https://ukraina.ru/20250620/nash-svyaschennyy-dolg-pered-temi-kto-koval-pobedu-v-vykhodnye-v-rossii-prodet-aktsiya-svecha-pamyati-1064099696.html

"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"

"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти" - 20.06.2025 Украина.ру

"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"

В субботу и воскресенье - 21 и 22 июня - в России пройдет 17-я Международная мемориальная акция "Свеча Памяти". Об этом сообщил общественный Оргкомитет Международной мемориальной акции "Свеча Памяти"

2025-06-20T19:18

2025-06-20T19:18

2025-06-20T19:20

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Стартует акция в полдень 21 июня в 12.00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. И поскольку акция носит межконфессиональный характер, то затем автоколонна с Героями Советского Союза и Российской Федерации, ветеранами боевых действий и представители молодежи направится к Соборной мечети (в 14.00) и Мемориальной синагоге (в 15.30). Затем участники акции посетят памятные места в Парке Победы на Поклонной горе и возложат цветы к Вечному Огню.В воскресенье, 22 июня в полдень по местному времени по всей России будет объявлена Всенародная минута молчания. Оргкомитет призывает в это время - когда в СССР в 1941 году было объявлено о нападении гитлеровской Германии - прервать свои дела и вспомнить о жертвах войны.В 2025 году Свеча Памяти будет передана в город воинской славы Курск.Ранее Михайлов рассказал изданию Украина.ру "Белый шум" информационной войны: как ее выиграть.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

эксклюзив, александр михайлов, новости, россия, ссср, москва, офицеры россии, фсб, украина.ру, свеча памяти