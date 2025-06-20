https://ukraina.ru/20250620/svyshe-200-poter-vsu-za-sutki-polkovnik-alekhin-o-situatsii-na-kharkovskom-napravlenii-1064066147.html

Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении

Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении - 20.06.2025 Украина.ру

Свыше 200 потерь ВСУ за сутки: полковник Алехин о ситуации на Харьковском направлении

По официальным сводкам Минобороны РФ, украинская сторона за последние 24 часа потеряла более 200 человек личного состава и значительное количество техники. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2025-06-20T05:30

2025-06-20T05:30

2025-06-20T05:30

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Также поражены формирования двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в различных районах Харьковской области.Алехин отметил, что такие потери критически сказываются на обороноспособности украинских войск на этом участке фронта."Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шайковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка", - уточнил военный эксперт.По его словам, успешные действия российских войск создают предпосылки для дальнейшего продвижения на этом стратегически важном направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250610/yuriy-knutov-poka-vsu-s-poteryami-shturmuyut-ttkino-rossiya-otkryvaet-put-k-zaporozhyu-i-dnepropetrovsku-1063823938.html

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