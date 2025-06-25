Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/boets-s-pozyvnym-sokol-rasskazal-o-voyne-dronov--1064276793.html
Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов
Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов - 25.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов
"В 2022 году дрон на 10 человек жалели, а сейчас 10 дронов на человека не жалеют", - боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток) рассказал о войне дронов в зоне СВО.
2025-06-25T19:45
2025-06-25T19:45
вс рф
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064276645_11:0:1270:708_1920x0_80_0_0_fd52249160ac88f30d163fb51b651be0.jpg
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным «Сокол» (Дальний Восток)
Боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток)
2025-06-25T19:45
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064276645_168:0:1112:708_1920x0_80_0_0_56ac5947672f280e84c4cb3c3a831790.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вс рф, сво, видео
ВС РФ, СВО
Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов
"В 2022 году дрон на 10 человек жалели, а сейчас 10 дронов на человека не жалеют", - боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток) рассказал о войне дронов в зоне СВО.
2025-06-25T19:45
true
PT1M39S

Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов

19:45 25.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
"В 2022 году дрон на 10 человек жалели, а сейчас 10 дронов на человека не жалеют", - боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток) рассказал о войне дронов в зоне СВО.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВС РФСВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57Закрытие воздушного пространства над Пензенской областью продлено до 21.30 мск, вечерние рейсы в Москву и Петербург перенесены на четверг, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
20:55Украинские "людоловы" подсчитали штрафы за уклонение от мобилизации
20:54Генсек Рютте взволнован. Главы стран НАТО так и не знают, почему считают Россию угрозой
20:54Рубрика "ежедневная граната" — во временно оккупированном Запорожье альтернативно одарённый занёс боеприпас в трамвай
20:50Генсек НАТО назвал Трампа "папашей", которому приходится использовать крепкое словцо
20:42Спасибо, дорогой Дональд. Натовцы купили благосклонность Трампа за 5% ВВП
20:42Враждебный курс Запада не может предполагать установление мира на Украине, которая используется как расходный материал, заявил замглавы МИД РФ Грушко.
20:34Украинские "деколонизаторы" бьют тревогу: в Харьковской области обнаружен советский знак качества
20:30"Огонь вечной памяти горит не угасая…" В Москве презентовали книгу "Победа-80: реконструкция юбилея"
20:28ПВО России сбили 18 украинских БПЛА над пятью областями
20:21Украинский правоохранитель вымогал взятки с коллег за исключение из списков отправляемых в зону СВО
20:04Вооружил на краденное: Стармер нашёл способ, чтобы ракеты для Украины оплачивала Россия
20:02Ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропорту Саратова — Росавиация
19:51Для Зеленского саммит НАТО в Гааге прошёл не очень удачно - Bild
19:45Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов 1:39
19:34На Украине хотят запретить выезжать из страны молодым девушкам
19:30Трамп очень жестко троллит Украину на пресс-конференции
19:30Кирилл Копылов: Ирано-израильская война показала, что Трамп ради пиара может передать Украине даже F-35
19:27Встреча Трампа и Зеленского прошла без энтузиазма
19:02Шебекино находится под обстрелом ВСУ
Лента новостейМолния