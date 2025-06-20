"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти" - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/nash-svyaschennyy-dolg-pered-temi-kto-koval-pobedu-v-vykhodnye-v-rossii-prodet-aktsiya-svecha-pamyati-1064099696.html
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти" - 20.06.2025 Украина.ру
"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
В субботу и воскресенье - 21 и 22 июня - в России пройдет 17-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщил общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции "Свеча Памяти"
2025-06-20T19:18
2025-06-20T19:20
эксклюзив
александр михайлов
новости
россия
ссср
москва
офицеры россии
фсб
украина.ру
свеча памяти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064099116_0:0:623:350_1920x0_80_0_0_00797405820e15f6e3bfd72a2e6f9f13.png
Стартует акция в полдень 21 июня в 12.00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. И поскольку акция носит межконфессиональный характер, то затем автоколонна с Героями Советского Союза и Российской Федерации, ветеранами боевых действий и представители молодежи направится к Соборной мечети (в 14.00) и Мемориальной синагоге (в 15.30). Затем участники акции посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.В воскресенье, 22 июня в полдень по местному времени по всей России будет объявлена Всенародная минута молчания. Оргкомитет призывает в это время - когда в СССР в 1941 году было объявлено о нападении гитлеровской Германии - прервать свои дела и вспомнить о жертвах войны.В 2025 году Свеча Памяти будет передана в город воинской славы Курск.Ранее Михайлов рассказал изданию Украина.ру "Белый шум" информационной войны: как ее выиграть.
россия
ссср
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064099116_31:0:584:415_1920x0_80_0_0_a160f3ffcf44a000558bb470c602f3cc.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, александр михайлов, новости, россия, ссср, москва, офицеры россии, фсб, украина.ру, свеча памяти
Эксклюзив, Александр Михайлов, Новости, Россия, СССР, Москва, ОФИЦЕРЫ РОССИИ, ФСБ, Украина.ру, Свеча памяти

"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"

19:18 20.06.2025 (обновлено: 19:20 20.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В субботу и воскресенье - 21 и 22 июня - в России пройдет 17-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщил общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции "Свеча Памяти"
"В этот день, как и каждый год, зажгутся миллионы огней в память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины, за мирное небо над головой. Эта акция - это наш священный долг перед теми, кто воевал, кто трудился в тылу, кто ковал победу, не щадя себя. Это наш ответ тем, кто пытается переписать историю, принизить подвиг нашего народа, забыть о тех страшных уроках, которые преподала нам война. Сегодня, когда мы видим, как поднимает голову неонацизм, как разжигаются конфликты и льется кровь, особенно важно помнить о том, какой ценой достался нам мир", - рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Стартует акция в полдень 21 июня в 12.00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. И поскольку акция носит межконфессиональный характер, то затем автоколонна с Героями Советского Союза и Российской Федерации, ветеранами боевых действий и представители молодежи направится к Соборной мечети (в 14.00) и Мемориальной синагоге (в 15.30). Затем участники акции посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.
В воскресенье, 22 июня в полдень по местному времени по всей России будет объявлена Всенародная минута молчания. Оргкомитет призывает в это время - когда в СССР в 1941 году было объявлено о нападении гитлеровской Германии - прервать свои дела и вспомнить о жертвах войны.
В 2025 году Свеча Памяти будет передана в город воинской славы Курск.
Ранее Михайлов рассказал изданию Украина.ру "Белый шум" информационной войны: как ее выиграть.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивАлександр МихайловНовостиРоссияСССРМоскваОФИЦЕРЫ РОССИИФСБУкраина.руСвеча памяти
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:30"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
20:59Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
19:50Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных
19:18"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
19:16Песков ответил, почему Москва не согласилась на безоговорочное перемирие с Киевом
19:09Российские военные "вычитают" из системы обеспечения ВСУ: фронтовая сводка
18:45"Скоро будем в Москве" - видео от бойцов, вернувшихся в Россию по обмену
18:37Не на поле боя, так на бумаге: Зеленский ввел санкции против российских БПЛА
18:34В центральном районе Тегерана беспилотник ударил по многоэтажному жилому дому
18:30Двое суток прошли: мир затаился в ожидании ближневосточной реакции Трампа
18:28Иран сообщил, что целью удара в Хайфе стало здание, принадлежащее министерству внутренних дел Израиля
18:24Российские беспилотники атаковали вражеские объекты в Одесской области
18:20Помогавшую нацистам из Азова* псевдоволонтёршу приговорили к сроку за госизмену
18:15"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня
18:15В Запорожье "Геранями" уничтожен крупный цех по производству БПЛА для ВСУ
17:43ПМЭФ-25: Петр I на экране, Путин в зале. День третий: Россия борется за улучшение инвестклимата
17:13У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась
17:03Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин
16:55Компания Exso Group шила форму для ВСУ, печатала футболки "Похороны Путина", а теперь рыдают на пепелище
16:41В Кривом Роге ВСУшник в отпуске стрелял с балкона по детской площадке
Лента новостейМолния