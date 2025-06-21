Латынина* считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России - 21.06.2025 Украина.ру
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Латынина* считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России
Латынина* считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России - 21.06.2025 Украина.ру
Латынина* считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России
Юлия Латынина считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России и эту угрозу нужно ликвидировать. Об этом она рассказал в эфире программы "Живой Гвоздь"
2025-06-21T16:21
2025-06-21T16:21
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Журналистка Юлия Латынина, в эфире программы "Живой Гвоздь" заявила о необходимости продолжения спецоперации до "логического завершения".По мнению Латыниной, современная Украина представляет собой "чрезвычайный исторический вызов для существования исторической России". Она подчеркнула, что не поддерживает идею скорейших переговоров между странами."Украина как проект под названием "Галичина от реки до моря" действительно очень похожа на проект "Палестина от реки до моря" и представляет стратегическую опасность для России", - заявила журналистка.При этом Латынина отметила, что могла бы поддержать нейтральную, многонациональную Украину, которая "помнит свои российские корни".Программа "Живой Гвоздь", где прозвучали эти заявления, ранее неоднократно привлекала внимание властей. Ведущий проекта Дмитрий Потапенко* был признан иностранным агентом в январе 2024 года.*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентовТакже на эту тему в материале Елены Мурзиной Юлия Латынина* и ее удивительные метаморфозы. "Мы все ошибались", " у них в голове Юсэйд" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20231130/1051615992.html
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новости, украина, россия, юлия латынина, украина.ру, сво, переговоры, главные новости
Новости, Украина, Россия, Юлия Латынина, Украина.ру, СВО, переговоры, Главные новости

Латынина* считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России

16:21 21.06.2025
 
Юлия Латынина
 Юлия Латынина
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Юлия Латынина считает, что нынешняя Украина является стратегической угрозой для России и эту угрозу нужно ликвидировать. Об этом она рассказал в эфире программы "Живой Гвоздь"
Журналистка Юлия Латынина, в эфире программы "Живой Гвоздь" заявила о необходимости продолжения спецоперации до "логического завершения".
По мнению Латыниной, современная Украина представляет собой "чрезвычайный исторический вызов для существования исторической России". Она подчеркнула, что не поддерживает идею скорейших переговоров между странами.
"Украина как проект под названием "Галичина от реки до моря" действительно очень похожа на проект "Палестина от реки до моря" и представляет стратегическую опасность для России", - заявила журналистка.
При этом Латынина отметила, что могла бы поддержать нейтральную, многонациональную Украину, которая "помнит свои российские корни".
Программа "Живой Гвоздь", где прозвучали эти заявления, ранее неоднократно привлекала внимание властей. Ведущий проекта Дмитрий Потапенко* был признан иностранным агентом в январе 2024 года.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
Также на эту тему в материале Елены Мурзиной Юлия Латынина* и ее удивительные метаморфозы. "Мы все ошибались", " у них в голове Юсэйд" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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Латынина* разочаровалась в Украине и побоялась выглядеть "полной идиоткой"Журналист признала, что надежды оппозиции не оправдались. Видеоинтервью публикует Телеграм-канал "Пул №3"
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