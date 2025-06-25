Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти

Что не так с Трампом? Все идет по плану

Чудесное превращение президента Соединенных Штатов Америки, который буквально за несколько недель трансформировался из голубя мира в ястреба войны, поддержав неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана, вызвало у некоторых комментаторов состояние шока.