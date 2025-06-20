Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
По официальным сводкам Минобороны РФ, украинская сторона за последние 24 часа потеряла более 200 человек личного состава и значительное количество техники. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое", - сообщил эксперт.
Также поражены формирования двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в различных районах Харьковской области.
Алехин отметил, что такие потери критически сказываются на обороноспособности украинских войск на этом участке фронта.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шайковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка", - уточнил военный эксперт.
По его словам, успешные действия российских войск создают предпосылки для дальнейшего продвижения на этом стратегически важном направлении.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.
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