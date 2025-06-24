https://ukraina.ru/20250624/stendap-genseka-nato-ryutte-provalilsya-khoteli-posmeshnee-no-poluchaetsya-tragediya-dlya-ukrainy-1064233619.html

Стендап генсека НАТО Рютте провалился. Хотели посмешнее, но получается трагедия для Украины

Стендап генсека НАТО Рютте провалился. Хотели посмешнее, но получается трагедия для Украины - 24.06.2025 Украина.ру

Стендап генсека НАТО Рютте провалился. Хотели посмешнее, но получается трагедия для Украины

В Гааге 24-25 июня проходит очередной саммит НАТО. Первый день форума начался с общественных дискуссий, перед публикой выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте

2025-06-24T20:47

2025-06-24T20:47

2025-06-24T20:52

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Летний форум НАТО отличается от предыдущих мероприятий альянса. Обычно все выглядит более, чем стандартно: вот площадка для пресс-подхода прибывающих гостей, здесь проходит закрытое заседание военных чинов, тут можно сфотографировать рукопожатие какого-нибудь представителя украинских властей с важным европейцем. А вот дежурные ястребы из Прибалтики, которые расскажут журналистам о страшной России и бедных Латвии, Литве, Эстонии, Украине, и снова Латвии, Литве, Эстонии. Вечером - пресс-конференция, которую непременно назовут исторической. Ведь все решения, которые принимают еврочиновники - они тут же входят в учебники по истории и заливаются на ютуб.Когда речь зашла о необходимости поднять оборонные расходы до 5% ВВП стран-участниц, натовские пиарщики сделали все возможное, чтобы очередное историческое бла-бла-бла было больше похоже на телешоу с веселыми шутками. Мантры про поддержку Украины уже не так эффективны и поднадоели европейцам за три года. А если из кармана европейского налогоплательщика украсть сто евро, и при этом классно пошутить, то налогоплательщик посмеется, да и пойдет себе дальше с улыбкой заготавливать дрова на зиму.Марка Рютте, открывшего общественный форум НАТО, разогрели участники ток-шоу, которые скатывались от обсуждения российской угрозы к сервировке стола. Марк бы посмотрел эту передачу сам, но из-за плотного графика его самого буквально чудом выдернули только на полчаса.На стендап вместе с модератором."Я подготовил реально умные и трудные вопросы на грядущие 27 минут и 20 секунд", - сказал модератор. Рютте взял с его стола бумажки с вопросами, сделал вид, будто прячет их во внутренний карман пиджака, и рассмеялся. Модератор на самом деле слукавил. Вопросы, по официальной легенде, подготовил не он, а задали Рютте якобы обычные жители Европы.Шутка первая удалась. Зал, возможно, и отреагировал, но звукорежиссеры, занятые организацией видеотрансляции, где-то допустили ошибки с подключением аппаратуры, поэтому правый аудиоканал "фонил" и заикался. Так что хохот Рютте и реакцию зала перебивали помехи: "а-а-а-ы-ы-ы-о-о-о", стучавшие периодически морзянкой.Со второй шуткой уже не получилось. Рютте распирала гордость за свою родную Гаагу, но еще больше от решения немецких властей поднять оборонные расходы до 5% ВВП к 2029 году. Следом за Германией, уверен он, подтянутся Швеция и Норвегия, а за ними - Польша и Эстония, Латвия, Литва и Финляндия. Про Нидерланды - молчок."Почему это важно? Потому что, как мы знаем, Россия восстанавливает себя такими темпами, скорость которых действительно ошеломляет и пугает. И поэтому мы должны быть готовы. Если мы этого не сделаем, мы не сможем защитить себя через три-пять лет", - сказал Рютте.И все-таки добавил по привычке: "Так что это действительно историческое событие"."А-а-а-ы-ы-ы-о-о-о", - беспрерывно стучала в правом канале морзянка.Кроме России, восстанавливаются Китай, Северная Корея и Иран, сказал Рютте. Ведь НАТО было создано не только для борьбы с русскими, но и с теми, кто на натовцев нападет, пояснил он. Поэтому союзников НАТО может защитить двумя способами: активацией 5 статьи Устава о коллективной обороне; наличием людей, планов и денег на последующие мероприятия. А русские - просто так исторически сложилось, что нас в НАТО воспринимают "непосредственной и долгосрочной" угрозой.Поэтому не исключено, что и модератор, и присутствующие в зале зрители, в ближайшем будущем увидят, как некоторые страны НАТО введут всеобщую воинскую повинность. Конечно, каждая страна-участница НАТО сама решает, как ей проводить кадровую политику, но все направлено на то, чтобы увеличить численность войск, заявил Рютте.Модератор, кажется, перестал улыбаться после этих слов. Рютте же был неумолим и продолжал гнуть палку: вот Германии, например, потребуется 60 тысяч новобранцев. Для этого Берлину нужно сверстать новый бюджет, распланировать расходы, выделить деньги под зарплаты военнослужащим и обслуживающий персонал. То есть, 70 млрд евро на оборонные расходы - это ничто, по сравнению со 150 млрд евро."Тогда эти деньги пойдут и на повышение заработной платы, которую вы выплачиваете своим мужчинам и женщинам в военной форме", - пояснил Рютте.По мнению генсека, общество поддерживает устремления руководства НАТО. Рютте убежден, что все больше в Европе становится сторонников идеи о том, что со стороны России якобы существует серьезная угроза. В Нидерландах, сказал он, по крайней мере это так - опрос, вот, в газете прочитал."Вы же не можете одурачить людей", - сказал Рютте. - "Мы живем в более опасные времена, и есть… противники, которые могут напасть на нас. Мы должны быть уверены, что защитим наш прекрасный образ жизни, систему, наши ценности"."А-а-а-о-о-о-ы-ы-ы" в правом канале не прекращалось ни на минуту. Так что спустя пятнадцать минут стало очевидным, что ошибку звукорежиссеров или никто не заметил, или помехи были созданы специально. Чтобы коварные русские не подслушивали общественную дискуссию, особенно если дальше речь пойдет об Украине.Голландцы спросили у Рютте, что НАТО делает для того, чтобы Украина на фоне событий на Ближнем Востоке оставалась в приоритете. Украинцы - о том, насколько близко разрешение конфликта.Рютте сказал, что если бы они, натовцы, не могли бы справиться с Ближним Востоком и Украиной одновременно, то им нечего делать в бизнесе, политике и военном деле. Пока он находится у микрофона, а зал его слушает, высокопоставленные политики и военные решают эти задачи. Например, финансовая поддержка Украины все еще находится на достаточно высоком уровне - в этом году Киев получит 35 млрд евро на милитаризацию. Этот факт Рютте назвал фантастическим и объяснил, почему он так считает.Дональд Трамп, по его словам, очень хороший вождь, самый могущественный лидер в мире и глава государства, на долю которого приходится 25% мирового ВВП. Трамп, продолжил Рютте, вывел украинский конфликт из тупика, когда начал диалог с президентом России Владимиром Путиным. Но это не значит, что НАТО немедленно приступит к заключению сделки."Мы должны убедиться, что на Украине есть все, чтобы продолжилась борьба. Чтобы Украина находилась в максимально выгодном положении, когда начнутся реальные переговоры. Я говорю не об этих беседах, которые сейчас ведет этот российский историк: "вернемся на тысячу лет назад, и выясним, кто тогда был за что в ответе", - сказал Рютте.Переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле Рютте назвал несерьезными. По-серьезному, видимо, будет тогда, когда Запад окончательно накачает Украину оружием, против чего, в том числе, Россия и ведет специальную военную операцию. Вот такой тупик, в который ведет Украину Европа, но из которого выход знает, почему-то, только Трамп.А Рютте - он же или политик, или бизнесмен, или военный делец - знает лишь то, что на Украине есть огромный потенциал для производства оружия, большая оборонно-промышленная база и возможности. Эти возможности в НАТО хотели бы реализовать: чтобы Украина сама производила себе оружие для ведения боевых действий против России. С другой стороны, его пугает тот факт, что Россия производит боеприпасов в четыре раза больше, чем страны НАТО - раз, и что к любым новинкам, которые поставляют на Украину, адаптируется за две-три недели.Так что как бы пиарщики не меняли формат, сколько бы Рютте не улыбался, а модераторы не шутили, смысл все также остается важнее формы. Он заключается в том, что в НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании вооруженного конфликта. Иначе зачем увеличивать численность войск и наращивать производство оружия? Власть и деньги - вот ответ. Особенно, если в планах европейцев освоить 150 млрд евро на реализации проекта милитаризации Украины, которые пообещали выделить Зеленскому сразу после стендапа Рютте.

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эксклюзив, украина, россия, латвия, рютте, дональд трамп, владимир путин, нато