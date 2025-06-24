Что Европа хочет провернуть в России и как это планируется — бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, принимавшая участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью корреспондентам Украина.ру объяснила, почему у Запада есть стремление в постоянном поиске внешнего врага, как европейцы хотят завладеть российскими ресурсами и рассказала о том, какая цель стимулирует её постоянно совершенствовать знания русского языка.
00:28 – Почему Европа активно поддерживает Зеленского в борьбе против России?
02:22 – Итоги визита Зеленского в Австрию;
02:56 – Изучение русского языка;
* В материале упоминается Алексей Навальный – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation), который включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
#Кнайсль #Австрия #МИД #Петербург #СПБ #СанктПетербург #ПМЭФ #Европа #ЕС
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00:28 – Почему Европа активно поддерживает Зеленского в борьбе против России?
02:22 – Итоги визита Зеленского в Австрию;
02:56 – Изучение русского языка;
* В материале упоминается Алексей Навальный – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation), который включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
#Кнайсль #Австрия #МИД #Петербург #СПБ #СанктПетербург #ПМЭФ #Европа #ЕС
ТГ-канал Карин Кнайсль: https://t.me/KarinKneisslofficial
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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