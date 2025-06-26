Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады - 26.06.2025 Украина.ру
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Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады
Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады - 26.06.2025 Украина.ру
Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады
"Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба рассказал о военнослужащих-добровольцах в составе интернациональной бригады.
2025-06-26T10:55
2025-06-26T10:55
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пятнашка
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Боец «Пятнашки» Руслан «Арс» Кильба
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сво, пятнашка, вс рф, видео
СВО, Пятнашка, ВС РФ
Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады
"Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба рассказал о военнослужащих-добровольцах в составе интернациональной бригады.
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Боец "Пятнашки" рассказал о добровольцах в составе интернациональной бригады

10:55 26.06.2025
 
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"Ребята не только из бывших Советских Республик, но также из дальнего зарубежья и западных стран", - боец "Пятнашки" Руслан "Арс" Кильба рассказал о военнослужащих-добровольцах в составе интернациональной бригады.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
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