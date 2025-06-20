Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 20.06.2025 Украина.ру
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Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении
Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 20.06.2025 Украина.ру
Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении
По официальным сводкам Минобороны РФ, украинская сторона за последние 24 часа потеряла более 200 человек личного состава и значительное количество техники. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-06-20T05:30
2025-06-20T05:30
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Также поражены формирования двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в различных районах Харьковской области.Алехин отметил, что такие потери критически сказываются на обороноспособности украинских войск на этом участке фронта."Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шайковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка", - уточнил военный эксперт.По его словам, успешные действия российских войск создают предпосылки для дальнейшего продвижения на этом стратегически важном направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250610/yuriy-knutov-poka-vsu-s-poteryami-shturmuyut-ttkino-rossiya-otkryvaet-put-k-zaporozhyu-i-dnepropetrovsku-1063823938.html
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новости, россия, харьковская область, купянск, геннадий алехин, харьков, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, сводка сво, потери всу, разгром всу, наступление, наступление вс рф
Новости, Россия, Харьковская область, Купянск, Геннадий Алехин, Харьков, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, сводка СВО, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление, наступление ВС РФ

Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении

05:30 20.06.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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По официальным сводкам Минобороны РФ, украинская сторона за последние 24 часа потеряла более 200 человек личного состава и значительное количество техники. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое", - сообщил эксперт.
Также поражены формирования двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в различных районах Харьковской области.
Алехин отметил, что такие потери критически сказываются на обороноспособности украинских войск на этом участке фронта.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шайковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка", - уточнил военный эксперт.
По его словам, успешные действия российских войск создают предпосылки для дальнейшего продвижения на этом стратегически важном направлении.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
Юрий Кнутов интервью
10 июня, 19:30
Юрий Кнутов: Пока ВСУ с потерями штурмуют Тёткино, Россия открывает путь к Запорожью и ДнепропетровскуВыход к Днепру имеет огромное значение, потому что разрезает украинскую группировку пополам. Сегодня наше наступление в нескольких местах ведет к тому, что резервы противника постоянно раздергиваются. Их переброска из одного места в другое будет невозможна.
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