https://ukraina.ru/20250624/modernizatsiya-artsistem-vs-rf-uzhe-prinosit-oschutimyy-rezultat-1064210783.html

Модернизация артсистем ВС РФ уже приносит ощутимый результат

Модернизация артсистем ВС РФ уже приносит ощутимый результат - 24.06.2025 Украина.ру

Модернизация артсистем ВС РФ уже приносит ощутимый результат

Как известно из официальных источников, Госкорпорация "Ростех" поставляет в зону СВО до 80% всех вооружений.

2025-06-24T04:10

2025-06-24T04:10

2025-06-24T04:10

россия

запад

сша

нато

вооруженные силы украины

ростех

т-90м "прорыв"

эксклюзив

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Для нужд Минобороны "Ростех" выпускает: танки Т-90М "Прорыв", тяжелые огнеметные системы ТОС-2, системы дистанционного минирования "Земледелие", гусеничные самоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-СМ", колесные САУ "Мальва", управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь-М2", и далее по списку, как говорится.Однако, некоторые эксперты в военном деле, особенно из числа журналистов, осевших на Западе, имеющих весьма смутное представление о модернизированных артиллерийских системах в нашей армии, поспешили с выводами. Приведу всего два "авторитетных мнения"."…Артсистема "Мальва" - это орудие от штатной гусеничной "Мсты-С", переставленное на колесный тягач Брянского автозавода, само орудие производилось в СССР со второй половины 80-х, в сущности, это самое новое русское орудие, моложе нет. Не уверен, что пересадка на колеса повышают ее боевые качества, и само орудие/система, и расчет более уязвимы для огня противника""…Артсистема "Гиацинт-К" - и того хлеще: еще более допотопное буксируемое орудие 75 года рождения (разработки велись в 60-х гг), снятое с вооружения еще при Советах в 89-м. На складах, пишут, сохранилось около 500 единиц на хранении, вот их и пытаются присобачить к тому же брянскому тягачу. Про тягач не стал ковырять, наверняка тоже допотопный..."Начнём с "Мальвы", чью гаубицу уже успели определить в "не самую новую", а решение переставить на колёсную базу - сомнительным. Типа, "расчёт более уязвим от огня". Таким "спецам" невдомёк, что колёсная база артсистем сегодня одна из перспективных. И французская САУ "Цезарь", лучшая САУ на вооружении ВСУ, и самая новая натовская САУ FH77 BW L52 "Арчер" (Швеция) на колёсах. Потому, что колёсная база, во-первых, более мобильна, во-вторых, менее громоздка, соответственно лучше маскируется, в-третьих существенно дешевле, так как при её производстве, обычно, используется гражданская платформа (тягач).Касательно уязвимости расчёта, то не грех просто посмотреть видео стрельб САУ (самоходных артиллеристских установок) на СВО, чтобы понять сегодняшний "тренд" на минимизацию присутствия расчётов у стреляющих орудий. В эпоху высокоточных FPV и барражирующих боеприпасов (тех самых русских "Ланцетов") большую часть времени и САУ, и буксируемые системы находятся на позициях без расчётов вообще.Хочу отметить, что основная САУ армии США M109 "Паладин" была принята на вооружение аж в 1960 году! И до сих пор является основной артсистемой американцев. Но есть, как говориться, нюансы! Сегодня на вооружении американской армии "Паладин" M109 с окончанием А7. То есть, седьмая модернизация САУ, разработанной ещё в конце 50-х. И американцев её ТТХ полностью устраивают! Почему?Да потому, что сегодня развитие артиллерии идёт не по пути создания каких-то супер новых артсистем, а по пути модернизации уже существующих. В том же НАТО ещё в начале 90-х был принят "Совместный меморандум о баллистике", определявший новый стандарт для 155-мм гаубиц и устанавливавший обязательную максимальную дальность стрельбы осколочно-фугасными снарядами в 30 км, а активно-реактивными — в 40 км. и с тех пор орудия стран НАТО имеют практически одинаковые параметры: длину ствола и его калибр. Более того, сами снаряды максимально стандартизированы, хотя этот процесс и затянулся.А вся модернизация сосредоточилась на разработке для имеющегося "железа" новейших систем управления огнём, цифровизации действий артподразделений, "включения" их в единую АСУ управления боем, автоматизацию процесса стрельбы. С другой стороны, ведутся постоянные разработки в области "боевой химии" - создание новых порохов для метательных зарядов, повышающих дальность и точность стрельбы, создание новых взрывчатых смесей, модернизацию самих снарядов. Цель "шагнуть" от дальностей 40 км к дальностям 80 км. И всё это на тех же артсистемах!Скажу больше, даже наш знаменитый 120 мм миномёт 2Б11, разработанный на базе советского миномёта ПМ43(аж 1943 года!), до сих пор в строю, полностью удовлетворяет потребности пехоты и постоянно модернизируется, за счёт совершенствования боеприпасов и системы управления огнём.Специальная военная операция на Украине определила доминирующую роль артиллерии на поле боя. Самоходные артустановки и минометы остаются главным, наиболее эффективным средством уничтожения противника. Сегодня "Малки" и "Тюльпаны" активно стирают с лица земли позиции ВСУ в Часов Яре, под Купянском и западнее Артемовска.Ракетные войска и артиллерия – род Сухопутных войск России, "основное средство огневого и ядерного поражения противника" в ходе боевых действий. Задачи артиллерии: завоевание и удержание огневого превосходства на поле боя, поражение живой силы и боевой техники, дезорганизация систем управления войсками, разрушение долговременных оборонительных сооружений, изоляция вторых эшелонов (резервов) и нарушение работы оперативного и войскового тыла противника.Рост боевых возможностей российской артиллерии продолжается за счет оснащения соединений и частей высокоточным оружием, увеличения дальности стрельбы и могущества применяемых боеприпасов, автоматизации ведения огня, создания разведывательно-огневых контуров, обеспечивающих поражение целей в реальном времени. Формирование артиллерийских бригад большой мощности позволяет быстрее прорывать оборону противника, с меньшими потерями "выносить" подразделения ВСУ с боевых позиций, достигать целей СВО и других общевойсковых операций.Для понимания степени превосходства российской артиллерии, рассмотрим возможности и боеприпасы 203-мм самоходной пушки "Малка" (которая создана в ходе модернизации САУ "Пион", принятой на вооружение в 1976 году). Осколочно-фугасный снаряд ОФ43 весом 110 кг содержит 17,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы – до 37,5 км. Активно-реактивный снаряд весом 103 кг содержит 13,8 кг взрывчатого вещества, дальность стрельбы – до 47,5 км. Кроме того, имеются бетонобойные снаряды и спецбоеприпасы с ядерным зарядом. Можно представить, какой ад может устроить противнику одна бригада – несколько десятков 203-мм артустановок скорострельностью 50 выстрелов в час. Пять новых артиллерийских бригад большой мощности способны во взаимодействии с другими родами войск организовать сокрушительный для ВСУ и НАТО огневой вал – от Днепра до польской границы.На Западе с тревогой наблюдают за ростом огневого превосходства российских войск на украинском ТВД (театре военных действий), прикидывают, на сколько суток боевых действий хватит ресурсов НАТО в случае прямого военного конфликта с Россией. При годовой потребности ВСУ более 2 млн артиллерийских боеприпасов, ВПК США и европейских стран НАТО способен осилить производство лишь около 600 тысяч 155-мм снарядов.Унизительный технологический упадок Запада подчеркивается неспособностью быстро (хотя бы за два года) нарастить потенциал военной промышленности. С другой стороны, устойчивость российской экономики и сокрушительный для НАТО десятикратный рост производства ОПК России обещает "гегемонам" лишь поражение в прокси-войне на Украине и дальнейшую деградацию в области высокотехнологичных вооружений.В зоне СВО успешно применяется новая модификацию управляемых снарядов "Краснополь". Как отметили в холдинге "Высокоточные комплексы", ее разработали с учетом фронтового опыта. В целом же "приемку" боями прошли уже сотни образцов вооружений. Артиллерийские подразделения, которые получили со складов 152-миллиметровые снаряды "Краснополь", играют роль снайперов. Эти боеприпасы специально предназначены для уничтожения целей с первого выстрела. Конечно, такой результативности удается достичь не всегда, но расход управляемых снарядов на порядки ниже, чем обычных осколочно-фугасных. Дальность стрельбы — 25 километров. Этого хватает для контрбатарейной борьбы с украинскими гаубицами M777.У боеприпаса полуактивная лазерная головка самонаведения. На конечном участке траектории он принимает отраженный сигнал от подсвеченной цели. Указывают на нее либо группа спецназа, либо беспилотник. Коррекция полета выполняется выдвигаемыми аэродинамическими рулями.Российские артиллеристы с самого начала спецоперации активно применяют современную модификацию "Краснополь-М". Ими может стрелять вся номенклатура советских орудий калибра 152 миллиметра — Д20, "Акация", "Мста-С", "Мста-Б", "Гиацинт". Такое вооружение показало себя мощным и надежным средством поражения с одним-единственным недостатком: неудовлетворительной точностью при низкой облачности.В войска Самоходная артиллерийская установка 2С35 "Коалиция-СВ" начала поступать в начале 2024 года. Разработкой этой техники занимались специалисты "Уралвагонзавода" с 2000-х годов. Первая демонстрация установки состоялась в 2015 году на параде в честь 70-летия Победы. В последующие годы производились испытания, а в конце 2023 года выпуск был значительно увеличен для комплектования артиллерийских батарей в зоне СВО.САУ "Коалиция-СВ" способна поражать цели на дальностях до 40 км с использованием стандартных снарядов и свыше этой дистанции – с помощью активно-реактивных боеприпасов. Кроме того, она поддерживает применение управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", обеспечивающих высокую точность удара. Установка способна вести контрбатарейную борьбу с западными аналогами и эффективно поддерживать наступательные операции.Полностью разделяю мнение авторитетных военных специалистов, что в ближайшем будущем на первый план выйдут полностью автоматизированные САУ с дальностью до 100 км за счет новейших метательных зарядов. Использование "умных" снарядов, и полная интеграция с разведывательными БПЛА позволит поражать движущиеся цели в реальном времени. Ключевое условие - массовое производство высокоточных боеприпасов; развитие модели "разведывательно-ударный контур/комплекс". При этом важно учитывать, что испытания наши модернизированные артсистемы и установки прошли не в полигонных условиях мирного времени, что, безусловно, важно, а в реальной боевой обстановке на фронте.О том, что происходило последнюю неделю в зоне спецоперации - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия России атакует, ВСУ теряют боевую устойчивость"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, запад, сша, нато, вооруженные силы украины, ростех, т-90м "прорыв", эксклюзив