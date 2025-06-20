Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ - 20.06.2025 Украина.ру
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Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ
Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ - 20.06.2025 Украина.ру
Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ
В ночь накануне российские разведчики засекли движение колонны тяжелой техники ВСУ по трассе в направлении Купянска и Боровой, после чего артиллерия и ударные дроны нанесли точный удар. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-06-20T06:00
2025-06-20T06:00
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83-я отдельная штурмовая бригада ВДВ также обнаружила группу прикрытия ВСУ, что позволило нанести дополнительные удары. В результате активных действий группировки "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое.По словам эксперта, такая тактика ночных операций демонстрирует высокую эффективность российских подразделений в условиях ограниченной видимости."Плотным огнем артиллерии и ударными дронами своевременно нанесен огневой удар", — добавил Алехин, подчеркивая слаженность действий различных родов войск.Успешное пресечение попытки переброски подкреплений противника существенно осложнило положение ВСУ на Купянском направлении.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, балаклея, купянск, геннадий алехин, купянское направление, вс рф, наступление вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, харьков
Новости, Россия, Балаклея, Купянск, Геннадий Алехин, Купянское направление, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Харьков

Разгром колонны ВСУ под Балаклеей: военный эксперт Алехин сообщил о ночном ударе ВС РФ

06:00 20.06.2025
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Киевской области
Пожар на нефтебазе в Киевской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Вовк
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В ночь накануне российские разведчики засекли движение колонны тяжелой техники ВСУ по трассе в направлении Купянска и Боровой, после чего артиллерия и ударные дроны нанесли точный удар. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Сначала отработал оператор FPV, затем завязался скоротечный бой. Противник понес потери, несколько человек сдались в плен", — сообщил Алехин.
83-я отдельная штурмовая бригада ВДВ также обнаружила группу прикрытия ВСУ, что позволило нанести дополнительные удары. В результате активных действий группировки "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое.
По словам эксперта, такая тактика ночных операций демонстрирует высокую эффективность российских подразделений в условиях ограниченной видимости.
"Плотным огнем артиллерии и ударными дронами своевременно нанесен огневой удар", — добавил Алехин, подчеркивая слаженность действий различных родов войск.
Успешное пресечение попытки переброски подкреплений противника существенно осложнило положение ВСУ на Купянском направлении.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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