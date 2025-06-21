Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие - 21.06.2025 Украина.ру
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Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие
Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие - 21.06.2025 Украина.ру
Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие
Тегеран, ранее помогавший Москве, теперь может потребовать более современное оружие, что поставит Россию перед сложным выбором. От этого решения будет зависеть репутация РФ на Ближнем Востоке и судьба стратегического коридора "Север-Юг"
2025-06-21T06:30
2025-06-21T06:30
новости
россия
иран
москва
тегеран
оружие
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.Эксперт отметил, что Иран оказывал России помощь не безвозмездно, а через продажу своих вооружений. Теперь Тегеран вправе запросить у Москвы более совершенные системы, например, комплексы "Орешник".Политолог подчеркнул, что от действий России зависит не только ее авторитет в регионе, но и ключевые экономические проекты. Коридор "Север-Юг", жизненно важный для Москвы в условиях санкций, напрямую связан с иранской инфраструктурой."Если иранские порты и инфраструктура не будут работать, мы этот коридор потеряем. По нам будет нанесен сильный удар", — предупредил собеседник издания.Серенко также обратил внимание на то, что текущий кризис проверяет на прочность союзнические отношения России и Китая с Ираном. "Где эти союзники, которые обещали Ирану поддержку? Китай даже огромные деньги вкачал в иранскую экономику", — отметил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Зимовский заявил, что "Иран остался один". По его словам, Россия не будет оказывать военную помощь Ирану в его конфликте с Израилем, поскольку сама нуждается в ресурсах для решения собственных боевых задач.Полный текст интервью Андрея Серенко: Вступив в конфликт с Ираном, Трамп повесил Украину на Европу, но России от этого не легче читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250421/rossiya-stala-ofitsialnym-soyuznikom-irana-chto-za-etim-stoit-1062655291.html
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новости, россия, иран, москва, тегеран , оружие
Новости, Россия, Иран, Москва, Тегеран , оружие

Иран проверяет союзников: Серенко объяснил, почему Тегеран может потребовать у Москвы современное оружие

06:30 21.06.2025
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Тегеран, ранее помогавший Москве, теперь может потребовать более современное оружие, что поставит Россию перед сложным выбором. От этого решения будет зависеть репутация РФ на Ближнем Востоке и судьба стратегического коридора "Север-Юг"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.
Эксперт отметил, что Иран оказывал России помощь не безвозмездно, а через продажу своих вооружений. Теперь Тегеран вправе запросить у Москвы более совершенные системы, например, комплексы "Орешник".
"Просто сейчас Тегеран тоже может обратиться к Москве и сказать: 'Не надо нам "Герани". Продайте нам "Орешник"'. Надо нам это или нет? Не знаю. Но для иранцев этот момент будет показательным", — заявил Серенко.
Политолог подчеркнул, что от действий России зависит не только ее авторитет в регионе, но и ключевые экономические проекты. Коридор "Север-Юг", жизненно важный для Москвы в условиях санкций, напрямую связан с иранской инфраструктурой.
"Если иранские порты и инфраструктура не будут работать, мы этот коридор потеряем. По нам будет нанесен сильный удар", — предупредил собеседник издания.
Серенко также обратил внимание на то, что текущий кризис проверяет на прочность союзнические отношения России и Китая с Ираном. "Где эти союзники, которые обещали Ирану поддержку? Китай даже огромные деньги вкачал в иранскую экономику", — отметил эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Зимовский заявил, что "Иран остался один". По его словам, Россия не будет оказывать военную помощь Ирану в его конфликте с Израилем, поскольку сама нуждается в ресурсах для решения собственных боевых задач.
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