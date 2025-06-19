"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО - 19.06.2025 Украина.ру
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"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО
"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО - 19.06.2025 Украина.ру
"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО
Россия не будет оказывать военную помощь Ирану в его конфликте с Израилем, поскольку сама нуждается в ресурсах для решения собственных боевых задач. Тегеран остается один на один с противником, и исход противостояния теперь зависит только от его запасов и способности нанести Израилю неприемлемый ущерб
2025-06-19T03:15
2025-06-19T03:15
новости
иран
израиль
тегеран
военная помощь
россия
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский.Он отметил, что, несмотря на возможный обмен опытом, Иран долгое время находился в самоизоляции и полагался на собственные разработки."Основу их ПВО составляют системы С-300. Да, у них есть китайские системы, но Китай принципиально не поставляет оружие странам, которые ведут войну", — пояснил Зимовский.По его словам, Израиль может добиться вывода Ирана из игры — либо через смену режима, либо путем изматывающих ударов, которые заставят Тегеран сосредоточиться на внутренних проблемах.Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии.Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html
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новости, иран, израиль, тегеран , военная помощь, россия
Новости, Иран, Израиль, Тегеран , военная помощь, Россия

"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО

03:15 19.06.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия не будет оказывать военную помощь Ирану в его конфликте с Израилем, поскольку сама нуждается в ресурсах для решения собственных боевых задач. Тегеран остается один на один с противником, и исход противостояния теперь зависит только от его запасов и способности нанести Израилю неприемлемый ущерб
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский.
"У Ирана нет союзников. У нас тоже нет союзников, которые могли бы обеспечить нас военными ресурсами. Мы ничего не можем передать Ирану, потому что у нас есть свои военные задачи", — заявил эксперт.
Он отметил, что, несмотря на возможный обмен опытом, Иран долгое время находился в самоизоляции и полагался на собственные разработки.
"Основу их ПВО составляют системы С-300. Да, у них есть китайские системы, но Китай принципиально не поставляет оружие странам, которые ведут войну", — пояснил Зимовский.
По его словам, Израиль может добиться вывода Ирана из игры — либо через смену режима, либо путем изматывающих ударов, которые заставят Тегеран сосредоточиться на внутренних проблемах.
Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии.
Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.
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Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
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