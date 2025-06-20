https://ukraina.ru/20250620/razgrom-kolonny-vsu-pod-balakleey-voennyy-ekspert-alekhin-soobschil-o-nochnom-udare-vs-rf-1064065975.html
Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ
Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ - 20.06.2025 Украина.ру
Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ
В ночь накануне российские разведчики засекли движение колонны тяжелой техники ВСУ по трассе в направлении Купянска и Боровой, после чего артиллерия и ударные дроны нанесли точный удар. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-06-20T06:00
2025-06-20T06:00
2025-06-20T06:00
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83-я отдельная штурмовая бригада ВДВ также обнаружила группу прикрытия ВСУ, что позволило нанести дополнительные удары. В результате активных действий группировки "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое.По словам эксперта, такая тактика ночных операций демонстрирует высокую эффективность российских подразделений в условиях ограниченной видимости."Плотным огнем артиллерии и ударными дронами своевременно нанесен огневой удар", — добавил Алехин, подчеркивая слаженность действий различных родов войск.Успешное пресечение попытки переброски подкреплений противника существенно осложнило положение ВСУ на Купянском направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250619/1064060350.html
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Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ
В ночь накануне российские разведчики засекли движение колонны тяжелой техники ВСУ по трассе в направлении Купянска и Боровой, после чего артиллерия и ударные дроны нанесли точный удар. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру