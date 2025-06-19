"Иран остался один": Зимовский объяснил, почему Тегеран не получит российские "Герани" и системы ПВО
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о стратегическом партнерстве
Россия не будет оказывать военную помощь Ирану в его конфликте с Израилем, поскольку сама нуждается в ресурсах для решения собственных боевых задач. Тегеран остается один на один с противником, и исход противостояния теперь зависит только от его запасов и способности нанести Израилю неприемлемый ущерб
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский.
"У Ирана нет союзников. У нас тоже нет союзников, которые могли бы обеспечить нас военными ресурсами. Мы ничего не можем передать Ирану, потому что у нас есть свои военные задачи", — заявил эксперт.
Он отметил, что, несмотря на возможный обмен опытом, Иран долгое время находился в самоизоляции и полагался на собственные разработки.
"Основу их ПВО составляют системы С-300. Да, у них есть китайские системы, но Китай принципиально не поставляет оружие странам, которые ведут войну", — пояснил Зимовский.
По его словам, Израиль может добиться вывода Ирана из игры — либо через смену режима, либо путем изматывающих ударов, которые заставят Тегеран сосредоточиться на внутренних проблемах.
Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии.
Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.
Вчера, 10:15В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешатьсяПочти всю ночь на 18 июня Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами и постами в соцсетях. В итоге лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытки сменить режим в Иране военными методами приведут к хаосу, а в Германии согласились с тем, что для президента США Дональда Трампа Израиль важнее Украины, а в Вашингтоне снова призвали Иран к капитуляции
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