовладелец мира женится. Но его заставили кое-что изменить - 26.06.2025 Украина.ру

Cамый крупный рабовладелец мира женится. Но его заставили кое-что изменить

Внимание всех мировых СМИ приковано к "свадьбе века": тележурналистка Лорен Санчес, 55 лет, выходит замуж за одного из самых богатых людей мира, владельца "Амазон" и "Вашингтон пост" - Джеффа Безоса, 61 год.

2025-06-26T20:41

2025-06-26T20:41

2025-06-26T20:41

эксклюзив

венеция

сша

париж

софи лорен

чарльз диккенс

свадьба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064320941_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_097e21e5207d135b4a4c9d406dc98958.jpg

Но интерес к свадьбе проявляют не только глянцевые женские издания.Дело в том, что эта свадьба уже задолго до её проведения превратилась в грандиозный скандал, частично экологический, частично политический.Свадьба в ВенецииЕсли пару лет назад Безос демонстрировал внешнее презрение к "буржуазным условностям" и на вопрос, готовится ли он провести свадебное торжество, отвечал:- Я что, похож на идиота?То теперь всё поменялось. Под напором обстоятельств (обстоятельства зовут, что совершенно очевидно, "Лорен Санчес"), Безос организовал весь набор пошлостей. Причём в промышленном, так сказать, масштабе.Прошёл тошнотного вида "девичник в Париже".Какой девичник? Лорен 55, у неё трое детей от предыдущего брака. Таковы же и девушки, прибывшие в Париж. Усталые красотки "хорошо за 50" изображали радость и наивное девичье любопытство.Лорен получила обручальное кольцо за пару миллионов, а свадебное будет ещё дороже.Заготовлены десятки платьев.Безос сделал подтяжку лица (настоятельно рекомендовала невеста).Впереди грандиозная свадьба с тортом, платьями, и всем остальным, что входит в обязательный набор. Теперь в обязательный набор вошли гондолы, каналы и дворцы Венеции, чем очень недовольны жители этого города.Демонстрация "роскоши потребления", которая вызывает отторжение и недоумение.Старина Безос хотел наконец повеселиться, после 25 лет предыдущего брака. Полёта в космос хотел и фейерверков. Во всех смыслах. А получил унылое нечто. Типа куклы на капоте, только по-миллиардерски.Лорен Санчес оказалась локомотивом примитива. Какая-то пошлость в квадрате.Перед нами не романтическая сказка, а сатирическое произведение: "Куртизанка и нувориш."Но речь, конечно же, не только об этом.Активисты противАрендована для свадьбы вся Венеция на несколько дней. Забронированы лучшие отели, водные такси. Очень скромное количество приглашённых - 200 человек. Говорят, по меркам магнатов этого уровня, это действительно просто скромный ужин для самых близких.Но активисты Венеции страшно возмущены.Дело в том, что Венеция гибнет. И в частности, от того, что город посещают 13 миллионов туристов в год, а живёт там 500 тысяч местных. Для туристов уже создано больше "койкомест" в городе, чем для жителей.По сути, город хищнически эксплуатируется, превращаясь в умирающее королевство.Из-за туристов местным невозможно жить: нет обычных кафе и магазинов, обычной инфраструктуры. Все заточено под туристов, все очень дорого.Город уходит под воду и разрушается, но туристические деньги не идут на восстановление Венеции.Ситуация близкая к катастрофе.И тут ещё Безос со своими миллиардами! Притащился с этой своей Лорен, арендовал почти целиком их город.От него требуют больше денег и налогов для Венеции, активисты обещают нырять в каналы и противостоять водным такси и гостям.Свадьба, судя по всему, действительно станет "событием года". И в смысле апофеоза гламурной пошлости в стиле "деньги на ветер". И в смысле апофеоза всеобщей нелюбви к Безосу.За что же его так не любят?Земляне не любят Безоса. А за что его любить?В одном из голливудских фильмов Безос появился в эпизодической роли инопланетянина.А после того, как он заявил о том, что собирается совершить космический суборбитальный полёт, в сети появилось несколько петиций с просьбами не пускать его на Землю назад.За что же земляне не любят Безоса? Не все, конечно. Но те, кто знаком с его эксплуататорской системой, любят не сильно.Он - основатель идеальной капиталистической системы. До такого уровня эксплуатации не доходили капиталисты прошлого.Всё, что вы можете прочитать в рассказах Джека Лондона о жизни трудящихся США или в книгах Диккенса о жизни рабочих "на дне" Лондона, не идёт в сравнение с потогонной системой Безоса.Один из журналистов, который тайком устроился поработать на "Амазон", написал потом, что эта компания - "высокотехнологичная версия работного дома Викторианской эпохи"."Амазон" - крупнейший ритейлер на планете, в котором занято около 1,6 миллиона человек, и еще миллионы привлекаются для работы по контракту.Это также крупнейшая, как можно догадаться, потогонная машина 21 века.Безос - это буквально современный фараон. С 1,6 миллионом современных рабов.Жизнь в "Амазон"Что описывали журналисты?Сотрудники "Амазон" "засыпали на ногах, изнурённые 55-часовой рабочей неделей"."Можно было получить предупреждение даже за "слишком громкое сопение".Предупреждения выносятся за болезни (работник "Амазон" не имеет права болеть). Женщин штрафуют за недомогание во время беременности.Работники справляют нужду в пластиковые бутылки прямо на рабочем месте, чтобы не бегать в туалет и не получить "неудовольствие работодателя".Опросы показывают, что 50 процентов работающих на "Амазон" борются с депрессией. Это самая несчастная компания в мире."Если ваши сотрудники вынуждены мочиться в бутылки, тогда вы дерьмовый босс и дерьмовый человек!" - пишет журналист.В "Амазон" созданы такие условия труда, что множество людей не может проработать там даже один пробный день, они уходят.Не поощряются больничные, нельзя очень сильно беспокоиться о детях или животных. Женатого могут уволить и на его место взять молодого сотрудника без семьи.Все сотрудники обязаны "стучать": они должны написать или позвонить по специальному номеру, если услышат, как кто-то плохо говорит о компании. А если не донесёшь - донесут уже на тебя.Нельзя отдыхать, пока не выполнишь задачу. Поэтому люди остаются на работе по нескольку суток.Если работа выполнена не очень хорошо, сразу увольняют половину отдела.Контракт подписывается на год. Уйти до этого времени нельзя, иначе надо отдавать половину полученных денег. Все сотрудники подписывают договора о неразглашении. Нельзя рассказывать подробности о своей работе даже членам семьи. В противном случае будут бешеные судебные иски от компании.График работы ненормированный.Постоянная слежка.Разумеется, тотальное видеонаблюдение, совмещенное с ИИ.Видеонаблюдение дополнено постоянным присутствием менеджеров, которые крутятся рядом, как надсмотрщики.Сканер считает количество секунд между выполнением задач и сигнализирует, если работник замешкался. За "слишком много секунд" могут уволить. Но норму не говорят! Это сделано специально, чтобы человек не расслаблялся, а работал быстрее, ещё быстрее.На руках у сотрудников складов - браслеты, которые следят за тем, где находятся руки сотрудников. И если что-то браслету не нравится, он подталкивает человека вибрацией в правильном направлении.На больших экранах проигрываются видеозаписи краж, которые были совершены в прошлом в "Амазон" и разоблачены. Недвусмысленно намекают: мы подозреваем вас в возможном воровстве. Руки прочь от наших товаров! Браслеты-надсмотрщики, опять же, в помощь.Ежедневный обыск после работы может занять около часа, и он не оплачивается.Неудивительно, что те, кто переходит после "Амазон" на другую работу, счастливы, как будто их отпустили на отдых.Постоянный стресс и страх не успеть приводит к тому, что уровень производственного травматизма здесь высочайший. "Амазон" входит в 12 самых опасных мест для работы в США.Но нельзя не сказать и о другом. Есть, конечно, "плюшки".Так, если у вас есть новая идея и она сработает, Безос её поддержит, вы можете стать миллионером.А если вы перспективный сотрудник и хотите учиться, то образование в университете вам оплатит "Амазон". На эти цели Безос выделил больше миллиарда долларов.Но сколько из 1,6 миллиона сотрудников получили это право? Как можно догадаться, это единицы.Надувные крокодилы против БезосаНе любят Безоса теперь ещё и в Венеции.Удивительно, раньше ведь многие знаменитости тут женились, и ничего.Безос и Санчес раздражают народ своим открытым пренебрежением: мы же откупились, теперь делайте, что вам приказано. Они отдали миллион Венеции "на благотворительность". Но куда этот миллион потратит мэр Венеции (сам миллионер)?Это непонятно. Многих коробит от показной роскоши и гламурной пошлости этого мероприятия.Венеция не хочет видеть Безосов!Безосу пишут на стенах:"Это не свадьба - это вторжение""No space for Bezos"Венеции не нравится быть арендованной тщеславным и пошлым богачом.Невеста поменяет 27 нарядов! Стоимость всех платьев 1,5 миллиона.На всю свадьбу будет потрачено до 30 миллионов долларов.Активистов это не впечатлило. Они пообещали заполнить каналы надувными крокодилами и не дать гостям Безоса проезда.Безосу уже пришлось, под давлением общественности, перенести свадьбу в другой район, под названием Арсенал. Там крепкие стены, которые защитят богачей от протестующих.Символы "чрезвычайного богатства и привилегий" укроются за стенами.Но сверхбогатые получили щелчок по носу.Время гламурной роскоши и "27 платьев невесты" проходит. Истерическая жажда внимания к их грандиозным миллиардам смешит.Эта свадьба действительно станет символом: плохого вкуса, безразличия к тому, понравится ли это "аборигенам" и какой-то невероятной, чудовищной глупости.Зачем всю эту роскошь демонстрировать и с таким скандалом? Все и так знают, что у Безоса есть деньги.Демонстративное потребление - это же не от большого ума. Вот мы многое и узнали про Безоса и его невесту.Как будто они разделись голыми перед нами с этой свадьбой. Впрочем, Лорен и внешне почти голая.В общем, ответ на вопрос Безоса "я что, похож на идиота?" - теперь, кажется, есть.Будут потом долго вспоминать: а помните, как Безос в Венеции женился? И не в том смысле, как хотелось бы Безосу.Пока что активисты обещают устраивать пикеты все три дня, которые будет продолжаться "свадьба века".О том, что в это время происходит на Украине - в статье Елены Мурзиной "Безумный карнавал, переходящий в "пляску смерти". Украинские фейки и "каша в головах"

венеция

сша

париж

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, венеция, сша, париж, софи лорен, чарльз диккенс, свадьба