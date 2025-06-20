"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/v-nebe-budet-esche-bolshe-dyr-ekspert-o-tom-kak-izrailsko-iranskiy-konflikt-povliyaet-na-ukrainu-1064104103.html
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину - 20.06.2025 Украина.ру
"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
Переключение внимания Запада на Ближний Восток создаст дополнительные возможности для российской армии на украинском фронте. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T21:30
2025-06-20T21:30
новости
украина
россия
израиль
дональд трамп
украина.ру
нато
демилитаризация
война
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_0:256:2560:1696_1920x0_80_0_0_5f80c37d2bd0a6aa30b1be4766cdb491.jpg
Богатырев отметил преимущества для России: "Для нас это выгодно, потому что приведет к росту цен на нефть... Цены на наши системы ПВО вырастут в разы".Аналитик раскрыл долгосрочную стратегию: "Наша задача - сварить лягушку на медленном огне. Я сейчас не об Украине, а про НАТО, который, помогая киевскому режиму, сам демилитаризируется".Эксперт подчеркнул разницу в потенциалах: "Если бы мы тратили на Киев столько баллистических ракет, сколько Иран тратил на Израиль, он бы превратился в декорации для фильма про пост-апокалипсис".Богатырев заключил: "Достаток ресурсов, который есть у России, скажет свое слово и поставит точку в этом конфликте".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/irano-izrailskiy-konflikt-v-svete-protivostoyaniya-sverkhderzhav-aysbergi-v-mirovom-okeane-1064090916.html
украина
россия
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1e/1062870642_25:0:2300:1706_1920x0_80_0_0_67c670928e19abdc11329c8a73a21dcd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, израиль, дональд трамп, украина.ру, нато, демилитаризация, война, конфликт, зрк patriot, оружие, сво, главные новости, ближний восток
Новости, Украина, Россия, Израиль, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, демилитаризация, война, конфликт, ЗРК Patriot, оружие, СВО, Главные новости, Ближний Восток

"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину

21:30 20.06.2025
 
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
- РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© AP / Mohammad Rasoul Moradi
Читать в
ДзенTelegram
Переключение внимания Запада на Ближний Восток создаст дополнительные возможности для российской армии на украинском фронте. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Часть "Пэтриотов" они перебросили в Израиль для прикрытия Тель-Авива. То есть в небе Украины будет появляться еще больше дыр", - заявил эксперт.
Богатырев отметил преимущества для России: "Для нас это выгодно, потому что приведет к росту цен на нефть... Цены на наши системы ПВО вырастут в разы".
Аналитик раскрыл долгосрочную стратегию: "Наша задача - сварить лягушку на медленном огне. Я сейчас не об Украине, а про НАТО, который, помогая киевскому режиму, сам демилитаризируется".
Эксперт подчеркнул разницу в потенциалах: "Если бы мы тратили на Киев столько баллистических ракет, сколько Иран тратил на Израиль, он бы превратился в декорации для фильма про пост-апокалипсис".
Богатырев заключил: "Достаток ресурсов, который есть у России, скажет свое слово и поставит точку в этом конфликте".
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 20.06.2025
15:51
Ирано-израильский конфликт в свете противостояния сверхдержав. Айсберги в мировом океане неопределенностиРазрастающееся военное противостояние Израиля и Ирана резко обостряет ситуацию на только в ближневосточном регионе, но и во всей Евразии, если не сказать – в мире.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияИзраильДональд ТрампУкраина.руНАТОдемилитаризациявойнаконфликтЗРК PatriotоружиеСВОГлавные новостиБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:30"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
20:59Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
19:50Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных
19:18"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
19:16Песков ответил, почему Москва не согласилась на безоговорочное перемирие с Киевом
19:09Российские военные "вычитают" из системы обеспечения ВСУ: фронтовая сводка
18:45"Скоро будем в Москве" - видео от бойцов, вернувшихся в Россию по обмену
18:37Не на поле боя, так на бумаге: Зеленский ввел санкции против российских БПЛА
18:34В центральном районе Тегерана беспилотник ударил по многоэтажному жилому дому
18:30Двое суток прошли: мир затаился в ожидании ближневосточной реакции Трампа
18:28Иран сообщил, что целью удара в Хайфе стало здание, принадлежащее министерству внутренних дел Израиля
18:24Российские беспилотники атаковали вражеские объекты в Одесской области
18:20Помогавшую нацистам из Азова* псевдоволонтёршу приговорили к сроку за госизмену
18:15"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня
18:15В Запорожье "Геранями" уничтожен крупный цех по производству БПЛА для ВСУ
17:43ПМЭФ-25: Петр I на экране, Путин в зале. День третий: Россия борется за улучшение инвестклимата
17:13У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась
17:03Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин
16:55Компания Exso Group шила форму для ВСУ, печатала футболки "Похороны Путина", а теперь рыдают на пепелище
16:41В Кривом Роге ВСУшник в отпуске стрелял с балкона по детской площадке
Лента новостейМолния