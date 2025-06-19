https://ukraina.ru/20250619/nikto-ne-znaet-chto-ya-sobirayus-sdelat-do-resheniya-trampa-po-voyne-s-iranom-ostayutsya-sutki-1064048950.html

"Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки

"Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки - 19.06.2025 Украина.ру

"Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки

Президент США Дональд Трамп пока не определился, будут ли Штаты принимать участие в военной кампании Израиля против Ирана, или нет. Американская пресса, ссылаясь на разные источники, пишет о расколе внутри команды главы государства.

2025-06-19T17:11

2025-06-19T17:11

2025-06-19T17:11

эксклюзив

иран

сша

израиль

дональд трамп

кир стармер

андрей серенко

пентагон

опек

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063158855_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e139aa9afa6ef78c8b6ce1980ef7f9c3.jpg.webp

"Ястребы" рассчитывают, что резкое решение будет принято в течение 24-48 часов, причем первые сутки уже прошли. Более консервативно настроенные соратники Трампа убеждены, что от ударов по Ирану нужно воздержаться."Я могу это сделать. Я могу этого не сделать. Никто не знает, что я собираюсь делать", - сказал Трамп журналистам.Власти Израиля подталкивают Штаты к участию в бомбежках Ирана. Израильская авиация способна разнести наземные иранские ядерные объекты, но не может уничтожить подземные сооружения. Для этого Израилю нужны бетонобойные (противобункерные) американские авиабомбы, которые могут переносить только американские стратегические бомбардировщики B-2 или B-52. С помощью США Тель-Авив намерен устранить якобы ядерную угрозу со стороны Тегерана раз и навсегда.В результате Дональд Трамп, вероятно рассчитывающий на Нобелевскую премию как главный миротворец на планете Земля, попадает в щекотливую ситуацию. С Украиной у Трампа пока не получилось, а эскалация вооруженного израильско-иранского конфликта рано или поздно сделает невозможным дипломатическое урегулирование. Трамп прекрасно это понимает, когда заявляет журналистам: время практически на исходе, разговаривать поздно, но можно. Но время действует и против него, и против урегулирования.А пока решение не принято, в Пентагоне объясняют наращивание военного присутствия США в регионе "оборонительными мерами". Задача заключается в подготовке разных вариантов развития событий - от защиты 40 тысяч американских военнослужащих на Ближнем Востоке до участия в наступательных операциях. Пентагон должен предоставить главе государства выбор между сценариями."Признаками того, что администрация Трампа постепенно готовится к военным действиям, может стать отмена планов президента поехать в Нидерланды на саммит НАТО на следующей неделе", - подчеркивают журналисты американского ABCnews.На позицию Трампа могут повлиять власти Великобритании. Тема отношения Трампа к конфликту Израиля с Ираном не сходит с заголовков крупнейших английских газет. Отдельно подчеркивается, что Пентагон перенаправил американские истребители F-22 на авиабазу Лейкенхит, которую считают перевалочной перед отправкой на Ближний Восток.Однако для премьер-министра Великобритании Кира Стармера уже подготовили железобетонные аргументы, почему Лондон не должен ввязываться в военную игру. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер призвал Стармера ограничить участие Великобритании на уровне исключительно защиты союзников от нападения. По его словам, действия Израиля по отношению к Ирану могут быть незаконными. Пока Трамп думает, глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми летит в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Марком Рубио.Предполагается три варианта участия Великобритании: разрешение на использование совместной авиабазы Диего-Гарсия для стратегических бомбардировщиков США, базу на Кипре для дозаправки самолетов и полноценное военное вмешательство.Последний вариант будет означать резкую эскалацию - раз, потребует разрешения парламента - два. А если Лондон откажет Вашингтону, это повлияет на дипломатические отношения - три.Нефть - сдерживающий факторВо многих странах мира обеспокоены, в первую очередь, гуманитарными и экологическими последствиями удара по ядерным объектам Ирана. Российские эксперты предупреждают, что в Иране может произойти катастрофа, гораздо большая по масштабам, чем Чернобыль. Другая сторона медали - или же сдерживающий фактор - нефтяная промышленность.Иран контролирует северную часть узкого Ормузского пролива, соединяющего Персидский пролив с Оманским заливом. По данным из открытых источников, через пролив в сутки проходят приблизительно 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. В основном, избыточную нефть экспортируют Саудовская Аравия и ОАЭ.Иран может закрыть пролив, предполагают британские аналитики из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), в случае присоединения США к военной кампании Израиля. На такой шаг иранские власти могут решиться для того, чтобы заставить Вашингтон и Тель-Авив прекратить конфликт. Однако взамен отношения Тегерана и Пекина могут ухудшиться, так как большую часть нефти Китай импортирует через пролив.С другой стороны, нарушение экспорта нефти через Ормузский пролив очень больно ударит по сторонникам антироссийских санкций. Европейцам просто напросто будет нечем заменить российскую нефть. В случае завершения конфликта Ирана и Израиля окно санкций против российской нефти снова откроется.Тем более, что перекрытие Ормузского пролива называли красной линией для США еще пятнадцать лет назад. В 2012 году министр обороны США Леон Панетта предупреждал о силовом ответе на такую меру. В Иране депутаты парламента принимали даже законопроект о перекрытии пролива.В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке подняла цены на газ в Европе до $480 за тысячу кубометров. Власти Катара опасаются осложнения судоходства в Ормузском проливе, капитанам газовозов рекомендовали заходить в Персидский залив только в том случае, если они смогут загрузиться сжиженным газом, сообщили журналисты Bloomberg.Если так будет продолжаться дальше, постепенно начнут расти цены на американских автозаправках, предположил в интервью Украине.ру директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко.По мнению Серенко, у Трампа нет времени на раскачку, но в запасе есть несколько недель на разрешение ситуации.Не нужно пугать рынок прогнозами о том, что будет, если иранская нефтяная промышленность будет разрушена. Это не играет на пользу ни инвестициям, ни принятым решениям по балансировке рынка, заявил 19 июня на ПМЭФ заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Любые потрясения рынка вызывают большую волатильность нефтяного рынка, добавил он."Поэтому нужно спокойно продолжать, как работает и ОПЕК+, и страны, которые являются производителями энергетических ресурсов, обеспечивать ту работу и те свои планы, которые есть. Если какие-то ситуации будут на рынке, нам не надо их предсказывать или предугадывать, зачем тогда нужно реагировать", - сказал он.Такого же мнения, по его словам, придерживаются и власти Саудовской Аравии. В результате Новак предложил продолжить "спокойно реализовывать ранее принятые решения в рамках ОПЕК+".Пр сути, слова Новака не опровергают прогнозов на рост цен на энергоносители. Дело в простом - избежать биржевой паники, когда цены могут действовать непредсказуемо - резко подниматься и так же резко падать.Что касается цен на газ и нефть, то и тут все не так просто, вернее, не однолинейно. Известно, что подрыв "Северных потоков" резко ухудшил энергообеспеченность ряда европейских государств , прежде всего Германии. Да так, что ряд предприятий (например, в автомобильной промышленности) приняли решения о сокращении программ и даже сокращении персонала в ближайшие годы. Некоторые решили сменить место нахождения и прописки. Но зато по этой же причине выросли цены на сланцевый газ и СПГ, поступающий из США в Европу. США вообще стремятся в этом плане заменить своими поставками то, что раньше поступало в Европу по "Северным потокам".Таким образом получается, переиначивая известную поговорку, 2что немцу - плохо, то американцу - в кайф". Имеется в виду, конечно, поставщики энергоносителей из США в Европу. Так что резкое снижение поставок нефти и газа из Ирана вполне может быть замещено поставками из США, а это уже при росте цен будет выгодно Америке, которая, как известно по трампу, снова хочет стать великой...

https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html

иран

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

эксклюзив, иран, сша, израиль, дональд трамп, кир стармер, андрей серенко, пентагон, опек, нато, f-22