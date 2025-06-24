https://ukraina.ru/20250624/vzryvy-v-kieve-kharkove-i-odesskoy-oblasti-vs-rf-porazili-tseli-na-ukraine-1064213599.html

Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине

Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине - 24.06.2025 Украина.ру

Взрывы в Киеве, Харькове и Одесской области: ВС РФ поразили цели на Украине

Российские "Герани" минувшей ночью поразили цели в Киеве, Киевской, Черниговской, Одесской областях. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-06-24T07:19

2025-06-24T07:19

2025-06-24T07:19

новости

харьков

киев

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1a/1062775039_0:148:3116:1901_1920x0_80_0_0_d38c5e1386bd6a52ab7c1756480b6251.jpg

Кроме того, они прилетели по целям в Харькове и оккупированном Краматорске (ДНР).О других успехах россиян - в материале Новое направление атак ВС РФ — Черниговское на сайте Украина.ру.

харьков

киев

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, харьков, киев, одесская область