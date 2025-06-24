Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО - 24.06.2025 Украина.ру
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Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО
Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО - 24.06.2025 Украина.ру
Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО
Во вторник 24 июня в голландской Гааге начинается очередной саммит НАТО, куда прямиком из Лондона вылетел и Зеленский в надежде на встречу с Дональдом Трампом.
2025-06-24T21:52
2025-06-24T21:55
украина
россия
гаага
владимир зеленский
дональд трамп
александр дубинский
нато
reuters
politico
эксклюзив
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Буквально на прошлой неделе Трамп не захотел с ним встречаться в Канаде на встрече "Большой семерки", но Зеленский решил его все же достать, хотя в интервью выразил сомнение, что это у него это получится. "Команды работают, да, но мы собираемся встретиться", - рассказывал Зеленский в интервью Sky News.Однако агентство Reuters сообщает, что Зеленского не пригласили на сессию лидеров стран НАТО из-за нестабильных отношений с Трампом. Как сообщает издание, Зеленский "будет довольствоваться присутствием на предсаммитовом ужине". Проще говоря, обещают покормить, сделают фотосессию, но дальше "предбанника" не пустят.Американское издание Politico уверенно, что "НАТО так или иначе подтвердит свою поддержку Киева". Западные СМИ сообщают, что на саммите, вероятно, не будет ничего о военной или финансовой помощи Украине.В целом саммит в этом году будет посвящен совсем иными вопросам. Повестка будет сфокусирована на требованиях администрации США увеличить оборонные расходы своих союзников. Отдельно на саммите также рассмотрят конфликт между Ираном и Израилем.Опальный депутат Александр Дубинский даже иронизирует, допуская, что Трамп отдал приказ атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы "попрошайка-Зеленский" к нему не приставал. По его мнению, Трампу не о чем говорить с Зеленским, поскольку тому нечего предложить американскому президенту."Если раньше прокатывало повторять, как мантру, про справедливый мир, дайте деньги и введите санкции, то сейчас эта пластинка уже заезжена до дыр, и американцы дают четкий сигнал - предлагайте что-то новое. Между тем, предлагать совершенно нечего: козырь с минералами отыгран глупо и безрезультатно, и ничего нового нет", - пишет Дубинский. Поэтому, по его мнению, в Гаагу Зеленскому есть смысл ехать только с конкретными предложениями о прекращении огня.Саммит будет одним из самых коротких в истории, а коммюнике будет состоять всего из 5 абзацев, тогда как в прошлом году их было 44. Решено не проводить заседание НАТО по Украине.Британская BBC ожидает от американского президента каких-нибудь неприятностей или резких высказываний на саммите. "Трамп может стать самым резким и непредсказуемым, но Трамп — далеко не первый президент США, стремящийся перенаправить военные приоритеты и инвестиции из Европы в другие регионы, в частности, в Индо-Тихоокеанский", - сообщает ВВС.Британские СМИ сетуют по поводу того, что лишь год назад, на предыдущем саммите Альянсе в Вашингтоне участники подписались под коммюнике, где говорилось о "необратимом пути" Украины в НАТО, но с тех пор ситуация сильно изменилась.Украинский Telegram-канал "Резидент" констатирует, что предстоящий саммит НАТО окончательно обнажил внешнеполитический кризис Украины, поскольку Киев теряет позиции в списке приоритетов партнёров, а тема Украины уступила место новому очагу — Ближнему Востоку.Зеленский же попытается активно окучивать европейцев в надежде, что они смогут повлиять на Трампа. В частности у него запланированы встречи с премьер-министром Нидерландов, главой Еврокомиссии, генсеком НАТО и выступление в парламенте Нидерландов, где он, ожидаемо, будет слёзно обвинять Россию.Параллельно Зеленский будет продвигать на саммите избитую тему о том, что Россия, дескать, в ближайшие годы намерена атаковать одну из стран Альянса, а чтобы этого не произошло, Зеленскому надо дать больше денег. Правда, генсек НАТО Марк Рютте на днях утверждал, что не верит в нападение России на Альянс, но Зеленский и это попытается поставить в заслугу себе.Обычно под крупные саммиты и конференции на Западе для усиления эмоционального эффекта на Украине принято совершать какую-нибудь резонансную провокацию. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что перед саммитом НАТО в Лондоне Зеленский согласовывал очередную террористическую операцию против РФ. "Визит в Британию – вторжение в Курскую область, визит в Британию – еще какая-нибудь хрень, визит в Британию – сейчас что-нибудь исполнят на саммите НАТО или для саммита НАТО и так далее. Наверняка готовится что-то на саммите НАТО яркое с его стороны или к саммиту НАТО", - рассказывает Арестович*.Однако до сих пор Зеленскому не удавалось впечатлить Трампа. Западные СМИ в унисон пишут, что тот испытывает к нему глубокую антипатию. Возможно, Зеленскому стоило бы вспомнить прежние времена и выступить на званом ужине в Гааге с какой-нибудь забавной юмореской.О том, как забавно начался саммит НАТО - в репортаже Алексея Туманова - "Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов". *Признан в РФ экстремистом и террористом
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Дмитрий Ковалевич
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украина, россия, гаага, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, нато, reuters, politico, эксклюзив
Украина, Россия, Гаага, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Дубинский, НАТО, Reuters, Politico, Эксклюзив

Поужинать и доставать Трампа. Зачем Зеленский приехал на саммит НАТО

21:52 24.06.2025 (обновлено: 21:55 24.06.2025)
 
© скриншот видео Central PartnershipЗеленский Наполеон
Зеленский Наполеон
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Во вторник 24 июня в голландской Гааге начинается очередной саммит НАТО, куда прямиком из Лондона вылетел и Зеленский в надежде на встречу с Дональдом Трампом.
Буквально на прошлой неделе Трамп не захотел с ним встречаться в Канаде на встрече "Большой семерки", но Зеленский решил его все же достать, хотя в интервью выразил сомнение, что это у него это получится. "Команды работают, да, но мы собираемся встретиться", - рассказывал Зеленский в интервью Sky News.
Однако агентство Reuters сообщает, что Зеленского не пригласили на сессию лидеров стран НАТО из-за нестабильных отношений с Трампом. Как сообщает издание, Зеленский "будет довольствоваться присутствием на предсаммитовом ужине". Проще говоря, обещают покормить, сделают фотосессию, но дальше "предбанника" не пустят.
Американское издание Politico уверенно, что "НАТО так или иначе подтвердит свою поддержку Киева". Западные СМИ сообщают, что на саммите, вероятно, не будет ничего о военной или финансовой помощи Украине.
В целом саммит в этом году будет посвящен совсем иными вопросам. Повестка будет сфокусирована на требованиях администрации США увеличить оборонные расходы своих союзников. Отдельно на саммите также рассмотрят конфликт между Ираном и Израилем.
Опальный депутат Александр Дубинский даже иронизирует, допуская, что Трамп отдал приказ атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы "попрошайка-Зеленский" к нему не приставал. По его мнению, Трампу не о чем говорить с Зеленским, поскольку тому нечего предложить американскому президенту.
"Если раньше прокатывало повторять, как мантру, про справедливый мир, дайте деньги и введите санкции, то сейчас эта пластинка уже заезжена до дыр, и американцы дают четкий сигнал - предлагайте что-то новое. Между тем, предлагать совершенно нечего: козырь с минералами отыгран глупо и безрезультатно, и ничего нового нет", - пишет Дубинский. Поэтому, по его мнению, в Гаагу Зеленскому есть смысл ехать только с конкретными предложениями о прекращении огня.
Саммит будет одним из самых коротких в истории, а коммюнике будет состоять всего из 5 абзацев, тогда как в прошлом году их было 44. Решено не проводить заседание НАТО по Украине.
Британская BBC ожидает от американского президента каких-нибудь неприятностей или резких высказываний на саммите. "Трамп может стать самым резким и непредсказуемым, но Трамп — далеко не первый президент США, стремящийся перенаправить военные приоритеты и инвестиции из Европы в другие регионы, в частности, в Индо-Тихоокеанский", - сообщает ВВС.
Британские СМИ сетуют по поводу того, что лишь год назад, на предыдущем саммите Альянсе в Вашингтоне участники подписались под коммюнике, где говорилось о "необратимом пути" Украины в НАТО, но с тех пор ситуация сильно изменилась.
Украинский Telegram-канал "Резидент" констатирует, что предстоящий саммит НАТО окончательно обнажил внешнеполитический кризис Украины, поскольку Киев теряет позиции в списке приоритетов партнёров, а тема Украины уступила место новому очагу — Ближнему Востоку.
Зеленский же попытается активно окучивать европейцев в надежде, что они смогут повлиять на Трампа. В частности у него запланированы встречи с премьер-министром Нидерландов, главой Еврокомиссии, генсеком НАТО и выступление в парламенте Нидерландов, где он, ожидаемо, будет слёзно обвинять Россию.
Параллельно Зеленский будет продвигать на саммите избитую тему о том, что Россия, дескать, в ближайшие годы намерена атаковать одну из стран Альянса, а чтобы этого не произошло, Зеленскому надо дать больше денег. Правда, генсек НАТО Марк Рютте на днях утверждал, что не верит в нападение России на Альянс, но Зеленский и это попытается поставить в заслугу себе.
Обычно под крупные саммиты и конференции на Западе для усиления эмоционального эффекта на Украине принято совершать какую-нибудь резонансную провокацию. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что перед саммитом НАТО в Лондоне Зеленский согласовывал очередную террористическую операцию против РФ. "Визит в Британию – вторжение в Курскую область, визит в Британию – еще какая-нибудь хрень, визит в Британию – сейчас что-нибудь исполнят на саммите НАТО или для саммита НАТО и так далее. Наверняка готовится что-то на саммите НАТО яркое с его стороны или к саммиту НАТО", - рассказывает Арестович*.
Однако до сих пор Зеленскому не удавалось впечатлить Трампа. Западные СМИ в унисон пишут, что тот испытывает к нему глубокую антипатию. Возможно, Зеленскому стоило бы вспомнить прежние времена и выступить на званом ужине в Гааге с какой-нибудь забавной юмореской.
О том, как забавно начался саммит НАТО - в репортаже Алексея Туманова - "Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов".
*Признан в РФ экстремистом и террористом
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