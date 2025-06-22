США грозят Ирану новыми ударами, Ормузский пролив перекроют. Итоги 22 июня
18:10 22.06.2025 (обновлено: 21:34 22.06.2025)
Глава Пентагона Пит Хегсет выступил с заявлением по поводу удара США по ядерным объектам Ирана. Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива
Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Вашингтоне пригрозил, что любой силовой ответ Ирана на удары по его ядерным объектам обернётся более "значительной" атакой со стороны американских войск.
Он указал, что американский ответ "значительно превысит по силе" атаки в ночь на 22 июня. Хегсет отметил, что США готовы "защитить себя" в случае ответных действий Ирана, которые он назвал "очень плохой идее".
"Соединённые Штаты не ищут войны, но давайте проясним: мы будем действовать быстро и решительно, если наши люди, партнеры или интересы окажутся под угрозой", — заявил он.
Хегсет рассказал, что удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане готовились неделями. Приказ на атаку отдал президент США Дональд Трамп. Удары, по словам Хегсета, уничтожили ядерную программу Ирана.
"По приказу президента Трампа Центральное командование США провело удар в середине ночи по трем ядерным объектам в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан — с целью уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. <...> Это была невероятная и сокрушительная операция. <...> Ядерные амбиции Ирана были полностью уничтожены", — подчеркнул Хегсет.
Он подтвердил информацию о том, что США использовали бомбардировщики B-2 Spirit, которые впервые в боевых условиях применили высокоточные противобункерные авиабомбы GBU-57.
При этом Хегсет указал, что бомбардировщики достигли ядерных объектов Ирана "совершенно незамеченными".
Министр обороны США в то же время считает, что после ударов по Ирану настало время "двигаться к миру".
"Я могу только подтвердить, что иранцам напрямую поступают как публичные, так и личные сообщения по множеству каналов, давая им все возможности сесть за стол переговоров. Они точно понимают, какова американская позиция, какие именно шаги они могут предпринять для достижения мира, и мы надеемся, что они это сделают… Сейчас время двигаться вперед к миру", — отметил Хегсет.
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По словам главы Пентагона, Тегеран знает о позиции Вашингтона по этому вопросу.
"Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путём", — отметил Хегсет.
Он также заявил, что США не планировали продолжать операцию против Ирана, но в случае необходимости на ответную атаку Ирана ответят.
"Как сказал президент, это совершенно точно не имеет открытого конца. Но это не ограничивает наши возможности по ответу, мы ответим в случае необходимости. Но президент дал нам ясную миссию по уничтожению ядерных возможностей Ирана", — сказал Хегсет журналистам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News заявил, что кроме Трампа никто не знает, когда он принял решение ударить по ядерным объектам Ирана.
"Никто не знает, когда президент принял решение, кроме него самого", — отметил Вэнс.
Вице-президент США также выразил мнение, что, "если иранцы умны, они посмотрят в зеркало, дадут шанс миру и откажутся от программы ядерного оружия".
В Иране же решили в ответ на американские атаки перекрыть Ормузский пролив. Об этом заявил член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Иран Исмаил Коусари.
"Парламент пришёл к выводу, что Ормузский пролив должен быть закрыт, но окончательное решение по этому поводу будет принято Советом национальной безопасности", — заявил Коусари.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана есть разные опции ответа на удары США по ядерным объектам страны.
"Есть разные доступные нам варианты. Остановлюсь на этом", — отметил он в ходе пресс-конференции в Стамбуле, отвечая на вопрос о возможности закрытия Ормузского пролива и ударов по базам США на Ближнем Востоке.
Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв пояснил, почему Иран прибег к такому ответу на атаки США.
"Обратите внимание. Советник верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи Хосейн Шариатмадари заявил, что Тегеран должен как можно скорее "закрыть Ормузский пролив для американского, британского, немецкого и французского судоходства". То есть рассматривается вариант не полного, а выборочного закрытия пролива. По всей видимости, иранские военные будут проверять принадлежность судов и разворачивать суда стран из "черного списка"", — отметил Царёв.
Он напомнил, что Иран долгое время находится под санкциями.
"При этом Иран долгое время находится под санкциями. Основными экспортерами через пролив являются Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, ОАЭ и Катар, а крупнейшими импортерами — Китай, Индия, Япония и Южная Корея. Страны ЕС используют пролив по минимуму — Греция, Испания, чуть Италия", — напомнил Царёв.
По его словам, "судов под флагами США там вообще нет".
"Другими словами, такой шаг — закрыть пролив для определённых стран — никто не почувствует. А Ираном это будет подано как драконовская мера", — подытожил эксперт.
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Тем временем заявления иранский политиков прокомментировали в США. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Соединённые Штаты не исключают возможности военного ответа в случае угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана.
"Я не буду заранее исключать какие-либо действия со стороны президента [Трампа]. Это не то, что мы готовы обсуждать как неминуемый вариант развития событий, однако, если Иран решит перекрыть пролив, первыми, кто должен возмутиться, будут китайцы - они зависят от нефти, проходящей через него", — отметил Рубио в интервью телеканалу CBS.
Так он ответил на вопрос о том, готовы ли США применить силу в случае, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив.
По словам Рубио, подобный шаг стал бы "экономическим самоубийством" для Тегерана и вызвал бы "масштабную эскалацию", за которой последовал бы ответ "не только со стороны США, но и других стран".
Подробнее об американском ударе по Ирану — в статье Александра Сокуренко "Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану".
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