https://ukraina.ru/20250626/boets-pyatnashki-rasskazal-o-dobrovoltsakh-v-sostave-internatsionalnoy-brigady-1064270735.html

Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады

Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады - 26.06.2025 Украина.ру

Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады

"Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба рассказал о военнослужащих-добровольцах в составе интернациональной бригады.

2025-06-26T10:55

2025-06-26T10:55

2025-06-26T10:55

сво

пятнашка

вс рф

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец «Пятнашки» Руслан «Арс» Кильба Боец «Пятнашки» Руслан «Арс» Кильба 2025-06-26T10:55 true PT2M31S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, пятнашка, вс рф, видео