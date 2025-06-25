https://ukraina.ru/20250625/boets-s-pozyvnym-sokol-rasskazal-o-voyne-dronov--1064276793.html

Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов

Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов - 25.06.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Сокол" рассказал о войне дронов

"В 2022 году дрон на 10 человек жалели, а сейчас 10 дронов на человека не жалеют", - боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток) рассказал о войне дронов в зоне СВО.

2025-06-25T19:45

2025-06-25T19:45

2025-06-25T19:45

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным «Сокол» (Дальний Восток) Боец с позывным "Сокол" (Дальний Восток) 2025-06-25T19:45 true PT1M39S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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