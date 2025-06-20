https://ukraina.ru/20250620/v-nebe-budet-esche-bolshe-dyr-ekspert-o-tom-kak-izrailsko-iranskiy-konflikt-povliyaet-na-ukrainu-1064104103.html
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину - 20.06.2025 Украина.ру
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
Переключение внимания Запада на Ближний Восток создаст дополнительные возможности для российской армии на украинском фронте. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T21:30
2025-06-20T21:30
2025-06-20T21:30
новости
украина
россия
израиль
дональд трамп
украина.ру
нато
демилитаризация
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_0:256:2560:1696_1920x0_80_0_0_5f80c37d2bd0a6aa30b1be4766cdb491.jpg
Богатырев отметил преимущества для России: "Для нас это выгодно, потому что приведет к росту цен на нефть... Цены на наши системы ПВО вырастут в разы".Аналитик раскрыл долгосрочную стратегию: "Наша задача - сварить лягушку на медленном огне. Я сейчас не об Украине, а про НАТО, который, помогая киевскому режиму, сам демилитаризируется".Эксперт подчеркнул разницу в потенциалах: "Если бы мы тратили на Киев столько баллистических ракет, сколько Иран тратил на Израиль, он бы превратился в декорации для фильма про пост-апокалипсис".Богатырев заключил: "Достаток ресурсов, который есть у России, скажет свое слово и поставит точку в этом конфликте".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/irano-izrailskiy-konflikt-v-svete-protivostoyaniya-sverkhderzhav-aysbergi-v-mirovom-okeane-1064090916.html
украина
россия
израиль
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_25:0:2300:1706_1920x0_80_0_0_67c670928e19abdc11329c8a73a21dcd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, израиль, дональд трамп, украина.ру, нато, демилитаризация, война, конфликт, зрк patriot, оружие, сво, главные новости, ближний восток
Новости, Украина, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, демилитаризация, война, конфликт, ЗРК Patriot, оружие, СВО, Главные новости, Ближний Восток
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
Переключение внимания Запада на Ближний Восток создаст дополнительные возможности для российской армии на украинском фронте. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев