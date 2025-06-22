https://ukraina.ru/20250622/ssha-grozyat-iranu-novymi-udarami-ormuzskiy-proliv-perekroyut-itogi-22-iyunya-1064158562.html

США грозят Ирану новыми ударами, Ормузский пролив перекроют. Итоги 22 июня

США грозят Ирану новыми ударами, Ормузский пролив перекроют. Итоги 22 июня - 22.06.2025 Украина.ру

США грозят Ирану новыми ударами, Ормузский пролив перекроют. Итоги 22 июня

Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с заявлением по поводу удара США по ядерным объектам Ирана. Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива

2025-06-22T18:10

2025-06-22T18:10

2025-06-22T21:34

эксклюзив

хроники

дональд трамп

пит хегсет

олег царев

пентагон

мид

ес

тегеран

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/16/1064158166_0:0:2235:1257_1920x0_80_0_0_3aa26198438c533ad50884cc59ffaba3.jpg

Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Вашингтоне пригрозил, что любой силовой ответ Ирана на удары по его ядерным объектам обернётся более "значительной" атакой со стороны американских войск.Он указал, что американский ответ "значительно превысит по силе" атаки в ночь на 22 июня. Хегсет отметил, что США готовы "защитить себя" в случае ответных действий Ирана, которые он назвал "очень плохой идее"."Соединённые Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", — заявил он.Хегсет рассказал, что удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями. Приказ на атаку отдал президент США Дональд Трамп. Удары, по словам Хегсета, уничтожили ядерную программу Ирана."По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — подчеркнул Хегсет.Он подтвердил информацию о том, что США использовали бомбардировщики B-2 Spirit, которые впервые в боевых условиях применили высокоточные противобункерные авиабомбы GBU-57.При этом Хегсет указал, что бомбардировщики достигли ядерных объектов Ирана "совершенно незамеченными".Министр обороны США в то же время считает, что после ударов по Ирану настало время "двигаться к миру"."Я могу только подтвердить, что иранцам напрямую поступают как публичные, так и личные сообщения по множеству каналов, давая им все возможности сесть за стол переговоров. Они точно понимают, какова американская позиция, какие именно шаги они могут предпринять для достижения мира, и мы надеемся, что они это сделают… Сейчас время двигаться вперед к миру", — отметил Хегсет.По словам главы Пентагона, Тегеран знает о позиции Вашингтона по этому вопросу."Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путём", — отметил Хегсет.Он также заявил, что США не планировали продолжать операцию против Ирана, но в случае необходимости на ответную атаку Ирана ответят."Как сказал президент, это совершенно точно не имеет открытого конца. Но это не ограничивает наши возможности по ответу, мы ответим в случае необходимости. Но президент дал нам ясную миссию по уничтожению ядерных возможностей Ирана", — сказал Хегсет журналистам.Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News заявил, что кроме Трампа никто не знает, когда он принял решение ударить по ядерным объектам Ирана."Никто не знает, когда президент принял решение, кроме него самого", — отметил Вэнс.Вице-президент США также выразил мнение, что, "если иранцы умны, они посмотрят в зеркало, дадут шанс миру и откажутся от программы ядерного оружия".В Иране же решили в ответ на американские атаки перекрыть Ормузский пролив. Об этом заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Иран Исмаил Коусари."Парламент пришёл к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", — заявил Коусари.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана есть разные опции ответа на удары США по ядерным объектам страны."Есть разные доступные нам варианты. Остановлюсь на этом", — отметил он в ходе пресс-конференции в Стамбуле, отвечая на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива и ударов по базам США на Ближнем Востоке.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв пояснил, почему Иран прибег к такому ответу на атаки США."Обратите внимание. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Хосейн Шариатмадари заявил, что Тегеран должен как можно скорее "закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства". То есть рассматривается вариант не полного, а выборочного закрытия пролива. По всей видимости, иранские военные будут проверять принадлежность судов и разворачивать суда стран из "черного списка"", — отметил Царёв.Он напомнил, что Иран долгое время находится под санкциями."При этом Иран долгое время находится под санкциями. Основными экспортерами через пролив являются Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Катар, а крупнейшими импортерами — Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Страны ЕС используют пролив по минимуму — Греция, Испания, чуть Италия", — напомнил Царёв.По его словам, "судов под флагами США там вообще нет"."Другими словами, такой шаг — закрыть пролив для определённых стран — никто не почувствует. А Ираном это будет подано как драконовская мера", — подытожил эксперт.Тем временем заявления иранский политиков прокомментировали в США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты не исключают возможности военного ответа в случае угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана."Я не буду заранее исключать какие-либо действия со стороны президента [Трампа]. Это не то, что мы готовы обсуждать как неминуемый вариант развития событий, однако, если Иран решит перекрыть пролив, первыми, кто должен возмутиться, будут китайцы - они зависят от нефти, проходящей через него", — отметил Рубио в интервью телеканалу CBS.Так он ответил на вопрос о том, готовы ли США применить силу в случае, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив.По словам Рубио, подобный шаг стал бы "экономическим самоубийством" для Тегерана и вызвал бы "масштабную эскалацию", за которой последовал бы ответ "не только со стороны США, но и других стран".Подробнее об американском ударе по Ирану — в статье Александра Сокуренко "Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану".

https://ukraina.ru/20250622/bespilotniki-nad-kazakhstanom-syrskiy-grozit-nastupleniem-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-22-iyunya-1064150684.html

https://ukraina.ru/20250622/ssha-nanesli-udary-po-iranu-rezultaty-i--dolgosrochnye-posledstviya-glavnoe-na-utro-22-iyunya-1064143073.html

https://ukraina.ru/20250621/vstrecha-lukashenko-i-kelloga-osvobozhdenie-zaklyuchnnykh-itogi-21-iyunya-1064134748.html

тегеран

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, пит хегсет, олег царев, пентагон, мид, ес, тегеран , сша, иран, джей ди вэнс, марко рубио