Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца - 19.06.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца - 19.06.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2025-06-19T17:44
2025-06-19T17:44
спецоперация
эксклюзив
харьковская область
купянск
харьков
вооруженные силы украины
вдв
"ахмат"
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Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого (север Харьковской области). В Липцах есть небольшое продвижение: наши штурмовые подразделения атакуют высоту левее села. В расположенном справа Харьковском районе уничтожаются силы и средства механизированных бригад и теробороны, предназначенных для укрепления линий обороны в районе населенных пунктов Комиссарово, Уды и Гатище. За минувшие сутки уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств.Противник пытается возводить и наладить переправы для обеспечения и удержания обороны на северном берегу реки Волчья. К тому же несколько крупных водохранилищ на этом направлении (Печенежское, Муромское, Травянское, Водобуд) и русло реки Северский Донец фактически превратились в узловые точки оборонительных линий врага. Местность вокруг них тщательно минируется.Минувшей ночью в Изюме, Балаклее (юго-восточнее Харьковской области) было очень громко. По трассе в направлении Купянска, Боровой наши разведчики отследили и выявили движение колонны тяжёлой техники ВСУ. Плотным огнем артиллерии и ударными дронами своевременно нанесен огневой удар. Одновременно бойцы 83-й отдельной штурмовой бригады ВДВ обнаружили группу прикрытия ВСУ. Сначала отработал оператор FPV, затем завязался скоротечный бой. Противник понес потери в живой силе, несколько человек из состава мобильной группы ВСУ сдались в плен.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шайковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка.По официальным сводкам Министерства обороны РФ противник за сутки потерял свыше 200 человек личного состава, бронеавтомобиль "Казак", два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, четыре склада боеприпасов.Во время ночной аэроразведки операторы БПЛА из группы "БАТИ" 204-го полка спецназа "АХМАТ" на Купянском участке фронта зафиксировали перемещения противника. Противоборствующая сторона, по-видимому, рассчитывала на снижение активности наших наблюдателей в тёмное время суток — и просчиталась. В ночное небо быстро были подняты FPV-дроны полка. Операторы чётко отработали по целям. Слаженные и решительные действия бойцов привели к серьёзным потерям в рядах противника.В самом Харькове участилась боевая работа наших FPV-дронов. Прилёты отмечаются в черте города, пока большей частью на его северных окраинах. Это при расстоянии от линии боевого соприкосновения немногим более 22 километров, несмотря на работу РЭБ противника, дроны успешно поражают выбранные цели. С приближением российской армии, которая получает новые технологии, в ближайшем будущем мы увидим системную работу по объектам ВСУ в Харькове. Даже без применения ракет оперативно-тактического комплекса „Искандер-М“.
https://ukraina.ru/20250618/podpolkovnik-roman-shkurlatov-rossii-vozmet-slavyansk-i-kramatorsk-bez-lobovogo-shturma-1064009607.html
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Геннадий Алёхин
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спецоперация, эксклюзив, харьковская область, купянск, харьков, вооруженные силы украины, вдв, "ахмат"
Спецоперация, Эксклюзив, Харьковская область, Купянск, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВДВ, "Ахмат"

Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца

17:44 19.06.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
Продолжаются бои в районе Волчанска и Глубокого (север Харьковской области). В Липцах есть небольшое продвижение: наши штурмовые подразделения атакуют высоту левее села. В расположенном справа Харьковском районе уничтожаются силы и средства механизированных бригад и теробороны, предназначенных для укрепления линий обороны в районе населенных пунктов Комиссарово, Уды и Гатище. За минувшие сутки уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств.
Противник пытается возводить и наладить переправы для обеспечения и удержания обороны на северном берегу реки Волчья. К тому же несколько крупных водохранилищ на этом направлении (Печенежское, Муромское, Травянское, Водобуд) и русло реки Северский Донец фактически превратились в узловые точки оборонительных линий врага. Местность вокруг них тщательно минируется.
Минувшей ночью в Изюме, Балаклее (юго-восточнее Харьковской области) было очень громко. По трассе в направлении Купянска, Боровой наши разведчики отследили и выявили движение колонны тяжёлой техники ВСУ. Плотным огнем артиллерии и ударными дронами своевременно нанесен огневой удар. Одновременно бойцы 83-й отдельной штурмовой бригады ВДВ обнаружили группу прикрытия ВСУ. Сначала отработал оператор FPV, затем завязался скоротечный бой. Противник понес потери в живой силе, несколько человек из состава мобильной группы ВСУ сдались в плен.
В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богуславка, Шайковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка.
По официальным сводкам Министерства обороны РФ противник за сутки потерял свыше 200 человек личного состава, бронеавтомобиль "Казак", два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, четыре склада боеприпасов.
Во время ночной аэроразведки операторы БПЛА из группы "БАТИ" 204-го полка спецназа "АХМАТ" на Купянском участке фронта зафиксировали перемещения противника. Противоборствующая сторона, по-видимому, рассчитывала на снижение активности наших наблюдателей в тёмное время суток — и просчиталась. В ночное небо быстро были подняты FPV-дроны полка. Операторы чётко отработали по целям. Слаженные и решительные действия бойцов привели к серьёзным потерям в рядах противника.
В самом Харькове участилась боевая работа наших FPV-дронов. Прилёты отмечаются в черте города, пока большей частью на его северных окраинах. Это при расстоянии от линии боевого соприкосновения немногим более 22 километров, несмотря на работу РЭБ противника, дроны успешно поражают выбранные цели. С приближением российской армии, которая получает новые технологии, в ближайшем будущем мы увидим системную работу по объектам ВСУ в Харькове. Даже без применения ракет оперативно-тактического комплекса „Искандер-М“.
СВО
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Шкурлатов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Вчера, 17:48
Подполковник Роман Шкурлатов: Россия возьмет Славянск и Краматорск без лобового штурмаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал председатель правления организации "Офицеры России", подполковник Роман Шкурлатов.
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