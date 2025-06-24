Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Российские "Герани" минувшей ночью поразили цели в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской областях. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, они прилетели по целям в Харькове и оккупированном Краматорске (ДНР).
"В Харькове "Герани" поразили промышленное предприятие, жалуется местный гауляйтер. <...> Объекты противника под ударом в Житомирской области", - добавили в посте.
О других успехах россиян - в материале Новое направление атак ВС РФ — Черниговское на сайте Украина.ру.
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