Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине - 24.06.2025 Украина.ру
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Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине
Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине - 24.06.2025 Украина.ру
Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине
Российские "Герани" минувшей ночью поразили цели в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской областях. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-06-24T07:19
2025-06-24T07:19
новости
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Кроме того, они прилетели по целям в Харькове и оккупированном Краматорске (ДНР).О других успехах россиян - в материале Новое направление атак ВС РФ — Черниговское на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьков, киев, одесская область
Новости, Харьков, Киев, Одесская область

Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине

07:19 24.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские "Герани" минувшей ночью поразили цели в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской областях. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, они прилетели по целям в Харькове и оккупированном Краматорске (ДНР).
"В Харькове "Герани" поразили промышленное предприятие, жалуется местный гауляйтер. <...> Объекты противника под ударом в Житомирской области", - добавили в посте.
О других успехах россиян - в материале Новое направление атак ВС РФ — Черниговское на сайте Украина.ру.
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