https://ukraina.ru/20250625/legitimnost-cherez-sovbez-oon-ischenko-raskryl-rossiyskiy-podkhod-k-ukrainskoy-vlasti-1064232966.html
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти - 25.06.2025 Украина.ру
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
Москва готова вести переговоры даже с формально нелегитимным руководством Украины при определенных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-06-25T05:45
2025-06-25T05:45
2025-06-25T05:45
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"Как только мы получим сообщение о готовности Совбеза ООН подтвердить украинско-российские соглашения, для нас моментально [Владимир] Зеленский станет легитимным", - заявил эксперт. Собеседник Украина.ру напомнил, что с 2004 года ни одна украинская власть не соответствовала российским критериям легитимности, но это не имеет принципиального значения.Ищенко объяснил правовые нюансы: "Совбез имеет право принимать решения по территориальным вопросам. После этого они становятся документом, имеющим высшую степень легитимности во всей системе международных отношений". По его словам, в таком случае личность подписанта теряет значение.Эксперт описал альтернативный сценарий: "Пока что для нас высвечивается худший вариант. Мы займём всю территорию Украины, а эти мерзавцы из Киева убегут и будут рассказывать, что они правительство в изгнании". Такой исход создаст долгосрочные проблемы с международным признанием.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война во Вьетнаме покажется США букетом фиалок, если блицкриг против Ирана не удастся" на сайте Украина.ру.О последствиях ближневосточного конфликта — в интервью Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250623/chto-ne-tak-s-trampom-vse-idet-po-planu-1064189051.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, иран, ростислав ищенко, владимир зеленский, совбез, украина.ру, оон, легитимность, власти украины, киевский режим
Новости, Украина, США, Иран, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Совбез, Украина.ру, ООН, легитимность, власти Украины, киевский режим
Легитимность через Совбез ООН: Ищенко раскрыл российский подход к украинской власти
Москва готова вести переговоры даже с формально нелегитимным руководством Украины при определенных условиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Как только мы получим сообщение о готовности Совбеза ООН подтвердить украинско-российские соглашения, для нас моментально [Владимир] Зеленский станет легитимным", - заявил эксперт.
Собеседник Украина.ру напомнил, что с 2004 года ни одна украинская власть не соответствовала российским критериям легитимности, но это не имеет принципиального значения.
Ищенко объяснил правовые нюансы: "Совбез имеет право принимать решения по территориальным вопросам. После этого они становятся документом, имеющим высшую степень легитимности во всей системе международных отношений".
По его словам, в таком случае личность подписанта теряет значение.
Эксперт описал альтернативный сценарий: "Пока что для нас высвечивается худший вариант. Мы займём всю территорию Украины, а эти мерзавцы из Киева убегут и будут рассказывать, что они правительство в изгнании". Такой исход создаст долгосрочные проблемы с международным признанием.
"Нам надо прекратить конфликт и выйти в режим нормального международного сотрудничества. Территориальное приобретение и проблемы Зеленского для нас второстепенны", - подытожил собеседник издания.