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"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину

"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину - 20.06.2025 Украина.ру

"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину

Переключение внимания Запада на Ближний Восток создаст дополнительные возможности для российской армии на украинском фронте. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев

2025-06-20T21:30

2025-06-20T21:30

2025-06-20T21:30

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Богатырев отметил преимущества для России: "Для нас это выгодно, потому что приведет к росту цен на нефть... Цены на наши системы ПВО вырастут в разы".Аналитик раскрыл долгосрочную стратегию: "Наша задача - сварить лягушку на медленном огне. Я сейчас не об Украине, а про НАТО, который, помогая киевскому режиму, сам демилитаризируется".Эксперт подчеркнул разницу в потенциалах: "Если бы мы тратили на Киев столько баллистических ракет, сколько Иран тратил на Израиль, он бы превратился в декорации для фильма про пост-апокалипсис".Богатырев заключил: "Достаток ресурсов, который есть у России, скажет свое слово и поставит точку в этом конфликте".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/irano-izrailskiy-konflikt-v-svete-protivostoyaniya-sverkhderzhav-aysbergi-v-mirovom-okeane-1064090916.html

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