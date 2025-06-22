https://ukraina.ru/20250622/cindrom-22-iyunya-ssha-udarili-po-iranu-1064154667.html

Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану

Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану - 22.06.2025 Украина.ру

Cиндром 22 июня: США ударили по Ирану

Американские войска нанесли воздушный удар по Ирану, присоединившись к военной агрессии Израиля.

2025-06-22T15:29

2025-06-22T15:29

2025-06-22T15:30

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сша

израиль

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Согласно официальной информации Пентагона, они атаковали три иранских ядерных объекта, включая подземный завод по обогащению урана в Фордо, а также производственные мощности в Натанзе и Исфахане, предположительно связанные с мирной ядерной программой Исламской Республики.Для акта агрессии были задействованы малозаметные для радаров бомбардировщики B-2, которые использовали противобункерные бомбы, предварительно разрекламированные Дональдом Трампом. Кроме того, американцы применяли крылатые ракеты "Томагавк", запущенные по иранской территории с подводных лодок.Президент США назвал итоги нападения "очень успешными", утверждая, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана полностью уничтожены. Однако подтверждений этому нет, не считая нескольких видео мощных взрывов, которые распространяются в мировой сети. Причем, на одном из этих видео звучит украинская речь – из чего понятно, что запись сделана не в Иране.Иранская сторона подтвердила факт агрессии со стороны США. Однако, Тегеран утверждает, что американские удары не нанесли ядерным объектом критического вреда, разрушив объекты на поверхности и не повредив подземные бункеры.Кроме того, по словам депутатов иранского парламента, запасы обогащенного урана были заблаговременно эвакуированы. И спутниковые снимки, сделанные накануне в районе Фордо, действительно показали заметную активность большегрузных грузовиков.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Америка нарушила устав Организации Объединенных Наций и международное право, а также запросил экстренное заседание Совбеза ООН.Иранские власти анонсировали скорый ответ на атаку американцев – не исключая возможности заблокировать Ормузский пролив, по которому проходят танкеры с ближневосточной нефтью для Европы и Азии.Уже в первую половину дня ракетные войска Исламской республики нанесли очередной удар по Израилю, а в арабских странах Персидского залива начали предпринимать экстренные меры безопасности. Так, в Бахрейне, где расположена военно-морская база США, вообще не рекомендовали местным жителям выходить из дома на улицу.Многие страны мира – от государств Латинской Америки до Саудовской Аравии и Египта – осудили очередной виток эскалации на Ближнем Востоке.Даже такой преданный союзник США, как Япония, воздержался от прямой поддержки американской бомбардировки – поскольку экономика этой страны критически зависит от поставок ближневосточных энергоносителей. По состоянию на сегодняшний час атаку Трампа одобрили только флагманы НАТО – Великобритания и Германия, где у власти находятся наиболее агрессивные ястребы.Москва решительно выступила против действий Белого дома. Причем, в заявлении российского МИДа явно подчеркивается тот факт, что США выбрали для своей военной атаки символичную дату, которая напоминает о нападении нацистской Германии на Советский Союз."Россия решительным образом осуждает совершенные США на рассвете 22 июня удары по ряду ядерных объектов в Иране, предпринятые вслед за израильскими нападениями на Исламскую Республику.Вызывает особую тревогу, что удары осуществила страна, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН. Риск разрастания конфликта на Ближнем Востоке, и без того охваченном множеством кризисов, существенно возрос", – отмечается в заявлении российского дипломатического ведомства.Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале подробный пост о результатах американской атаки против Ирана, который вызвал большой информационный резонанс на Ближнем Востоке."Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране?1. Критическая инфраструктура ядерного цикла, судя по всему, не пострадала или пострадала незначительно.2. Обогащение ядерных материалов, а теперь можно прямо сказать – и будущее производство ЯО – будет продолжено.3. Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект.4. Израиль под ударом, гремят взрывы, люди в панике.5. США втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции.6. Политический режим Ирана сохранён, причём с высокой степенью вероятности он стал сильнее.7. Народ консолидируется вокруг духовного руководства, причём даже тот, который ему не симпатизировал.8. Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну для США.9. Абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США.10. С такими успехами не видать Трампу Нобелевской премии мира, даже несмотря на всю продажность этой номинации. Хорошее начало, поздравляю, г-н президент!".В этой связи стоить отметить – глава МИД Ирана Арагчи только что заявил, что он немедленно вылетает в Москву для срочной встречи с политическим руководством России. Из чего становится ясно, что российское участие станет ключевым фактором для урегулирования нарастающего военного кризиса, угрожающего миру возможной ядерной катастрофой.А самому Трампу угрожают катастрофические последствия во внутренней политике – в зависимости от того, как долго будет продолжаться его ближневосточная авантюра."Обстрелы Ирана в ближайшее время приведут к открытию фронта противостояния между Белым домом и конгрессом. Многие законодатели в обеих палатах конгресса недовольны тем, что их заранее не поставили в известность. Знало о начале атаки на Иран только руководство двух партий.Демократы наверняка надеются на то, что Трамп надолго завязнет в клинче с Ираном, и это обрушит его рейтинги. Хотя уже сейчас уровень поддержки ближневосточной политики Трампа составляет от силы 35-37%. Белый дом же хочет как можно скорее навязать Ирану свой вариант сделки. Если же этого не получится, а конфликт затянется, то вероятность мятежа со стороны конгресса и недовольной части общества будет быстро расти", – отмечает американист Малек Дудаков.Тем не менее, продавив Трампа в иранском вопросе, Израиль будет стараться еще глубже затянуть его свою кампанию против Ирана. А Тегеран, в свою очередь, вынужден будет считаться с этой угрозой, с осторожностью выбирая между различными вариантами силового ответа."Ловушка, в которую может теперь попасть Трамп, незатейлива, но эффективна. Если Иран сейчас ответит по американским объектам, США автоматически придется втягиваться в военные действия дальше. Если же не ответит или ответит вяло, формально, израильское руководство и его американские союзники-неоконы усилят давление на Белый дом: иранский режим надо добить, пока тот слаб.Рискнем предположить, что Иран сейчас не станет отвечать напрямую по американским объектам, чтобы не провоцировать дальнейшее и уже необратимое вовлечение вооруженных сил США, но постарается расширить удары по Израилю. В ответ на это Нетаньяху активизирует усилия, чтобы убедить Вашингтон в необходимости смены иранского режима, на что пока Трамп не готов, само это понятие ему мировоззренчески чуждо. Но логика втягивания в конфликты редко преодолима", – пишет канал журнала "Россия в глобальной политике", который выходит под редакцией политолога Федора Лукьянова.Как бы там ни было, очередная имперская агрессия, которая, по иронии судьбы, снова началась 22 июня, не сулит миру ничего доброго – еще на шаг приближая его к все более реальному ядерному конфликту.Коротко о том, что пишет иностранная пресса об ударах США по Ирану - "Что пишут зарубежные СМИ об ударах США по Ирану"

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Александр Сокуренко

иран, сша, израиль, дональд трамп, дмитрий медведев, малек дудаков, совет безопасности оон, мид, пентагон, эксклюзив