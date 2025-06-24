Что Европа хочет провернуть в России и как это планируется — бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль - 24.06.2025 Украина.ру
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Что Европа хочет провернуть в России и как это планируется — бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Что Европа хочет провернуть в России и как это планируется — бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль - 24.06.2025 Украина.ру
Что Европа хочет провернуть в России и как это планируется — бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, принимавшая участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью корреспондентам Украина.ру Украина.ру, 24.06.2025
2025-06-24T09:27
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, принимавшая участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью корреспондентам Украина.ру объяснила, почему у Запада есть стремление в постоянном поиске внешнего врага, как европейцы хотят завладеть российскими ресурсами и рассказала о том, какая цель стимулирует её постоянно совершенствовать знания русского языка. 00:28 – Почему Европа активно поддерживает Зеленского в борьбе против России? 02:22 – Итоги визита Зеленского в Австрию;02:56 – Изучение русского языка;* В материале упоминается Алексей Навальный – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation), который включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. #Кнайсль #Австрия #МИД #Петербург #СПБ #СанктПетербург #ПМЭФ #Европа #ЕС ТГ-канал Карин Кнайсль: https://t.me/KarinKneisslofficialНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, новости, австрия, европа, россия, владимир зеленский, мид, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд)
Видео, Новости, Австрия, Европа, Россия, Владимир Зеленский, МИД, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд)

Что Европа хочет провернуть в России и как это планируется — бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль

09:27 24.06.2025
 
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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, принимавшая участие в Петербургском международном экономическом форуме, в интервью корреспондентам Украина.ру объяснила, почему у Запада есть стремление в постоянном поиске внешнего врага, как европейцы хотят завладеть российскими ресурсами и рассказала о том, какая цель стимулирует её постоянно совершенствовать знания русского языка.

00:28 – Почему Европа активно поддерживает Зеленского в борьбе против России?
02:22 – Итоги визита Зеленского в Австрию;
02:56 – Изучение русского языка;

* В материале упоминается Алексей Навальный – основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Anti-Corruption Foundation), который включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

#Кнайсль #Австрия #МИД #Петербург #СПБ #СанктПетербург #ПМЭФ #Европа #ЕС

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