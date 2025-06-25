https://ukraina.ru/20250625/bezumnyy-karnaval-perekhodyaschiy-v-plyasku-smerti-ukrainskie-feyki-i-kasha-v-golovakh-1064263313.html

Безумный карнавал, переходящий в "пляску смерти". Украинские фейки и "каша в головах"

Безумный карнавал, переходящий в "пляску смерти". Украинские фейки и "каша в головах" - 25.06.2025 Украина.ру

Безумный карнавал, переходящий в "пляску смерти". Украинские фейки и "каша в головах"

Что обсуждают на Украине? Поездку Зеленского в Гаагу? Новое интервью Ермака в "Таймс"? Предполагаемое покушение на Зеленского и никому не известного брата Ермака?

2025-06-25T22:04

2025-06-25T22:04

2025-06-25T22:04

эксклюзив

"азов"

рада

набу

трамп и зеленский

владимир зеленский

киев

гаага

андрей ермак

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Все это - "игры элит", если так можно назвать тех, кто сегодня управляет Украиной.Ни туповатые "вбросы" о покушениях на брата Ермака (кому вообще нужен этот человек?). Ни сообщения о покушениях на Зеленского. Ни "саммиты" в столицах западных стран.Ничто из этого не волнует "пэрэсичного" (обычного) украинского гражданина.Тех, кто не принадлежит к украинской "элите" и "подэлитникам", гораздо больше волнует собственная жизнь и выживание.Адвокат? Ломаем ногиЖуткая "бусификация" становится отловом людей "без суда и следствия". Прав у людей никаких нет.В Харькове произошёл возмутивший многих случай. Мобилизованный, после трех суток в ТЦК, выбросился из окна с третьего этажа. Сейчас с травмами в больнице.Харьковские военкомы разводят руками: да он какой-то ненормальный, находился же в "прекрасных условиях", никакого насилия.Но дело в том, что к человеку пытался попасть адвокат. Но был избит и выброшен из ТЦК. У адвоката, кроме множественных ушибов, перелом ноги.Как же тогда обращаются с мобилизованными, если адвокатам ломают ноги?В ТЦК вообще перестали церемониться. Не соблюдается даже видимость закона.Неосторожно вышел за хлебом в магазин - будешь отловлен прямо в шортах, брошен в ТЦК, признан "годен", и буквально через день ты уже на полигоне. Хоть в каком возрасте. Пошли хватать уже мужчин и в 50, и в 60.Возраст не имеет значения. Не зря Рада приняла закон о "60-летних", которые так якобы рвутся, так "хотят" служить. Теперь, благодаря этому закону, можно отлавливать мужчин любого возраста.Они "подпишут контракт" в ТЦК на любых условиях. А куда деваться?Женщины? На фронт? Это их личное дело!Скоро речь будет идти о мобилизации женщин. Это обязательно произойдёт.Уже идут "прогревающие" опросы на улицах Киева. Такой "пиар-вброс": как вы относитесь к мобилизации женщин?- Это их личное дело, - отвечают улыбчивые мужчины лет "за 80", кому бусификация точно не грозит.- Положительно отношусь, - это бабушка "за 60", которую тоже вряд ли мобилизуют.Нет ни одного, кто был бы "против". Да, понятно, что это и была цель "пиар опроса": показать, что все "за".Но это также и отличительная черта украинского общества: если тебя лично не касается, то надо "воевать до последнего".Особенно сильно желают "воевать до победного конца" те граждане Украины, кто находится за рубежом, в западных странах.Но на вопрос, как они представляют себе "победный конец", ответа нет.Комбат Верес: всё не захватили!Давно канули в Лету такие задачи как "выйдем на границы 1991 года", "вернём Крым и Донбасс". Речь идёт о потере уже всё новых территорий бывшей УССР.Какая же цель? За что воюют?Отвечат "комбат Верес". Известный на Украине военный. Формулирует цели и задачи Украины на военном направлении он так, что пересказать это невозможно: слишком много физиологических подробностей.Образно говоря: Украину нагибают и унижают всеми способами, но она непобедима даже в этом положении. Как так?Можно привести последнюю фразу: "мы не глотнули".И вообще, оказывается, Украина уже победила!Потому что захватить всю Украину невозможно."Не захватили. Невозможно. Поэтому для меня это победа".Понятно, как будет оправдывать свои поражения режим Зеленского: мы потеряли не всё!Телескопические дубинки и битва за кормНа этом фоне разворачивается борьба за власть между несколькими частями зловещего националистического батальона "Азов"*. Теперь это "третья штурмовая". Но и "Азов"* есть.Кого-то из националистов побили другие "телескопическими дубинками". Жалуется.Все эти "лидеры Азова"* собираются бороться за власть. Рано или поздно будут выборы. Надо вытаскивать на публику свои тела, никогда не бывавшие на фронте. И речь не только о руководстве. Сам распиаренный на Украине батальон тоже, говорят, не особо воюет.Это "националистическая элита", их берегут. Воевать должны другие.В принципе, это соответствует всем теоретикам украинства, от Донцова до Бандеры: пускай погибнет почти вся нация. Лишь бы сохранился костяк "свидомых".Всё в точности, как завещал "батько наш Бандера Степан": Гибни, "несвидомый". Чтобы выжила "свидомая элита украинства".Руководство "Азова"* и "третьей штурмовой" получило от Зеленского прекрасные квартиры в центре Киева, они ездят на крутых машинах и отдыхают в Европе. Это давно уже миллионеры.Какой фронт? Они живут свою лучшую жизнь.Правда, говорят, что Билецкий и "Рэдыс" Прокопенко, два "лидера" Азово-штурмовых, ненавидят друг друга.Уже давно идёт конкурентная внутривидовая борьба. Которая, как известно, бывает наиболее жестокой. Уже вот и телескопические дубинки в ход пошли.Ну и не забываем про национальные традиции: где два украинца, там три гетьмана.Идёт нешуточная борьба за корм!За люксовые квартиры, шмотки, машины.Именно так выглядит "жизненный успех" для протоукра.Но конечно, народу будет "продаваться" националистическая идея."Лидеры", пиная друг друга под столом, на публике будут надувать щёки. Вот как тот же "Верес":- Да мы уже победили! Мы не глотнули!"Взятка хатой"А беглый вице премьер Чернышов вроде бы вернулся на Украину. Ну как вернулся? Опубликовал своё фото на пункте пропуска. Там, где слова "Ласково просымо".Вроде бы ему вручили подозрение от НАБУ.Украина - страна-фейк. Поэтому верить ничему нельзя. Может, вернулся, а может и нет. "Кошелёк Зеленского" так просто потерять нельзя.С другой стороны, возможно, "порешали". И дело Чернышова сейчас затянут, потом передадут другой структуре, потом вообще забудут.Однако же жена Чернышова - подруга жены Зеленского - уже выехала за рубеж. Подальше от этих неприятностей.Заместители его уже находятся в СИЗО. Надо напомнить, что дело "неподкупного вице премьера" ведёт НАБУ - американская структура.Но на земле Украины все становятся коррумпированными. НАБУ - не исключение.Но в чём же состоит дело?Будучи главой Киевской областной администрации, Чернышов передал участок земли в районе ВДНХ в Киеве под застройку. За меньшие деньги, чем эта земля стоила."Откат" получил квартирами в новостройке, которые расписал на секретарш и помощников.Вот и всё. Банальнейшая "взятка хатой", как говорят на Украине."Косил от армии. Но карма"А власть в это время устраивает внутренние "пиар акции".Как обычно, главное слово дали сказать хорошо известной нелепыми высказываниями депутату Рады Марьяне Безуглой.В Киеве ракета украинского ПВО попала в жилой дом.Погиб студент. Ему был 31 год, и он учился на первом курсе.Безжалостно и равнодушно отреагировала Марьяна:"Косил от армии, но карма."Так же равнодушно и с насмешкой она прокомментировала удар по дому в Киеве ракеты украинского ПВО, когда "прилетело" рядом и повыбивало окна в квартире Тополи, певца известной украинской группы."Бач, як бувае, Тополя."Вот видишь, Тополя."Мобилизовался для картинки, - пишет Марьяна, - форма, интервью, заказная песенка "Фортеця Бахмут", когда в Бахмуте игнорировали фортификации... А ты пел сладким голоском, потом уволился для дальнейших турне. Фейковая служба и настоящая война. Настоящий российский "шахед" прилетел."Кто-то из Офиса президента прокомментировал (бывший помощник бывшего советника): "у Марьяны есть нарушение аутического спектра".Не надо, дескать, обращать внимание на то, что она говорит.Как же так, это же рупор Киева! Это чуть ли не самый известный депутат Рады. Высказывает своё мнение по любому совершенно поводу. Аутист?Налицо диссонанс в общем пропагандистском шоу?Но нет, никакого диссонанса нет.Во-первых, Марьяна говорит то, что иначе скажут другие. Слишком много "подэлитников" отлично себя чувствуют и просто пиарятся на войне.Народ может начать возмущаться. Надо сбить волну недовольства.Но есть и другие цели.Постановочные фотоДавайте разберём это совершенно циничное мероприятие "родители студента".Сначала все мировые СМИ фотографируют бедных родителей. Они сидят возле дома, фотографируются на руинах, обнявшись и взявшись за руки.У людей огромное горе. В эту минуту никто не может встать, обняться и разместиться так, чтобы было удобно фотографам.А мы видим отличные профессиональные фотографии. Солнечные лучи пробиваются через силуэты обнявшихся. Их фигуры расположены в правильном месте, захвачена и панорама места, и "выставлен свет" - схвачен тот самый нужный для съёмки момент.Как сказал политолог, журналист Армен Гаспарян, "я был во многих горячих точках, при драматических событиях, люди в эти моменты не обнимаются на руинах дома."Фотография постановочная. Являются ли "постановкой" родители? Это тоже можно предположить. Украина славится своими постановочными фото.Вспомнить хотя бы как "доктор из Охмадета" появился в кадре весь в крови... сзади. Потом сами поняли ошибку, стали рассказывать, что был удар по зданию, доктор делал операцию, повернулся спиной к операционному столу, и вот кровь.Однако журналисты выяснили, что операций в тот день вообще не было, да и доктора такого в больнице нет. Но фото с "доктором" уже обошло все мировые СМИ.Да начиная даже с Майданов. Та, что стояла с плакатом "хочу кружевные трусики и в ЕС" оказалась актрисой, студенткой местного театрального.Для того, чтобы изобразить "звирячэ побыття дитэй" на майдане в Киеве, взяли постер из американского фильма ужасов и фото девочки с широко открытыми глазами. Дело в том, что никаких побитых девочек и детей тогда не было, а были здоровые мужики 30-50 лет, которые побежали в грекокатолический храм. Почему туда? Они все были с Западной Украины.То есть опыт в фейках на Украине огромный. На Западе - ещё больше.Почему бы не привезти двух актёров, которые сыграют "родителей".После чего картинно приезжает кортеж Зеленского. Он также картинно, по-голливудски, посещает двор. Приносит цветы. Также за ним заходит с цветами Ермак.Хаос в головах = это цельНо дальше происходит "кульбит Марьяны".В чем же дело? Почему дают такую фальшивую ноту Марьяне?Нет, нет никакого парадокса. Марьяна играет свою партию.Марьяна Безуглая - может, и аутист. Но она слова не скажет без команды из Офиса президента (да, вот такой парадокс, президента на Украине нет, а Офис президента есть, такой "всадник без головы", управляющий Украиной).Это игра, в которой с одной стороны, звучит трагическая нота: обнявшиеся родители.Потом нота "власть в Киеве, всё под контролем, скорбим вместе со всеми": это нота Зеленского и Ермака, для запада и частично для своих.И есть партия Марьяны. Это партия, которую поручили Марьяне, нацисту "Жене Карасю" и Кварталу 95.Насмешки над погибшими. Юморок над теми, кто пытался сбежать: "он не переплыл Тису". "Запустить в Тису крокодилов". И вот это от Марьяны: "косил от армии, но карма".Целей несколько. У людей должна рухнуть психика от разнообразия сигналов. Скорбим? Или смеёмся над "ухылянтом"?Хаос в головах превращает народ в хорошо управляемую "биомассу" (любимое выражение Юлии Тимошенко).А во-вторых, это такая "пляска смерти", карнавал, пир во время чумы. Хорошо известное ещё со средних веков средство от ужаса.А давайте посмеемся над незадачливым "ухылянтом". Крокодилов им в Тису!Потому что народ должен скорбеть, но как бы и понимать, что неплохо было бы пойти на фронт. Там безопаснее!А кроме того, Украина же уже "победила.""Всэ будэ Украина"!Хоть от самой Украины остается всё меньше и меньше.Вот такая смесь, каша, безумный коктейль в головах.Тем, кто выбрасывается с третьего этажа ТЦК, это не докажешь. Но зарубежной "диаспоре" - запросто.А на них, судя по всему, и будет опираться Зеленский, если и когда пройдут выборы президента.Подробнее о попытке бегства министра и кошелька Зеленского, а так же о других особенностях нынешней ситуации в украинской власти - в статье Елены Мурзиной "Два провала Зеленского. "Где ваши кошельки, мистер Зе?" и другие скандалы недели"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, "азов", рада, набу, трамп и зеленский, владимир зеленский, киев, гаага, андрей ермак