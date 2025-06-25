Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/legitimnost-cherez-sovbez-oon-ischenko-raskryl-rossiyskiy-podkhod-k-ukrainskoy-vlasti-1064232966.html
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти - 25.06.2025 Украина.ру
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
Москва готова вести переговоры даже с формально нелегитимным руководством Украины при определенных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-25T05:45
2025-06-25T05:45
новости
украина
сша
иран
ростислав ищенко
владимир зеленский
совбез
украина.ру
оон
легитимность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063888697_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a1ef5f6b1ee1b3d7437f42f2bd1383b4.jpg
"Как только мы получим сообщение о готовности Совбеза ООН подтвердить украинско-российские соглашения, для нас моментально [Владимир] Зеленский станет легитимным", - заявил эксперт. Собеседник Украина.ру напомнил, что с 2004 года ни одна украинская власть не соответствовала российским критериям легитимности, но это не имеет принципиального значения.Ищенко объяснил правовые нюансы: "Совбез имеет право принимать решения по территориальным вопросам. После этого они становятся документом, имеющим высшую степень легитимности во всей системе международных отношений". По его словам, в таком случае личность подписанта теряет значение.Эксперт описал альтернативный сценарий: "Пока что для нас высвечивается худший вариант. Мы займём всю территорию Украины, а эти мерзавцы из Киева убегут и будут рассказывать, что они правительство в изгнании". Такой исход создаст долгосрочные проблемы с международным признанием.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250623/chto-ne-tak-s-trampom-vse-idet-po-planu-1064189051.html
украина
сша
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0e/1063888697_32:0:1169:853_1920x0_80_0_0_d01e45744c4a79ecf7ffbd3e488f3c37.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, иран, ростислав ищенко, владимир зеленский, совбез, украина.ру, оон, легитимность, власти украины, киевский режим
Новости, Украина, США, Иран, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Совбез, Украина.ру, ООН, легитимность, власти Украины, киевский режим

Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти

05:45 25.06.2025
 
Зеленский - мания величия
Зеленский - мания величия
Читать в
ДзенTelegram
Москва готова вести переговоры даже с формально нелегитимным руководством Украины при определенных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Как только мы получим сообщение о готовности Совбеза ООН подтвердить украинско-российские соглашения, для нас моментально [Владимир] Зеленский станет легитимным", - заявил эксперт.
Собеседник Украина.ру напомнил, что с 2004 года ни одна украинская власть не соответствовала российским критериям легитимности, но это не имеет принципиального значения.
Ищенко объяснил правовые нюансы: "Совбез имеет право принимать решения по территориальным вопросам. После этого они становятся документом, имеющим высшую степень легитимности во всей системе международных отношений".
По его словам, в таком случае личность подписанта теряет значение.
Эксперт описал альтернативный сценарий: "Пока что для нас высвечивается худший вариант. Мы займём всю территорию Украины, а эти мерзавцы из Киева убегут и будут рассказывать, что они правительство в изгнании". Такой исход создаст долгосрочные проблемы с международным признанием.
"Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества. Территориальное приобретение и проблемы Зеленского для нас второстепенны", - подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.
О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
Трамп-победитель
23 июня, 16:44
Что не так с Трампом? Все идет по плануЧудесное превращение президента Соединенных Штатов Америки, который буквально за несколько недель трансформировался из голубя мира в ястреба войны, поддержав неспровоцированную агрессию Израиля против Ирана, вызвало у некоторых комментаторов состояние шока.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАИранРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийСовбезУкраина.руООНлегитимностьвласти Украиныкиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Иранцы отловили и повесили почти сотню агентов Моссада": Ищенко раскрыл издержки "точечных" операций
05:45Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
05:30Бегство крыс: Алехин раскрыл, как иностранные наемники ВСУ массово дезертируют с Харьковского фронта
05:15Ближневосточный блицкриг: эксперт оценил шансы США на быструю победу над Ираном
05:00Экономист Зубец: Поражение Ирана не является поражением России
04:45Эксгумация, да не та. Украина не разрешает поиск могил поляков на Волыни
04:30Метания "кошельков Зеленского" и война между неонацистами. Чем занимается украинская элита
04:15Экономика Украины и война: министерский кризис, аграрные беды и "золотой" газ
04:00США и Израиль оказались гораздо хитрее и предусмотрительнее: эксперт о последствиях разгрома Ирана
03:45Украина воюет до последнего: Ищенко раскрыл запас прочности ВСУ и позицию Запада
03:30"Стратегическая ловушка для Тегерана": эксперт о том, что будет, если Иран захочет заблокировать пролив
03:15США развязали войну с Ираном: катастрофические последствия для украинского фронта – разбор Павлива
23:59Российская армия сжимает клещи: группировки "Запад" и "Север" перемалывают ВСУ в Харьковской области
23:50"Если фронт не рухнет, Украина может воевать до декабря": политолог назвал возможную дату краха ВСУ
23:40Огненный вал: эксперт о том, как ВС РФ методично обнуляют резервы ВСУ на подступах к Харькову
23:30Трамп громко размахивает дубинкой: Ищенко объяснил, почему США до сих пор не нанесли удар по Ирану
23:15Разведка Израиля уничтожила ядерную программу Ирана за сутки: экономист Зубец раскрыл детали
23:00Это не проблема "жизни и смерти Зеленского": Ищенко объяснил цели России в украинском конфликте
22:45Почему Россия не копирует Израиль: Ищенко объяснил отказ от точечных ударов по руководству Украины
22:30Экономист Зубец: Китай пострадает от ударов по Ирану сильнее России
Лента новостейМолния