https://ukraina.ru/20250620/nash-svyaschennyy-dolg-pered-temi-kto-koval-pobedu-v-vykhodnye-v-rossii-prodet-aktsiya-svecha-pamyati-1064099696.html
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти" - 20.06.2025 Украина.ру
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
В субботу и воскресенье - 21 и 22 июня - в России пройдет 17-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщил общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции "Свеча Памяти"
2025-06-20T19:18
2025-06-20T19:18
2025-06-20T19:20
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Стартует акция в полдень 21 июня в 12.00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. И поскольку акция носит межконфессиональный характер, то затем автоколонна с Героями Советского Союза и Российской Федерации, ветеранами боевых действий и представители молодежи направится к Соборной мечети (в 14.00) и Мемориальной синагоге (в 15.30). Затем участники акции посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.В воскресенье, 22 июня в полдень по местному времени по всей России будет объявлена Всенародная минута молчания. Оргкомитет призывает в это время - когда в СССР в 1941 году было объявлено о нападении гитлеровской Германии - прервать свои дела и вспомнить о жертвах войны.В 2025 году Свеча Памяти будет передана в город воинской славы Курск.Ранее Михайлов рассказал изданию Украина.ру "Белый шум" информационной войны: как ее выиграть.
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Эксклюзив, Александр Михайлов, Новости, Россия, СССР, Москва, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ФСБ, Украина.ру, Свеча памяти
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
19:18 20.06.2025 (обновлено: 19:20 20.06.2025)
В субботу и воскресенье - 21 и 22 июня - в России пройдет 17-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщил общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции "Свеча Памяти"
"В этот день, как и каждый год, зажгутся миллионы огней в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, за мирное небо над головой. Эта акция - это наш священный долг перед теми, кто воевал, кто трудился в тылу, кто ковал победу, не щадя себя. Это наш ответ тем, кто пытается переписать историю, принизить подвиг нашего народа, забыть о тех страшных уроках, которые преподала нам война. Сегодня, когда мы видим, как поднимает голову неонацизм, как разжигаются конфликты и льется кровь, особенно важно помнить о том, какой ценой достался нам мир", - рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Стартует акция в полдень 21 июня в 12.00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. И поскольку акция носит межконфессиональный характер, то затем автоколонна с Героями Советского Союза и Российской Федерации, ветеранами боевых действий и представители молодежи направится к Соборной мечети (в 14.00) и Мемориальной синагоге (в 15.30). Затем участники акции посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.
В воскресенье, 22 июня в полдень по местному времени по всей России будет объявлена Всенародная минута молчания. Оргкомитет призывает в это время - когда в СССР в 1941 году было объявлено о нападении гитлеровской Германии - прервать свои дела и вспомнить о жертвах войны.
В 2025 году Свеча Памяти будет передана в город воинской славы Курск.